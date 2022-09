Et si vous passiez à la 5G avec le Samsung Galaxy S22 et Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom nous a habitué à proposer chaque semaine d’excellentes affaires sur les smartphones les plus en vue du moment. Exemple aujourd’hui avec l’excellent Samsung Galaxy S22 qui voit son prix passer à 71 euros (+8 €/mois) grâce à une ODR lors d'une souscription à un forfait mobile Sensation.

Lancé en début d’année aux côtés de ces grands frères Samsung Galaxy S22 Plus et Ultra, le Galaxy S22 a fortement marqué les esprits, ce qui est loin d’être une surprise lorsque l’on connait le soin apporté par Samsung à ses flagships. La proposition avancée par ce petit smartphone nous a en tout cas séduites, à tel point que nous lui avons octroyé la note de 8/10 lorsque nous avons eu la chance de le tester en février dernier.

Généralement proposé aux alentours de 800 euros, ce smartphone bénéficie aujourd’hui d’une baisse de prix significative grâce à Bouygues Telecom et ses forfaits Sensation. En optant pour un forfait 5G 170 Go, et en bénéficiant d’une ODR de 80 euros, il est en effet possible de l’acquérir pour 71 euros (+8 €/mois).

Samsung Galaxy S22 : beauté et puissance au creux de la main

S’il est une chose qui frappe lorsque l’on découvre le Galaxy S22 pour la première fois, c’est bien sa plastique, tout en élégance. Avec un gabarit relativement restreint (écran de 6,1 pouces), il dénote face aux deux autres modèles de la série S22 qui le dépassent de la tête et des épaules. Une petite taille qui ne l’empêche pas de bénéficier du même soin que ses grands frères (dos en verre brossé, tranches en aluminium, Gorilla Glass Victus+), mais qui lui confère une excellente prise en main.

Le soin apporté par Samsung au design de ce Galaxy S22 se retrouve aussi au niveau de la fiche technique, qui propose des performances satisfaisantes dans la plupart des circonstances. Si l’Exynos 2200 tire un peu la patte sur certains jeux 3D les plus exigeants, avec tous les taquets à fond, sa puissance reste dans le très haut du panier. La navigation, le multitâche ou encore le visionnage de vidéo ne sont pas un problème pour cette configuration qui assure une expérience fluide au quotidien.

Est-il nécessaire de faire l’éloge de l’écran installé sur ce smartphone ? Sans doute pas lorsque l’on connait la qualité des dalles Samsung. AMOLED, 2340 par 1080 pixels et taux de rafraîchissement à 120 Hz sont à l’ordre du jour, avec en prime une excellente luminosité. De quoi profiter pleinement des clichés et vidéos capturés par le bloc photo présent au dos de l’appareil. Le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif installés ici font des merveilles, plaçant le Galaxy S22 parmi les meilleurs de sa catégorie.

Quels sont les avantages du forfait Sensation 5G 170 Go

Le premier point fort de ce forfait Sensation est sans aucun doute l’Avantage Smartphone. Pour commencer, c’est grâce à lui que vous pouvez bénéficier du Samsung Galaxy S22 à prix réduit. Ensuite, parce que cet avantage vous permet aussi de bénéficier du prêt d’un téléphone équivalent au vôtre en cas de panne, casse, perte ou vol, et ce, durant la durée de la réparation ou du remplacement.

L’autre point fort de ce forfait, c’est l’accès au réseau Bouygues Telecom. Couvrant 99 % du territoire français, et un peu plus de 93 % de la population (d’après les données de l’ARCEP), il offre des performances parmi les meilleures du marché avec un débit descendant moyen à 55 Mo/s, et un débit montant aux alentours de 14 Mo/s en moyenne. Enfin ça, c’est pour la 4G, parce qu’avec la 5G, comprise dans ce forfait, vous pouvez obtenir des débits 3 fois plus importants (en moyenne là encore) dans les zones couvertes.

Le forfait Sensation 5G 170 Go en résumé :

170 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

deuxième carte SIM internet offerte ;

Avantages Smartphones inclus.

Ce forfait avec engagement de 24 mois est actuellement proposé au tarif de 31,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros par mois la seconde. Une ristourne de 6 euros par mois vous sera proposée si vous êtes déjà client Bbox, faisant tomber les 12 premiers mois à 25,99 euros, et les 120 suivants à 42,99 euros.