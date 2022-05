OnePlus Nord 2T : pour son lancement, son prix est réduit chez la Fnac

Pour OnePlus, l’heure est aux présentations. La marque vient de lever le voile sur ses deux derniers nés : les OnePlus Nord CE 2 Lite et 2T. Là où le premier se place comme le modèle accessible de la gamme, le second n’hésite pas à aller titiller ses concurrents premium. Sans pour autant faire exploser la facture puisqu’il profite d’une offre de lancement très avantageuse à la Fnac.

Avec son OnePlus Nord 2T, le constructeur cherche avant tout à renouer avec ses racines : proposer de véritables flagship-killer. Et le pari semble réussi tant le OnePlus Nord 2T parvient à cumuler les bons points, avec notamment un bel écran OLED 90 Hz et la compatibilité avec la charge ultra-rapide 80 W. Sans oublier le propre de tous les flagship-killer : un prix plus doux que celui des smartphones haut de gamme.

Jusqu’au 31 mai prochain, le OnePlus Nord 2T affiche un prix de 399 euros, dans sa version 8+128 Go, contre 429 euros normalement. Une réduction immédiate de 30 euros qui est accompagnée d’une paire de OnePlus Buds Z2 offerte. L’occasion de profiter de bons écouteurs Bluetooth sans avoir à débourser 99 euros supplémentaires.

Un smartphone qui ne ménage pas ses atouts

Le OnePlus Nord 2T n’a pas vocation à devenir le smartphone ultra premium du marché. Et c’est une bonne chose, car cela lui permet d’offrir des caractéristiques haut de gamme et de conserver un prix accessible. Car oui, le nouveau-né de OnePlus ne s’est pas privé de piocher dans les fiches techniques des meilleurs téléphones pour prendre les caractéristiques les plus importantes et les réunir dans un appareil parfaitement équilibré.

Déjà, le OnePlus Nord 2T est un beau téléphone. Son design tout en courbes, son grand écran avec de fines bordures et ses coloris gris ou vert de jade le rendent plaisant à regarder. Sans oublier la bonne prise en main qui permet un usage quotidien appréciable. Il faut dire qu’il ne pèse qu’un tout petit 190 grammes.

Sa dalle de 6,43 pouces profite de la technologie OLED. Vous aurez donc une belle luminosité, même au soleil, ainsi que des contrastes infinis ce qui profite grandement au niveau de détail de l’image affichée. Le tout dans une définition FHD+ qui est accompagnée d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Situé en haut à gauche et légèrement surélevé par rapport à la coque, le module photo du OnePlus Nord 2T n’est pas en reste. Il compte 3 capteurs et pas des moindres puisque la caméra principale de 50 mégapixels est conçue par Sony, dont l’expérience dans le domaine n’est plus à prouver. Qui plus est, il profite d’une large ouverture ƒ/1,8 qui lui permet de ne louper aucun détail.

Les deux autres capteurs de 8 et 2 sont eux dédiés à l’ultra grand-angle et aux portraits. Le OnePlus Nord 2T est donc polyvalent en photo et vous permet de capturer toutes les scènes désirées. D’autant que le constructeur a amélioré la partie logicielle, et notamment celle du mode nuit. Ce dernier s’appuie sur l’I.A. et la nouvelle puce Dimensity 1 300 (on y reviendra), et offre un niveau de détail plus élevé. Et n’oublions pas le mode slow-motion à 960 FPS qui permet d’obtenir des vidéos vraiment originales.

De la puissance comme il faut, là où il faut

Le OnePlus Nord 2T est l’un des premiers smartphones du marché à accueillir le nouveau processeur Dimensity 1 300. Cette puce gravée en 6 nm et compatible avec la 5G est un poil plus puissante que la génération précédente. Et plus particulièrement sur le jeu vidéo puisque la Dimensity 1 300 embarque la technologie HyperEngine 5.0 qui améliore l’I.A. dédiée au rendu graphique. Les jeux mobiles tourneront donc avec des graphismes plus soignés, toujours sans le moindre ralentissement.

L’autre point fort est qu’elle assure une meilleure réactivité de l’écran tactile. Vous pourrez donc naviguer sereinement dans les diverses applications de votre smartphone. Ce processeur est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Côté autonomie, le OnePlus Nord 2T fait figure de bon élève avec une batterie de 4 500 mAh qui devrait lui permettre de tenir plus d’une journée d’usage sans se charger.

Il est également compatible avec la charge rapide SuperVOOC 80 watts qui lui permet de récupérer l’intégralité de sa batterie en 27 minutes. De quoi recharger complètement son smartphone pendant le petit déjeuner.

Des écouteurs offerts pour le lancement

Pour parfaire son profil, le OnePlus Nord 2T arrive sur le marché avec un prix réduit. Pour son lancement, la Fnac propose le OnePlus Nord 2T (8+128 Go) à un prix de 399 euros contre 429 euros en temps normal. Il est également disponible dans une mouture 12+256 Go pour 499 euros au lieu de 529 euros.

Mais ce n’est pas le seul bonus qui accompagne le OnePlus Nord 2T. Ainsi, jusqu’au 31 mai prochain, il est possible de récupérer gratuitement une paire d’écouteurs OnePlus Buds Z2. Ces écouteurs true-wireless sont confortables à l’usage et profitent d’une réduction de bruit valable. Quant à leur rendu sonore, il devrait plaire à un grand nombre d’auditeurs.