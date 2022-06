SFR casse le prix du Galaxy S20 FE avec son forfait mobile 5G 150 Go

1 euro (+5 €/mois), c'est le prix affiché actuellement sur le Samsung Galaxy S20 FE dans la boutique en ligne de SFR. Cela fait de lui l’un des smartphones premium 5G les plus abordables du moment. D'autant plus qu'il accompagne un forfait généreux en data.

SFR vous propose d’essayer la 5G dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, l’opérateur met les petits plats dans les grands avec cette offre sur le Samsung Galaxy S20 FE à seulement 1 euro (+5 €/mois) en complément d’un forfait mobile 5G généreusement doté en data.

Il faut dire que cette offre propose 150 Go de data 5G, de quoi encaisser largement vos usages quotidiens qu’un départ en vacances sans Internet fixe.

Le Galaxy S20 FE : un smartphone au design réussi

Bien qu’il s’approche des deux ans de service, le Samsung Galaxy S20 FE est toujours un smartphone rempli de ressources. Cette mouture rafraîchie du Galaxy S20, conçue pour correspondre aux attentes des fans de la marque, mise sur un design original.

Il profite ainsi d’une belle coque mate, au toucher vraiment agréable, qui se décline en six coloris et conférant un cachet unique au Galaxy S20 FE. Contrairement au Galaxy S20, dont il s’inspire, les bords de son écran sont plats. Il est donc plus pratique à prendre en main.

La dalle du téléphone, de 6,5 pouces, bénéficie d’une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme toujours avec Samsung, le calibrage colorimétrique de la dalle est aux petits oignons, avec des contrastes infinis et une excellente luminosité.

Un appareil qui n’a pas pris une ride

Sa fiche technique n’a pas à pâlir face aux smartphones plus modernes. Il faut dire que le Galaxy S20 FE dans sa version compatible 5G a troqué l’Exynos 990 du Galaxy S20 pour un Snapdragon 865 plus puissant. Mieux optimisée, elle est aussi moins énergivore. L’expérience utilisateur est fluide, quel que soit votre usage. Le tout en préservant mieux l’autonomie du smartphone.

Sous le capot, se trouve également une batterie de 4 500 mAh. Elle assure largement une journée complète d’utilisation avant de réclamer son chargeur (fourni dans la boîte du téléphone).

Et la photographie dans tout ça ? Le Galaxy S20 FE peut se targuer d’une bonne polyvalence en misant sur un module dorsal à triple capteur. Ainsi, on trouve un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,8), une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,4).

Les clichés obtenus sont bien détaillés, même en 2022, avec une belle netteté, et ce aussi bien dans un environnement lumineux qu’en plein milieu de la nuit. D’autant que le Galaxy S20 FE peut compter sur de nombreux modes photo pour sublimer les images, notamment un mode nuit très efficace.

Combien coûte le Galaxy S20 FE ?

En temps normal, le Samsung Galaxy S20 FE affiche un prix de 569 euros sur la boutique de SFR. Cela dit, l’opérateur casse le prix du smartphone en le faisant tomber à 1 euro (+5 €/mois). Pour profiter de ce tarif réduit, il faut souscrire à un forfait 5G 150 Go et compléter l’ODR de 50 euros.

Un forfait 5G généreux pour accompagner le S20 FE

Le forfait mobile de SFR ne manque pas d’atouts. À commencer par une enveloppe data très conséquente de 150 Go. De quoi regarder plus de 230 heures de contenu en streaming directement sur son smartphone. À cela s’ajoutent tous les mois :

les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

100 Go de données mobiles à utiliser en Europe et dans les DOM.

Cette offre mobile, avec engagement de 2 ans, est ainsi facturée 30 euros la première année, avant de passer à 45 euros. SFR assure toutes les démarches pour résilier votre ancien contrat. Vous devrez vous acquitter d’un unique paiement de 10 euros pour la création de la carte SIM.

Le forfait 80 Go est aussi en réduction

Le forfait 150 Go n’est pas la seule offre mobile de SFR qui profite d’une réduction. L’opérateur fait chuter le prix de son forfait mobile 80 Go à 15 euros au lieu de 30 euros par mois, et ce, pendant un an. Un bon plan qui vient renforcer une offre mobile déjà solide puisqu’elle propose tout ce que l’on attend d’un bon forfait en 2022.

Son enveloppe data de 80 Go, par exemple, couvre largement les besoins moyens des Français et Françaises en matière de données mobiles. L’Arcep relevait que la consommation mensuelle moyenne s’élève à environ 12 Go. Vous pouvez donc largement profiter de la navigation web, du jeu en ligne ou du contenu en streaming sans vous retrouver à court de données le 15 du mois.

Au niveau des appels et SMS, tout est illimité depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Les MMS, eux, sont illimités vers la France métropolitaine. Enfin, une enveloppe data de 80 Go est utilisable en Europe et dans les DOM. De même, les SMS, MMS et les appels sont illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Ce forfait nécessite un engagement d’un an, soit la durée de la promotion sur l’abonnement.

Galaxy A53 5G, Galaxy Z… Les autres bons plans de SFR

Si vous êtes en quête d’un smartphone plus récent que le Galaxy S20 FE, SFR applique aussi des promotions sur les derniers du constructeur sud-coréen. Il est ainsi possible d’économiser jusqu’à 150 euros sur les appareils de la gamme Galaxy S22. A contrario, si vous voulez un téléphone qui met l’accent sur le rapport qualité-prix, les Galaxy A53 5G et A33 profitent d’une ODR allant jusqu’à 50 euros.

Même les produits connectés de la marque sont en promotions chez SFR puisque la Galaxy Watch4 Classic, par exemple, est proposée à 299 euros au lieu de 449 euros. Vous pouvez retrouver toutes les bonnes affaires de SFR par ici.