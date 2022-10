Voici le Simple Phone : zéro Google, zéro surenchère

Il ne brille pas par sa fiche technique, mais avec son approche anti-Google, le Simple Phone pourrait séduire les utilisateurs voulant s'émanciper de l'emprise tentaculaire du géant californien. C'est en tout cas l'objectif de ce smartphone attendu sous nos latitudes début novembre.

L’initiative Simple Mobile Tools, fondée par le développeur slovaque Tibor Kaputa, s’apprête à lancer son premier smartphone : le Simple Phone. Loin des annonces tapageuses des ténors de l’industrie mobile, l’appareil veut se faire une place auprès des utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée, ayant de fortes affinités avec l’univers open source.

Le concept de l’appareil est en effet de se détacher complètement des applications et services de Google en proposant une approche alternative, grâce à SimpleOS (basé sur Android 11 et la Lunar Open Mobile Platform) et aux applications développées une par une par Simple Mobile Tools. En complément, le mobile s’appuie sur le catalogue d’applications open source F-Droid. Ouvert, libre et respectueux de la vie privée, ce concept aguicheur est en revanche contrebalancé par la fiche technique assez peu folichonne du Simple Phone.

Le Simple Phone, un téléphone qui mise avant tout sur son approche logicielle

L’appareil se contente en effet d’un SoC milieu de gamme MediaTek Helio P60 lancé… il y a quatre ans. Cette puce aux capacités désormais modestes est couplée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Simple Phone s’équipe pour le reste d’un écran IPS 1080p de 6,53 pouces et de quatre modules photo : un capteur de principal de 48 Mpx épaulé de deux autres modules de 8 Mpx et 5 Mpx (on ignore quelle sera leur fonction, mais il pourrait s’agit d’un ultra grand-angle et d’un macro), et une caméra selfie de 25 Mpx en façade.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 4500 mAh, rechargeable par USB-C. Côté connectivité pas de folie non plus, avec du Wi-Fi (5 vraisemblablement) et du Bluetooth 4.2 et une compatibilité 3G / 4G. Pas de prise en charge de la 5G, donc. Disponible en précommande à cette adresse, le Simple Phone est affiché à 399 euros. Un tarif peu attractif compte tenu des spécifications annoncées. L’appareil commencera à être livré en Europe à compter du 1er novembre prochain.

