Plus besoin d’acheter un nouveau smartphone, ce forfait mobile vous l’offre

C'est le grand retour du RED Deal. Et cette semaine, c'est le Samsung Galaxy A32 5G qui est offert avec le forfait 100 Go de l'opérateur. Le bon moment pour profiter de la 5G sans se ruiner.

Découvrir la puissance de la 5G à moindre coût. Telle est la proposition de RED qui lance un nouveau deal comprenant un forfait mobile 100 Go et surtout un smartphone offert et compatible avec la nouvelle norme de réseau mobile. Car oui, facturée 20 euros par mois, l’offre 100 Go de RED n’inclut aucun remboursement différé du téléphone. Cette offre existe également en 4G pour 15 euros par mois.

Et c’est du Samsung Galaxy A32 5G qu’il s’agit. Ce smartphone constitue l’entrée de gamme de Samsung en matière de 5G et fait les bons compromis pour offrir une bonne expérience utilisateur au quotidien.

Un smartphone qui fait les bons choix

Avec le Galaxy A32 5G, Samsung veut rendre accessible la 5G au plus grand nombre, sans trop sacrifier la fiche technique de l’appareil. C’est pourquoi il embarque une puce MediaTek Dimensity 720 G. Ce processeur offre une puissance décente, ce qui vous permet aussi bien de jouer que de naviguer entre les applis sans perte de fluidité, tout en supportant la 5G.

L’autonomie est aussi l’une des grandes forces du Galaxy A32, 5G car il peut compter sur une batterie de 5 000 mAh. Sa bonne optimisation matérielle et logicielle lui permet de tenir deux jours. La charge est, elle, mesurée à 15 watts.

Le Galaxy A32 5G est donc un bon compagnon du quotidien, qui vous fera rarement défaut dans un usage normal. D’autant qu’il tourne sous Android 12 et One UI 4. Il s’agit de la toute dernière version de l’interface de Samsung, et il s’agit de l’une des meilleures que l’on trouve actuellement sur Android. Frandroid l’a testée et lui a attribué la note de 8 sur 10.

Un bloc photo généreux

L’autre bonne surprise est la polyvalence du Galaxy A32 5G en photographie. On retrouve au dos un module fort de quatre capteurs :

une caméra principale de 48 mégapixels ;

un objectif ultra grand-angle avec capteur de 8 mégapixels ;

un capteur macro de 5 mégapixels ;

une caméra portrait de 2 mégapixels.

Cette configuration offre des clichés bien détaillés quand les conditions lumineuses sont bonnes. Surtout que le Galaxy A32 5G peut compter sur un mode portrait convaincant. Vous n’aurez donc aucun problème à faire de belles photos de vos proches.

Pour ce qui est du design, son écran LCD de 6,55 pouces en fait un grand smartphone. Vous êtes donc face à une large surface d’affichage, au ratio 20:9 et à la définition HD+. De quoi profiter convenablement du contenu en streaming ou de vos photos.

Quel est le prix du Galaxy A32 5G ?

Sur la boutique de RED, le Galaxy A32 5G affiche un prix de 329 euros. Pourtant l’opérateur vous offre le smartphone si vous souscrivez au forfait mobile 100 Go du RED DEAL.

Une offre qui n’est valable que jusqu’au 31 mai prochain.

Que vaut le forfait mobile 100 Go de RED ?

Le forfait 100 Go de RED est l’exemple même du forfait complet. Il est facturé 20 euros par mois. Un prix qui n’inclut aucun remboursement différé du smartphone, celui-ci étant offert. Chaque mois, vous avez accès :

à 100 Go de data 4G ou 5G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

15 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe ;

la carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros.

Attention cependant, un engagement minimum de 24 mois est demandé lors de la souscription. Cette offre existe également en 4G pour 15 euros par mois.

Comme à son habitude, RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Vous pouvez conserver votre ancien numéro, en fournissant le code RIO de votre contrat sur le site de RED lors de la souscription. Enfin, le passage chez RED se fait sans la moindre interruption des services mobiles, ce qui vous permet de profiter de votre smartphone en continu.