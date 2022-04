Découvrez le Vivo Y76, un smartphone avec un design aussi soigné que son prix

Alors qu’il arrive tout juste pour compléter la gamme Y, le Vivo Y76 bénéficie déjà d’une promotion chez Bouygues Telecom. Avec le forfait Sensation 90 Go, si vous conservez votre ancien numéro, il est possible d’obtenir ce smartphone milieu de gamme à seulement 1 euro (+3 €/mois).

La grande famille des Vivo Y compte désormais un membre de plus avec le Vivo Y76 5G. Un nouveau smartphone milieu de gamme qui cumule les bons points, surtout au regard de sa grille tarifaire.

Il compte ainsi sur un design particulièrement fin, des capteurs photo efficaces, une bonne fluidité et une autonomie bien gérée grâce à la charge rapide. Une belle prouesse pour un téléphone proposé normalement à 349 euros. Normalement, car son prix chute drastiquement chez Bouygues Telecom. Une ODR de 50 euros, valable jusqu’au 15 mai prochain, le fait dégringoler à 299 euros. Cela dit, si vous cumulez cette ODR et que vous prenez un forfait Sensation 90 Go, le Vivo Y76 tombe à 1 euro (+3 €/mois pendant 24 mois). À condition que vous conserviez votre ancien numéro.

Un smartphone d’une finesse absolue

Coloré, avec ses reflets roses sur sa coque bleue, le Vivo Y76 5G est surtout très fin puisqu’il ne mesure que 7,79 mm d’épaisseur. Autant dire qu’utiliser le Vivo Y76 5G est vraiment agréable, tant on a l’impression d’avoir la main vide (il ne pèse que 175 g).

Surtout que ce smartphone est plutôt grand vu qu’il offre une dalle LCD de 6,58 pouces. Celle-ci affiche le contenu dans une définition Full HD+, avec un ratio 20:9. L’écran profite d’une très bonne calibration en sortie d’usine. Vous profiterez ainsi de couleurs au plus proche du naturel. Enfin, une discrète encoche en forme de goutte d’eau loge le capteur frontal.

Des capteurs photo efficaces

On pourrait s’attendre à de grosses concessions sur la dimension photo pour maintenir un prix acceptable sur le Vivo Y76 5G. Pourtant, le module dorsal embarque un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels ainsi qu’un capteur macro et une caméra bokeh de 2 mégapixels chacun. Le Vivo Y76 5G s’en sort bien dans toutes les situations avec des clichés de qualité. Le capteur de 50 mégapixels s’adapte à la luminosité ambiante pour capturer le moindre détail de la scène choisie, qu’il fasse grand soleil ou nuit noire.

Qui plus est, Vivo n’a pas lésiné sur la partie logicielle et le traitement de l’image par l’I.A. On pense notamment au « Super Night Mode » qui illumine grandement les clichés nocturnes pour ne pas passer à côté d’un détail.

Même le capteur frontal de 16 mégapixels bénéficie d’un mode nuit intelligent qui offre un rendu efficace. Une autre fonction sublime vos selfies, le mode « Beauté du visage ». Cette option de personnalisation vous permet d’affiner vos selfies, de jouer avec la carnation, la forme du visage et même les divers traits dans les moindres détails.

La vidéo n’a pas été oubliée, avec notamment la fonction Dual-View pour enregistrer simultanément avec les caméras frontales et dorsales. L’intelligence artificielle embarquée s’occupe également de stabiliser automatiquement l’image et de s’assurer que la mise au point reste en place. En bref, toute la panoplie pour enregistrer photos et vidéos et les partager directement sur les réseaux sociaux.

Une RAM boostée par le stockage

En matière de performances, le Vivo Y76 5G s’en sort honorablement grâce à une puce MediaTek Dimensity 700. Une puce qui offre une expérience utilisateur fluide, que vous surfiez sur le web ou que vous jongliez entre les applis. Il sera même possible de jouer à de nombreux jeux sans le moindre ralentissement, à condition de ne pas régler les graphismes sur élevé. Mieux : ce processeur le rend compatible avec la norme 5G.

Pour le reste, il s’appuie sur 128 Go de stockage et surtout 8 Go de RAM. Une mémoire vive qu’il est possible de faire grimper jusqu’à 12 Go grâce à la technologie de RAM étendue. Celle-ci s’appuie sur l’espace de stockage pour augmenter la RAM et ainsi vous permettre de tirer pleinement parti de la fluidité de votre smartphone. Vous pouvez ainsi avoir jusqu’à 25 applications en même temps sans souffrir du moindre ralentissement. De quoi jongler rapidement entre vos différentes messageries ou vos applications de retouche d’image.

Côté autonomie, le Vivo Y76 5G s’appuie sur une batterie de 4 100 mAh qui lui permet de tenir aisément une journée d’usage. Mais sa véritable force réside dans sa charge rapide FlashCharge de 44 W qui lui permet de récupérer 70 % de sa batterie en à peine 30 minutes. Il suffit de le mettre à charger pendant le petit déjeuner pour avoir assez de batterie pour toute la journée.

Comment obtenir le Vivo Y76 à prix réduit ?

Le Vivo Y76 vient certes de sortir, mais il est d’ores et déjà possible de le trouver en promotion. Habituellement vendu à 349 euros, le Vivo Y76 5G profite d’une ODR de 50 euros chez Bouygues Telecom, ce qui fait passer le smartphone nu à 299 euros. Une bonne affaire limitée dans le temps puisqu’elle s’achève le 15 mai prochain.

Mieux, le Vivo Y76 5G écope d’un prix encore plus bas s’il est pris en complément d’un forfait Sensation 90 Go en plus de cette ODR. En effet, le téléphone est vendu à 1 euro (+3 €/mois pendant 24 mois), sous réserve que vous portiez votre ancien numéro.

L’offre mobile Sensation 90 Go : un forfait complet

Comme toujours, Bouygues Telecom propose l’un des forfaits mobiles les plus complets du marché. Ainsi, le forfait Sensation 90 Go donne accès chaque mois à :

90 Go de données mobiles en 5G ;

dont 50 Go de données mobiles à utiliser en Europe ;

les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

une option multi-SIM pour un deuxième appareil comme un PC portable ou une tablette.

Cette offre mobile, avec engagement de 2 ans, est ainsi facturée 26,99 euros la première année, avant de passer à 41,99 euros.