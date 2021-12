iPhone 13 : pour Noël, les fleurons d’Apple profitent d’une baisse de 100 euros

Aussi bien conçus qu’ils soient, les iPhone 13 restent des smartphones onéreux. Mais à l’approche de Noël, il est possible de profiter des meilleurs téléphones d’Apple à un prix réduit. En effet, RED offre une réduction de 100 euros si vous prenez un iPhone 13 avec un forfait.

Les fêtes de fin d’année sont là et RED entend bien vous faire un cadeau. L’opérateur offre en effet une ODR de 100 euros sur les iPhone 13 pris en marge d’un forfait mobile sans engagement.

Cela signifie que l’iPhone 13, par exemple, est désormais proposé à 779 euros au lieu de 879 euros. Mieux, le coût mensuel du forfait reste inchangé et n’inclut aucun remboursement différé du smartphone. Autrement dit, si vous optez pour l’offre BIG RED 200 Go, vous payerez 12 euros par mois, soit le prix de l’offre, et rien de plus.

L’iPhone 13 en bref

un double capteur 12 mégapixels plus performant ;

une puce A15 Bionic extrêmement puissante ;

une autonomie accrue.

L’iPhone 13 en détail

Plus puissant que l’iPhone 12, l’iPhone 13 n’oublie pas son héritage pour autant. On retrouve les tranches droites introduites lors de la précédente génération, le tout en aluminium. Sa dalle Retina OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels profite d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cela qui permet de profiter de tous les contenus en streaming de manière fluide. De même, l’affichage des diverses applications ne souffre d’aucun ralentissement. Comme toujours avec les smartphones Apple, l’iPhone 13 est très agréable à prendre en main et plaisant à utiliser quotidiennement grâce à une ergonomie soignée.

Au dos se glisse un double capteur photo de 12 et 12 mégapixels. Ils intègrent des objectifs grand-angle et ultra grand-angle qui sont presque deux fois plus grands que ceux des iPhone 12. Les clichés sont d’une grande qualité, et ce dans toutes les situations. À l’avant, la caméra True Depth 12 mégapixels est 20 % plus petite que celle de son prédécesseur.

Pour ce qui est de la fiche technique, la puce A15 Bionic quad-core délivre une grande puissance, ce qui permet à l’iPhone 13 d’encaisser tous les usages du quotidien comme les tâches les plus gourmandes. Des progrès ont été faits au niveau de l’autonomie puisque la batterie est 25 % plus endurante que l’année dernière. On parle d’un gain de 2h à 2h30.

Comment profiter d’une réduction sur l’iPhone 13 ?

La réduction de 100 euros sur l’iPhone 13 prend la forme d’une offre de remboursement valable jusqu’au 3 janvier prochain. Pour l’obtenir, il suffit de prendre l’iPhone 13 en complément d’un forfait mobile sans engagement de RED.

Bien entendu, le prix des forfaits est fixe et n’inclus nullement un remboursement différé du téléphone.

Les autres promotions sur les iPhone 13

L’iPhone 13 n’est pas le seul smartphone de la gamme à profiter d’une réduction chez RED. Tous bénéficient d’une ODR de 100 euros, ce qui fait tomber le prix comme suit :

Les moutures Pro et Pro Max de l’iPhone 13 sont très différentes des versions classiques et mini. Elles profitent d’une dalle 120 Hz adaptative, d’une puce A15 Bionic 5 cœurs et surtout d’une autonomie plus musclée. Non contents d’être puissants, les iPhone 13 Pro et Pro Max peuvent tenir deux jours consécutifs loin d’un chargeur.

L’iPhone 13 Mini est également à un tarif réduit puisque RED le propose à 699 euros au lieu de 799 euros. Celui-ci reprend les caractéristiques de l’iPhone 13, avec cependant un écran de 5,4 pouces. Il est donc plus compact que l’iPhone SE tout en étant bien plus puissant et surtout bien plus endurant.

Enfin, la précédente génération d’iPhone est également touchée par cette ODR de 100 euros. Il est ainsi possible de récupérer l’iPhone 12 à 679 euros au lieu de 779 euros, ainsi que l’iPhone 12 Mini à 589 euros au lieu de 689 euros. S’ils sont plus âgés que les iPhone 13, les iPhone 12 et 12 Mini restent d’excellents smartphones premium capables d’encaisser tous les usages sans le moindre souci.