Samsung Galaxy S21 FE : un code promo à ne pas manquer baisse son prix de 70 € pour les French Days

Avec sa dalle parfaitement calibrée, son superbe design et sa grande polyvalence photo, le Samsung Galaxy S21 FE ne manque pas de caractéristiques très haut de gamme. Il peut même compter sur un petit prix grâce à un code promo temporaire de 70 euros.

Bien qu’il soit arrivé sur le marché peu de temps avant les Galaxy S22, le Samsung Galaxy S21 FE reste un téléphone premium particulièrement séduisant. Il faut dire qu’il reprend tous les points forts du Galaxy S21 classique et se permet quelques améliorations, notamment au niveau du design. Et si ce téléphone est désormais plus grand, son prix, lui, est récemment devenu très petit.

Habituellement vendu aux alentours de 760 euros, le Samsung Galaxy S21 FE tombe à 89 euros (+7 €/mois pendant 24 mois) chez Bouygues Telecom. Pour profiter de ce tarif plus avantageux, il faut souscrire à un forfait Sensation 90 Go, appliquer le code FRENCH70 qui permet d’économiser 70 euros sur la facture et remplir l’offre de remboursement du même montant.

Plus grand et plus beau

Du changement, le Galaxy S21 FE en apporte. Bien qu’il ressemble grandement au S21 classique, le S21 FE abandonne son dos métallisé pour une coque mate. Celle-ci est disponible en olive, graphite, blanc et lavande. Des coloris qui permettent au S21 FE de se démarquer des smartphones classiques.

Le Samsung Galaxy S21 FE est aussi plus grand puisque son écran affiche une diagonale de 6,4 pouces. Mais également plus solide, grâce au verre Corning Gorilla Victus, plus résistant que celui du S21 classique. Une dalle OLED qui, au demeurant, est parfaitement calibrée. Entre sa définition FHD+, ses contrastes infinis, son excellente luminosité et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Galaxy S21 FE offre une très belle image sur une vaste surface d’affichage.

La dimension photo ne change pas et conserve la très bonne copie introduite par le S21 classique. On retrouve trois caméras dorsales de 12, 12 et 8 mégapixels. Que votre sujet soit en plein jour, à grande distance ou dans une zone sombre, vous obtiendrez toujours un beau cliché, net et détaillé. Il faut dire que le Samsung Galaxy S21 FE s’appuie sur de très bons algorithmes de traitement de l’image.

Un Galaxy toujours aussi puissant

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Galaxy S21 FE en a dans le ventre. Il intègre la puce Snapdragon 888 ainsi que 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Le smartphone est donc puissant et fluide, et ce même dans les jeux 3D les plus gourmands, à l’instar de Call of Duty Mobile. Tournant nativement sous OneUI 4 et Android 12, vous n’aurez pas à souffrir de longues mises à jour au lancement de l’appareil.

Le Galaxy S21 FE embarque une batterie de 4500 mAh, qui lui permet de tenir une journée d’usage. Il est compatible avec la charge rapide de 25 W en filaire et de 15 W en sans-fil, afin de récupérer de l’énergie en à peine une heure.

Un prix bas grâce à un forfait complet

Le Samsung Galaxy S21 FE se débarrasse désormais de son principal défaut : son prix élevé. Bouygues Telecom le propose à 89 euros (+7 € / mois pendant 24 mois) en complément de son forfait 90 Go. Pour obtenir ce prix, n’oubliez pas d’entrer le code FRENCH70 dans votre panier, et de remplir l’offre de remboursement de 70 euros.

Quid du forfait de Bouygues Telecom ? Il fournit tous les mois 90 Go de data en 4G et 5G, ainsi que les appels/SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM. En Europe, vous jouissez d’une enveloppe data de 50 Go. Vous avez également accès aux appels, SMS et MMS illimités dans tous les pays européens, Suisse et Andorre inclus.

Ce forfait 150 Go est facturé 26,99 euros par mois pendant un an puis 35,99 euros par mois. Le combo forfait + smartphone nécessite une période d’engagement de 2 ans.