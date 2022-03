De 0 à 100 % en 18 minutes : comment Xiaomi a remporté la bataille de la charge rapide

La vitesse de charge d’un smartphone est un bon indicateur du progrès technique réalisé par une marque. Xiaomi mène actuellement la bataille en France avec l’HyperCharge à 120 watts. Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Patienter deux heures pour que son smartphone se recharge complètement appartient au passé. Désormais, les constructeurs se livrent bataille sur le terrain de la charge rapide. Et cette bataille, c’est actuellement Xiaomi qui la mène. Avec son Xiaomi 11T Pro, le constructeur chinois a commercialisé en France le premier smartphone à profiter d’une charge rapide 120 watts dès la sortie de la boîte. Une vitesse de charge que l’on retrouve aussi sur le très récent Xiaomi 12 Pro.

Il n’a fallu que quelques années au marché de la téléphonie pour évoluer à pas de géant dans le secteur de la charge rapide. De nombreuses marques proposent leurs propres versions, avec plus ou moins de réussite. Ce sont généralement les marques les plus innovantes qui proposent les vitesses de recharge les plus rapides.

Depuis quand la charge rapide est-elle considérée comme un enjeu majeur par les constructeurs de smartphones ? Et comment fonctionne concrètement la charge rapide des Xiaomi 11T Pro et Xiaomi 12 Pro ? C’est justement ce que nous allons voir dans cet article.

La charge rapide n’a pas toujours été si rapide

Seulement 10 watts : voici à quelle vitesse était mesurée la toute première version de la Quick Charge de Qualcomm, lancée en 2013. À ce rythme, il fallait plusieurs heures pour que son smartphone soit rechargé de 0 à 100 %, alors même que les batteries étaient moins volumineuses que celles d’aujourd’hui. Pour l’utilisateur, cela voulait surtout dire qu’il ne fallait pas oublier de mettre son téléphone à charger la nuit pour se rendre au bureau avec une batterie à 100 %.

C’est à partir de 2016 que les charges les plus rapides atteignaient les 30 watts. Un bond en avant permis par la démocratisation des ports UBS-C sur nos smartphones. Une nouvelle connectique qui a offert de meilleurs débits de transferts de données, mais aussi une vitesse de charge accrue.

De nombreux constructeurs se sont ensuite penchés sur l’amélioration de la charge rapide. Chaque marque dispose ainsi de sa propre technologie propriétaire. C’est-à-dire que pour profiter de la charge la plus rapide pour son smartphone, il est nécessaire d’utiliser un câble ainsi qu’un bloc secteur compatibles et de la même marque.

En 2020, le Xiaomi Mi 10 Pro offrait une charge rapide de 50 watts. Elle figurait alors parmi les plus rapides du marché. La batterie pouvait se charger entièrement en moins d’une heure. Moins de deux ans plus tard, la vitesse de la charge rapide de Xiaomi a été multipliée par plus de 2.

Charge rapide à 120 watts : comment ça marche ?

Il ne faut que 18 minutes au Xiaomi 11T Pro pour que sa batterie passe de 0 à 100 % en activant le mode « Boost ». Cette prouesse est permise par la technologie HyperCharge développée par Xiaomi. Pour obtenir un tel résultat, Xiaomi a dû réaliser des ajustements, notamment au niveau de la batterie ainsi que du câble de charge.

En premier lieu, il faut savoir que l’on ne retrouve pas qu’une seule batterie au cœur des smartphones compatibles HyperCharge. À la place, on retrouve en fait deux batteries plus petites, avec la même capacité. Le câble USB-C fourni propose de son côté deux conduits dédiés à la charge. Concrètement, c’est un peu comme si votre voiture possédait deux réservoirs à essence, avec deux trappes, que vous pouvez remplir simultanément grâce à deux pompes. Cela va alors deux fois plus vite.

Let’s dive deeper into the science behind the #XiaomiHyperCharge. These are the secrets of how we manage to charge at such a high speed. #Xiaomi11TPro #Cinemagic ⚡️ Dual charge pump

⚡️ Multiple Tab Winding (MTW)

⚡️ Dual cell battery with graphene pic.twitter.com/IHe9HjJoGi — Xiaomi (@Xiaomi) September 15, 2021

Enfin, les deux batteries li-ion sont également entourées de graphène. Ce matériau offre une meilleure conductivité de l’électricité, et donc une charge plus efficace. C’est un premier pas vers des batteries entièrement composées de graphène. Ce matériau promet des temps de charge encore plus rapide, ainsi que de plus grandes capacités dans un même gabarit.

Est-ce que l’HyperCharge est mauvaise pour le smartphone ?

À performances inégalées, sécurité renforcée. Xiaomi a développé une série de garde-fous afin que la vitesse de charge n’endommage pas le smartphone. Notamment la chaleur, qui est l’ennemi numéro un des batteries. Xiaomi a d’abord équipé ses 11T Pro et 12 Pro d’un système à refroidissement liquide (caloduc). Bien connue des joueurs PC, cette technologie permet de refroidir efficacement les composants du smartphone, dont la batterie.

Xiaomi affirme aussi que 34 protections garantissent le bon déroulé de la charge. Celles-ci surveillent le téléphone pour éviter la montée en température, les courts-circuits, la surintensité ou encore le survoltage. Tout ceci permet à Xiaomi de garantir que 80 % la capacité de la batterie est conservée après 800 cycles de charges ou décharges. Soit le même niveau d’exigence que des batteries de smartphones traditionnelles.

Et après ?

Xiaomi a été le premier constructeur à proposer la charge rapide à 120 watts sur un smartphone en France à la sortie de la boîte. La marque chinoise continue toutefois de travailler sur des charges encore plus rapides. Xiaomi a déjà présenté un prototype capable de profiter d’une charge à 200 watts. De quoi récupérer 100 % de batterie en 8 minutes seulement.

Mieux encore, la marque a également présenté la Mi Air Charge, soit une charge sans fil qui n’a pas besoin de socle. Un smartphone compatible serait ainsi capable de transformer les ondes millimétriques (celles du réseau 5G notamment) en énergie. Certes, la vitesse serait limitée à 5 watts, mais cela veut surtout dire que votre appareil sera constamment en charge dans les zones équipées.