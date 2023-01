DXOMARK prouve que l’USB-C n’est pas pas synonyme de chargeur universel

DXOMARK a comparé le comportement des chargeurs des Xiaomi 12 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 et Google Pixel 6 lorsqu'on les branche sur des téléphones d'une autre marque. Verdict : ce n'est pas fameux. Seul Google s'en sort la tête haute.

Le passage à l’USB-C pour tout le continent européen sera totalement acté d’ici la fin 2024. L’ambition des instances européennes est claire : imposer un port de charge universel pour réduire l’impact carbone des ventes d’appareils électroniques de petite taille.

Un noble but, mais celui-ci pourrait être mis en péril par les fabricants de smartphones. Ces dernières années, le marché des téléphones a vu fleurir diverses normes propriétaires de charge rapide. SuperVOOC chez Oppo, HyperCharge chez Xiaomi… chacun y va de son petit nom. Si l’idée est bien sûr d’essayer d’offrir le meilleur service de charge à ses clients, le résultat est bien souvent qu’une charge rapide bien précise ne fonctionnera pas aussi bien avec le smartphone d’un concurrent d’en face et vice-versa.

DXO a fait le test

Pour s’en persuader, il suffit de se pencher sur le test réalisé par DXOMARK. L’entreprise spécialisée dans les tests en labo a mis à l’épreuve les chargeurs des Xiaomi 12 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 et Google Pixel 6.

Pour Samsung, Oppo et Xiaomi, le constat est sans appel : le pic de charge est atteint uniquement avec le smartphone de sa propre marque. En revanche, le chargeur de Google, capable de monter à 30W alors que le Pixel 6 supporte une charge jusqu’à 23W environ, parvient bel et bien à délivrer toute sa puissance au Galaxy S23 et à monter à 27W sur le Xiaomi 12T Pro.

Le plus mauvais élève est Oppo, dont le chargeur SuperVOOC ne fonctionne juste pas avec ses petites camarades. Il atteint timidement les 10 W à chaque fois. Les autres marques offrent une puissance avoisinant les 20 W ce qui n’est pas flamboyant, mais qui permet au moins une charge en moins de 2h. À l’inverse, si vous branchez un Xiaomi 12T Pro sur un chargeur d’Oppo Find X5, vous mettrez 3 heures et 33 minutes à atteindre les 100 %.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.