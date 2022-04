Pas besoin d’un iPhone 13 quand l’iPhone 12 est en promotion

Déjà vendu moins cher que son successeur, l’iPhone 12 profite d’une réduction supplémentaire chez RED. Une baisse de prix dont il est possible de profiter, que vous preniez un forfait mobile ou non.

Remplacé depuis 1 an et demi par l’iPhone 13, l’iPhone 12 n’a pas pour autant été déclassé. Loin de là. L’ancienne figure de proue d’Apple, qui a été gratifiée d’un 9/10 chez nous, est encore aujourd’hui un téléphone premium, qui ne lésine pas sur les performances.

Il possède même un avantage vis-à-vis de son successeur : un prix plus doux. Là où l’iPhone 13 affiche un prix oscillant entre les 820 et les 850 euros, l’iPhone 12 peut se targuer d’être vendu 719 euros sur la boutique officielle de RED. Et ce, grâce à une réduction immédiate de 30 euros, valable sur le téléphone nu, sans que vous ayez besoin de prendre un forfait mobile.

Un smartphone qui n’a pas pris une ride

Malgré sa petite année et demie d’existence, l’iPhone 12 ne manque pas de puissance. Il embarque la puce A14 Bionic, compatible 5G, qui offre des performances élevées au quotidien… et pour de nombreuses années encore. Vous pouvez clairement faire tourner tous les jeux 3D du moment dans les meilleures conditions graphiques possibles, et sans le moindre ralentissement.

L’expérience utilisateur aussi est à la pointe puisque l’iPhone 12 profite des dernières mises à jour iOS 15. Qui plus est, ce smartphone continuera de recevoir les mises à jour majeures pendant de nombreuses années.

Même en photo, l’iPhone 12 continue d’offrir des clichés bluffants, et ce dans toutes les situations. Il compte un double appareil photo de 12 mégapixels, soit respectivement un objectif grand-angle et un autre ultra grand-angle.

Seule l’autonomie est un peu en retrait par rapport à l’iPhone 13. Cela étant dit, l’iPhone 12 est tout à fait capable de tenir une journée complète d’usage. Sans oublier sa compatibilité avec la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe (ou via n’importe quel autre dispositif standard Qi), lui permettant de récupérer rapidement de l’endurance.

Une utilisation toujours agréable

Plus grand que l’iPhone 13 mini, l’iPhone 12 est un plaisir à prendre en main. Son écran OLED de 6,1 pouces affiche une très belle image, grâce à sa définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels.

Son design rectangulaire, avec des bords droits en aluminium et ses angles légèrement arrondis en fait un superbe téléphone. Surtout, vous ne vous tordrez pas le pouce pour atteindre le haut de l’écran.

La taille de l’écran, ainsi que son calibrage aux petits oignons, vous permet de visionner tout le contenu en streaming dans d’excellentes conditions.

L’iPhone 12 profite d’un ultime bon point : son prix. Il est désormais proposé à 719 euros chez RED, contre 749 euros, soit une baisse de 30 euros.

Les autres promotions de RED

Comme toujours, RED ne se contente pas de proposer un unique smartphone en promotion. L’opérateur multiplie régulièrement les bons plans sur les téléphones, dont voici les plus intéressants.

Le Samsung Galaxy A52s 5G à 379 euros

Le Samsung Galaxy A52s 5G est une version améliorée du Galaxy A52 classique. On retrouve donc le très bon design du Galaxy A52 classique avec une coque colorée (vert, lavande, blanc ou noir), composée d’un dos mat en plastique et de contours métallisés assortis. L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces offre une définition de 2400 x 1080 pixels et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le module photo ne bouge pas non plus, avec 4 caméras, dont une principale de 64 mégapixels.

La véritable différence par rapport au A52 classique se situe sous le capot. Le Galaxy A52s 5G embarque un SoC Snapdragon 778G, une puce 40 % plus puissante que celle du Galaxy A52 classique et 83 % de plus efficace sur la dimension graphique. L’expérience utilisateur est fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou des jeux 3D.

Proposé habituellement à 459 euros, le Samsung Galaxy A52s 5G passe à 379 euros chez RED grâce à une promotion immédiate de 80 euros.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 349 euros

Avec son design tout en courbe, des bords et des angles arrondis, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est peut-être très classique, mais il faut bien lui reconnaître un certain charme. Son écran de 6,55 pouces s’appuie sur la technologie AMOLED. Il offre une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De quoi profiter agréablement de tout le contenu en streaming directement sur son smartphone.

Il est surtout marqué par un poinçon en haut à gauche qui abrite une caméra selfie de 20 mégapixels. Le Xiaomi 11 lite 5G NE intègre également trois caméras au dos. On trouve ainsi une caméra principale de 64 mégapixels (f/ 1,79), une ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Enfin, sous le capot, on trouve un récent Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration amplement suffisante pour naviguer et jouer sans ralentissement.

En temps normal, le Xiaomi 11 Lite 5G NE affiche un prix de 399 euros. Cela dit, grâce à une remise immédiate de 50 euros, il tombe à seulement 349 euros.