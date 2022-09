iPhone 14, Pro et Pro Max : toute la gamme tombe déjà en promotion chez RED

L’iPhone 14 est le nouveau mètre étalon d'Apple, mais il souffre d'un prix plus élevé que son prédécesseur. Cela dit, RED lance une promotion sur toute la nouvelle gamme de smartphones Apple.

Qui a dit que les promotions des opérateurs ne concernaient que les smartphones vieillissants ? Certainement pas RED qui propose déjà une remise sur la nouvelle gamme d’iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

En effet, s’ils sont pris en complément d’un forfait mobile sans engagement, RED vous rembourse 50 euros sur la facture finale. L’iPhone 14 est désormais proposé à 949 euros au lieu de 999 euros.

L’iPhone 14 en un coup d’œil :

un module photo qui progresse ;

la très puissante puce Bionic A15 ;

une amélioration de l’autonomie.

Le même en mieux

Les amoureux de l’iPhone 13 ne seront pas dépaysés par l’iPhone 14. Celui-ci reprend le design de son prédécesseur, notamment le form factor rectangulaire, avec les bordures carrées. Comme l’année dernière, son écran OLED de 6,1 pouces est complété par une petite encoche. La qualité de l’image est excellente, grâce à une calibration de la dalle proche de la perfection.

Sous le capot, on retrouve la très bonne puce A15 Bionic, déjà présente sur les iPhone 13. Le CPU profite de 6 cœurs et le GPU, lui, de 5. C’est un cœur de plus que sur le précédent modèle. L’iPhone 14 gagne en puissance, ce qui lui permet de gérer tout type de tâche sans souci, même les jeux les plus gourmands. Sans oublier le nouvel iOS 16 qui offre une expérience encore plus personnalisable qu’avant.

Pour ce qui est de la photo, le module arrière se compose de deux caméras de 12 mégapixels. Une différence est à noter cependant au niveau des objectifs puisque la caméra principale jouit d’un capteur stabilisé avec un objectif ouvrant à f/1,5. Résultat ? Le mode nuit est deux fois plus rapide et les performances en basse luminosité sont améliorées de 49 % selon la firme de Cupertino. Même la caméra selfie change, car elle intègre désormais un autofocus, vous évitant une mise au point laborieuse.

Un smartphone plus autonome

Voilà maintenant quelques années que les iPhone bénéficient d’améliorations concernant l’autonomie. Et l’iPhone 14 ne déroge pas à la règle.

Apple a augmenté la capacité de la batterie en la faisant passer à 12,68 Wh (12,41 Wh sur l’iPhone 13). Un gain qui semble anodin, mais qui permet à l’iPhone 14 de tenir une journée complète en utilisation intensive. Et même deux avec une utilisation moins gourmande. Une très belle performance pour ce type d’appareils.

Le véritable point noir de l’iPhone 14 reste son prix. Heureusement, il est déjà possible de trouver ce smartphone premium à tarif réduit. RED le propose ainsi à 949 euros grâce à un remboursement de 50 euros en marge d’un forfait mobile 100 Go sans engagement. Celui est facturé 15 euros par mois.

Les autres promotions sur les iPhone 14

Les versions Pro de l’iPhone 14 sont les modèles les plus remarquables de la nouvelle gamme Apple. Notamment en raison d’une nouveauté majeure, à la fois matérielle et logicielle : le Dynamic Island. C’est le nom qu’a donné Apple à ses poinçons qui hébergent la caméra et les capteurs FaceID sur la face avant. Sauf qu’ils ont la particularité d’être animés par des fonctions logicielles du plus bel effet. C’est sur la Dynamic Island que vous trouverez le lecteur de musique, le minuteur, vos appels et bien d’autres choses, selon ce qu’il se passe sur votre iPhone. Une belle innovation d’Apple.

Autre nouveauté de taille sur les iPhone 14 Pro et Pro Max : la caméra arrière, surtout le capteur principal. Pour la première fois sur un iPhone, celui-ci passe à 48 mégapixels. Cela permet aux nouveaux iPhone de profiter de la technologie de pixel binning afin d’obtenir des clichés avec plus de détails, particulièrement lorsque les conditions lumineuses difficiles. En vidéo, les iPhone 14 Pro sont tout bonnement excellents.

Enfin, les nouveaux iPhone Pro sont les seuls à profiter de la puce A16 Bionic. Un processeur qui offre des performances de haute volée, garantissant une fluidité sans faille pendant plusieurs années. Combiné à la généreuse politique de mise à jour d’Apple, vous vous retrouvez alors avec des smartphones faits pour durer au moins 4 ou 5 ans.

RED vous rembourse 50 euros sur le prix des iPhone 14 Pro et Pro Max. Pour cela, vous devez souscrire un forfait de l’opérateur. Une remise qui vous aide à profiter de la nouvelle gamme d’iPhone sans avoir à payer plein pot.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR.

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.