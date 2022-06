Redmi Note 11 Pro 5G : une réduction de 30 euros vous attend chez Bouygues Telecom

Il n'aura fallu que quelques semaines au Redmi Note 11 Pro 5G pour qu'il connaisse ses premières baisses de prix. Le smartphone phare de Xiaomi est actuellement en promotion, en bonne compagnie d'un forfait mobile 5G de Bouygues Telecom.

La gamme Redmi Note de Xiaomi est depuis quelques années le trublion des smartphones de milieu de gamme. Le constructeur a maintenant pour habitude de délivrer des smartphones Redmi aux excellents rapports qualité-prix, qui surpassent généralement la concurrence. C’est le cas de l’un des derniers-nés de la marque : le Redmi Note 11 Pro 5G, qui a récolté la note de 8 sur 10 dans nos colonnes.

Il profite même d’un avantage supplémentaire chez Bouygues Telecom, qui le propose actuellement en promotion. En effet, son prix tombe à 1 euro (+6 €/mois) avec un forfait Sensation 90 Go, grâce à une ODR de 30 euros. Un forfait compatible 5G, tout comme le Redmi Note 11 Pro 5G.

Un écran de toute beauté

Les dalles OLED à 120 Hz ne sont plus réservées aux smartphones onéreux. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G en profite, et ce pour le plus grand plaisir de nos mirettes. D’autant qu’il bénéficie d’une grande diagonale de 6,67 pouces, idéale pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. La définition Full HD+ offre un confort de lecture suffisant, sans pour autant demander trop de ressources au processeur.

Pour ce dernier, Xiaomi a choisi une puce de Qualcomm, le Snapdragon 695 associé à 8 Go de RAM. En pratique, il s’agit d’un processeur parfaitement adapté aux usages du quotidien. Les applications fonctionnent sans mal, la navigation se fait sans accros, et vous pouvez passer d’une appli à l’autre sans ralentissement. Il convient également pour les jeux vidéo, à condition de ne pas être trop gourmand en qualité graphique. Il a aussi l’avantage de proposer une compatibilité avec le réseau 5G.

Un design parfaitement au gout du jour

La mode est aux smartphones anguleux, et Xiaomi n’a pas loupé le coche. Pour son Redmi Note 11 Pro 5G, le constructeur fait forte impression. Les tranches plates assurent une bonne prise en main, tandis que les bords légèrement arrondis offrent un certain confort. Le tout est proposé dans des coloris mats qui ont l’avantage de ne pas trop prendre les traces de doigt. Au dos, on retrouve une triple caméra joliment intégrée, comprenant notamment un capteur principal de 108 mégapixels.

C’est aussi du côté de la charge rapide que le Redmi Note 11 Pro 5G détonne. Le bloc de charge de 67 watts vendu avec le smartphone lui permet de passer de 1 à 87 % de batterie en 30 minutes seulement. Une batterie qui mesure 5000 mAh, et qui n’a aucun mal à alimenter le Redmi Note 11 Pro 5G pendant une grosse journée d’utilisation.

Redmi Note 11 Pro 5G : un prix encore meilleur chez Bouygues Telecom

Le Redmi Note 11 Pro 5G profite déjà d’un excellent rapport qualité-prix quand il est vendu à un tarif normal. Il devient encore plus intéressant lorsqu’il est en promotion chez Bouygues Telecom. En effet, une offre de remboursement vous permet d’économiser 30 euros sur son prix d’achat.

L’opérateur vous permet de l’obtenir au prix plancher d’un euro (+6 €/mois pendant 24 mois) en complément d’un forfait mobile Sensation 90 Go. Ce dernier a l’avantage d’être compatible 5G, tout comme le smartphone compris dans l’offre. Voici le pack parfait pour tester la nouvelle génération de réseau mobile sans se ruiner.

Que contient le forfait mobile Sensation 90 Go ?

Les forfaits Sensation font partie du catalogue premium de Bouygues Telecom. Il s’agit d’offres haut de gamme, qui proposent de nombreux avantages que des forfaits à prix coutant n’ont pas. Voici ce que contient le forfait Sensation 90 Go chaque mois :

90 Go de données mobiles (4G ou 5G) en France

Appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et Suisse

50 Go de données mobiles depuis l’Europe, les DOM, Andorre et Suisse

une 2e carte SIM internet pour un autre appareil (tablette, montre, etc.)

divers avantages : prêt gratuit de téléphone en cas de panne, -30 % sur la réparation, reprise avantageuse de votre téléphone lors d’un renouvellement, etc.

Le forfait Sensation 90 Go est affiché au prix de 20,99 euros par mois la première année, puis 35,99 euros. Cette offre est proposée avec un engagement de 24 mois.