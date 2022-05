Écran 120 Hz, charge 66 W, triple capteur photo : la formule magique (et beau gosse) du Honor Magic4 Lite 5G

Après le Honor X8 la semaine passée, Honor continue de dérouler ses nouveautés 2022 avec le Honor Magic4 Lite 5G. Un appareil de milieu de gamme qui s’appuie sur une fiche technique solide, un bloc photo polyvalent et surtout, une autonomie généreuse.

Les mois de mai et juin constituent une période faste pour Honor, qui nous présente en l’espace de quelques semaines pas moins de trois nouveaux smartphones. Il y a quelques jours, nous vous parlions par exemple du Honor X8, un excellent smartphone d’entrée de gamme. Aujourd’hui, l’heure est venue d’aborder le Honor Magic4 Lite 5G, un appareil qui entend s’imposer sur le segment très concurrentiel du milieu de gamme.

Une tâche loin d’être insurmontable, puisque le Honor Magic4 Lite 5G possède quelques solides atouts dans son escarcelle, en particulier du côté de sa fiche technique et de sa batterie. Soulignons aussi qu’à l’instar du Honor X8, ce Magic4 Lite 5G bénéficie de tous les services Google, des applications au Play Store.

Dernier avantage, et non des moindres : son prix, puisqu’il est proposé aux alentours de 350 euros. Et même moins en ce moment, car il bénéficie actuellement d’une ristourne chez de nombreux marchands, qui fait passer son prix à 319 euros seulement, ou à 299 euros chez Fnac et Darty.

Un design qui mise sur la sobriété et l’ergonomie

Pour son Honor Magic4 Lite 5G, Honor a misé sur la sobriété. Ce smartphone arbore des lignes claires avec des angles arrondis agréables à l’œil et des tranches dépouillées : les boutons de contrôle du son et celui d’alimentation (qui camoufle un capteur d’empreinte discret et efficace) sont ainsi répartis sur la tranche droite, tandis que le bas abrite un haut-parleur, un port USB-C et un tiroir double SIM.

La façade arrière, pour sa part, accueille un bloc photo circulaire qui n’est pas sans rappeler celui du Honor 50 Lite 5G et qui comporte trois capteurs photo et un flash répartis sur son pourtour. À l’avant, on retrouve un très grand écran LCD de 6,81 pouces percé d’un poinçon accueillant la caméra selfie. Honor à d’ailleurs particulièrement soigné cet écran qui profite de bordures très fines pour occuper la majeure partie de cette façade avant, offrant une jolie surface utile.

En dépit de ce grand écran, le Honor Magic4 Lite 5G demeure assez léger (moins de 190 grammes) et assez fin (à peine 8,05 mm), ce qui est assez plaisant à l’usage. Le Honor Magic4 Lite 5G se décline en trois coloris : Noir Minuit, Argent Titane et Bleu Océan.

Une fiche technique polyvalente portée par un Snapdragon 695

Le principal atout de ce Honor Magic4 Lite 5G reste sans doute sa puce Snapdragon 695, un SoC aux performances éprouvées qui, accompagné ici par 6 Go de RAM et 2 Go supplémentaires de mémoire virtuelle, permet à ce smartphone de proposer performance et fluidité en toutes circonstances. Une fluidité que l’on retrouve à l’affichage grâce aux 120 Hz proposés par la dalle qu’Honor a installée sur son appareil.

Cette fiche technique solide lui permet d’ailleurs de s’en tirer parfaitement sur la partie jeu vidéo, avec l’avantage de ne pratiquement pas chauffer en plein cœur de l’action. Que vous souhaitiez jouer à Fortnite ou à Genshin Impact (avec les paramètres graphiques réglés sur moyen ou bas), vous obtiendrez un jeu fluide et stable.

Grosse batterie et charge rapide : le combo gagnant pour une autonomie XXL

L’autonomie d’un smartphone est toujours une donnée critique et Honor l’a bien compris. Voilà pourquoi le constructeur a équipé son nouveau smartphone d’un accumulateur culminant à 4800 mAh, ainsi qu’un bloc de charge 66 W (fourni dans la boîte) lui permettant de passer de 0 à 97 % en 45 minutes.

Autre facteur jouant un rôle important dans la généreuse autonomie du Honor Magic4 Lite 5G : le taux de rafraîchissement adaptatif de l’écran LCD. Grâce à ce procédé, l’appareil peut aisément fonctionner deux jours en usage modéré, et une grosse journée en abusant des fonctionnalités énergivores comme les GPS.

Un triple capteur photo aux performances satisfaisantes

Côté photo, le Honor Magic4 Lite 5G peut compter sur trois capteurs logés au cœur d’un module circulaire. Dans le détail, il s’agit d’un capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à f/1,8, un capteur macro 2 mégapixels ouvrant à f/2,4 et d’un capteur de profondeur de champ 2 mégapixels ouvrant lui aussi à f/2,4.

Un arsenal assez classique, mais somme toute efficace qui permet à ce smartphone d’accéder à une large variété de modes photo, comme les désormais classiques mode nuit et portrait. Il dispose en outre d’un mode “Ouverture” qui permet, comme son nom le suggère, de jouer avec l’ouverture du capteur pour obtenir un effet de bokeh plus ou moins prononcé. Voici quelques photos prises avec le Honor Magic 4 Pro.

Côté vidéo enfin, le Honor Magic4 Lite 5G est capable de capturer, au maximum, des images en Full HD.

