Nouveaux smartphones POCO : rendez-vous à 14h sur Twitch pour suivre la conférence

Jeudi 23 juin, à partir de 14h, la chaîne POCO France vous donne rendez-vous sur Twitch afin de suivre en direct la conférence de présentation de ses nouveaux téléphones. Au programme, deux terminaux flambant neufs, et la possibilité de les remporter en live !

Silencieux depuis l’annonce des X4 Pro et M4 Pro 4G durant la dernière édition du MWC, POCO s’apprête à dévoiler les nouvelles entrées dans son catalogue lors d’un nouvel événement. C’est jeudi prochain, dès 14 heures, que le constructeur va lever le voile sur deux nouveaux téléphones : le POCO F4 et le POCO X4 GT.

Design, fiche technique, performances, date de sortie ou encore positionnement tarifaire, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur ces deux terminaux au cours d’une conférence retransmise en direct sur la chaîne Twitch française de la marque. Il se murmure même que les deux téléphones présentés pourront être gagnés en live…

POCO F4 et POCO X4 GT : découvrez les futurs téléphones phares de POCO

Pour cette nouvelle conférence, ce ne sont pas moins de deux téléphones que POCO s’apprête à présenter. Si bien peu d’éléments ont fuité à leur sujet, voilà ce que nous pouvons vous dire pour le moment.

Si l’on en croit son nom, le POCO X4 GT devrait s’inspirer de son grand frère le X4 Pro 5G, avec un accent mis sur les performances et l’affichage. Ce dernier point est d’ailleurs confirmé par la présence d’une dalle LCD possédant un taux de rafraîchissement à 144 Hz, et donc capable de proposer un affichage fluide dans la plupart des circonstances.

Le POCO F4 de son côté, vient rejoindre le POCO F4 GT dans la série F du constructeur. D’après les premières informations disponibles, le F4 est équipé d’un Snapdragon 870 5G, un SoC déjà éprouvé qui propose de bonnes performances dans la plupart des domaines. Il devrait aussi embarquer un écran AMOLED 120 Hz, ce qui est loin d’être négligeable pour un téléphone de milieu de gamme.

Comment regarder la conférence Poco du 23 juin prochain ?

Si vous souhaitez découvrir les futurs téléphones de POCO, une seule solution : vous rendre sur la chaîne twitch officielle de POCO France le 23 juin prochain. Dès 14h, vous y retrouverez Johann, manager POCO, afin de commenter en direct et en français la conférence du constructeur, et ses différentes annonces.

Ce live sera aussi l’occasion de jouer afin d’essayer de remporter les appareils présentés, à savoir le POCO F4 et le POCO X4 GT. Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur la page Twitch de POCO France pour la suivre et être sûr de ne pas manquer le début de la conférence !