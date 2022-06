Xiaomi, Poco : les soldes débutent bientôt chez AliExpress mais les bonnes affaires sont déjà là

Si les promotions estivales ont démarré en France, AliExpress prends son temps pour mettre en place les meilleures affaires de la saison. En attendant le début des festivités la semaine prochaine, il est d’ores et déjà possible de préparer son panier pour profiter des réductions les plus intéressantes.

Rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point. Voilà la stratégie adoptée par AliExpress pour les soldes d’été. La célèbre marketplace lance ses promotions le 27 juin prochain dès 9 heures, soit une semaine après le début officiel des soldes.

Cela dit, il est possible dès aujourd’hui de se préparer aux bonnes affaires mises en place par l’e-commerçant. D’autant qu’AliExpress multiplie les réductions, avec notamment le Xiaomi Mi Pad 5 à 258 euros au lieu de 331 euros ou le Poco M4 Pro à 137 euros contre 156 euros. Le revendeur lance même un système de cashback qui vous permet de récupérer jusqu’à 10 euros sur vos commandes.

Les bons plans à venir

Cette année encore, AliExpress casse le prix de nombreux produits tech’. Des réductions qui touchent aussi bien les smartphones que les tablettes en passant par les accessoires connectés. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous partageons une sélection des offres les plus intéressantes à venir.

Attention, il faudra attendre le 27 juin prochain pour que ces promotions soient actives.

Remplir son panier à l’avance

Pour éviter de manquer une bonne promo, nous vous conseillons de vous rendre dès à présent sur la page du produit qui vous intéresse et de l’ajouter à votre panier. Car oui, les stocks ne sont pas illimités et ils auront vite fait de disparaître dans les premiers jours.

Le 27 juin au matin, il suffira de compléter la commande pour profiter des bonnes affaires mises de côté. Surtout qu’AliExpress ne videra pas votre panier d’ici au début de ses soldes.

Profitez de bons d’achat avec les bonus AliExpress

AliExpress offre de nombreuses options aux clients pour qu’ils réduisent la facture finale. On pense notamment à un système de cashback qui permet de récupérer jusqu’à 10 euros en bons d’achat. Pour en profiter, il faut penser à s’inscrire au programme « Bonus » dans les paramètres de votre compte AliExpress, dans la section « Paiement ».

Vous pouvez ensuite utiliser ces bons d’achat lors de vos prochaines commandes sur AliExpress.

Ne pas oublier les codes promo…

En plus de ses remises immédiates, AliExpress déploie une série de codes promo valable sur l’entièreté du catalogue. Il est ainsi possible d’économiser jusqu’à 25 euros, en plus du prix réduit.

Voici les codes disponibles :

22ETE02 pour économiser 2 € sur 25 € ;

pour économiser 2 € sur 25 € ; 22ETE05 pour économiser 5 € sur 50 € ;

pour économiser 5 € sur 50 € ; 22ETE10 pour économiser 10 € sur 99 € ;

pour économiser 10 € sur 99 € ; 22ETE15 pour économiser 15 € sur 199 € ;

pour économiser 15 € sur 199 € ; 22ETE25 pour économiser 25 € sur 299 €.

Deux codes sont également valables sur les commandes expédiées depuis l’Union européenne :

22ETE1W pour économiser 1 € sur 15 € ;

pour économiser 1 € sur 15 € ; 22ETE15W pour économiser 15 € sur 110 €.

… Ni les coupons-vendeurs

Tandis que les codes promo réduisent bien un prix déjà soldé, il est possible de grappiller quelques euros supplémentaires sur la facture finale. Pour cela, il faut utiliser des coupons-vendeurs. Vous devez les activer sur la page d’un produit ou lors de la commande.

Une loterie pour gagner des lots

AliExpress lance également une grande loterie via son application mobile, disponible sur l’App Store et le Google Play Store. Tous les jours, vous aurez la chance de faire tourner une roue virtuelle pour remporter de nombreux lots, allant des codes promo au voyage à Rome (d’une valeur de 8 600 euros) en passant par des produits lifestyle (d’une valeur maximum de 300 euros).

Se connecter aux aurores

Notre dernier conseil est de se connecter dès 9 heures le 27 juin, pour être dans les premiers à profiter des bons plans. Car les stocks ne sont pas illimités. Vous aurez alors plus de chances d’obtenir le produit désiré.

La plupart des produits étant envoyés depuis les entrepôts européens, la livraison n’excède pas une semaine.