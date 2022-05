Magic4 Lite : SFR vous propose le tout nouveau smartphone d’Honor au prix le plus bas

Dévoilé en début d’année, le Honor Magic4 Lite est désormais disponible à la vente. Mais c'est chez SFR que vous le trouverez au meilleur prix, puisqu'il tombe à 1 euro (après ODR) si vous souscrivez au forfait 5G 150 Go de l'opérateur.

Désormais sorti du giron de Huawei, Honor s’est lancé à la reconquête de son public. Une opération qui passe par la sortie de trois nouveaux smartphones entre mai et juin. Parmi eux, le Magic4 Lite, un smartphone milieu de gamme qui possède de sérieux atouts dans son escarcelle. Charge rapide 66 watts, bloc photo bien achalandé, écran 120 Hz et fiche technique qui mise sur la fiabilité et la polyvalence : difficile de trouver à y redire.

SFR l’a bien compris et a donc décidé d’inclure ce tout nouveau smartphone dans son catalogue d’appareils proposés dans le cadre de ses forfaits avec Bonus Smartphone. L’opérateur vous permet donc, en ce moment, de l’acquérir pour un petit euro en cumulant une ODR de 50 euros et la souscription de son forfait 5G 150 Go. On vous explique tout.

Honor Magic4 Lite : une fiche technique polyvalente dans un joli écrin

Sur le papier, le Honor Magic4 Lite a tout bon. Son design d’abord, tout en sobriété et qui n’exclut pas une petite touche d’originalité. On y retrouve ainsi des lignes simples et un bel écran incurvé qui occupe quasiment toute la face avant du smartphone. À l’arrière, le dos mat laisse apparaître un module photo tout en rondeur. La prise en main est confortable et le mobile est très agréable à utiliser. Il est d’ailleurs disponible en trois couleurs pour le moins originales : Titanium Silver, Midnight Black et Ocean Blue.

Le confort de ce mobile passe aussi par un bel écran de 6,81 pouces à 120 Hz, idéal pour profiter de contenu vidéo ou des jeux mobiles peu gourmands. À l’arrière, l’appareil affiche pas moins de trois capteurs : un capteur principal de 48 mégapixels, un réservé à la profondeur de champ de 2 mégapixels et enfin un capteur macro pour la photographie de sujets très proches.

Dans le ventre de la bête, on retrouve une configuration très honorable pour un smartphone milieu de gamme. Il est en effet équipé d’un SoC Snapdragon 695 ainsi que de 6 Go de mémoire vive (+2 Go de mémoire virtuelle) et 128 Go d’espace de stockage. De quoi conserver nombre de fichiers de tous poils, et faire allégrement tourner la plupart des applications dont vous pourriez avoir besoin.

Côté autonomie, c’est un quasi sans faute avec une batterie de 4 800 mAh et surtout la présence de la SuperCharge 66 watts signée Honor. Un système qui permet de passer de 0 à 97 % en moins de 50 minutes, ce qui est une jolie performance.

Pour compléter cette fiche technique séduisante, il est bon de préciser que ce Honor Magic4 Lite est compatible avec la dernière norme réseau 5G et, surtout, qu’il bénéficie de l’intégralité des services Google. Des atouts certains pour un smartphone proposé à ce tarif.

Que propose le forfait SFR 5G 150 Go ?

Grâce à ses offres 5G dotées du Bonus Smartphone, SFR vous permet d’accéder non seulement à des forfaits aux prestations premiums, mais aussi à de nombreux avantages relatifs à votre mobile, dont la possibilité d’acquérir un nouveau terminal à prix réduit. En l’occurrence, il s’agit du tout nouveau Honor Magic4 Lite, qui passe à un euro après ODR de 50 euros, si vous souscrivez le forfait 5G 150 Go de l’opérateur. Avec cette formule, vous aurez droit chaque mois à :

150 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

les Bonus Smartphone de SFR.

Comme leur nom le laisse entendre, les forfaits disposant du Bonus Smartphone offrent de nombreux avantages en rapport avec votre terminal. Outre le fait d’obtenir une jolie ristourne sur l’achat d’un nouvel appareil, SFR vous garantit aussi les meilleurs tarifs en cas de changement de téléphone que ce soit pour la reprise de l’actuel ou bien l’acquisition du nouveau. Pour ne rien gâcher, l’opérateur vous offre aussi des garanties en cas de souci avec votre smartphone. Si vous subissez une panne, un vol, une perte ou une casse quelconque, vous obtiendrez un téléphone de prêt dans les plus brefs délais.

Pour bénéficier du Honor Magic4 Lite au meilleur prix, vous devez souscrire pendant 24 mois au forfait 5G 150 Go actuellement proposé par SFR. Il vous en coûtera 30 euros par mois la première année, puis 45 euros par mois l’année suivante. Les clients Box SFR seront pour leur part ravis d’apprendre qu’ils ont droit à une petite réduction qui fait baisser la facture à 22 euros les 12 premiers mois, et 37 euros les 12 mois suivants.