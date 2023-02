Samsung Galaxy S23 : vous pouvez encore faire baisser le prix des précommandes chez SFR

Alors que le lancement officiel est prévu dans quelques semaines, il est d'ores et déjà possible de précommander les nouveaux Samsung Galaxy S23. SFR vient de mettre en ligne ses offres de précommandes et elles permettent de l'acheter à prix réduit.

Design tout en sobriété, performances considérablement améliorées, capteur photo principal de 50 mégapixels… Les Samsung Galaxy S23 arrivent et ils ne manquent pas de nouveautés. Bien que leur sortie soit calée au 17 février prochain, vous pouvez précommander dès à présent les derniers fleurons de Samsung avec une série de remises.

Le Samsung Galaxy S23, par exemple, tombe à 109 euros (+8 € /mois pendant 24 mois) en marge du forfait 220 Go 5G de SFR. Et si vous ne voulez que le terminal seul, il est possible de payer ce smartphone en 4 fois sans frais, ce qui fait passer son prix à 239,75 euros mensuels. De quoi profiter d’un téléphone ultra haut de gamme sans perdre une grosse partie de son salaire en une seule fois.

Sur la coque, une sobriété affichée…

La première chose qui saute aux yeux lorsqu’on voit le Samsung Galaxy S23, c’est à quel point son design tranche avec la génération précédente tant il est sobre. Si les bordures d’écrans moins arrondies sont un premier indice, c’est surtout la disparition du châssis surélevé autour des capteurs à l’arrière qui fait du Samsung Galaxy S23 un téléphone plus discret que son aîné.

Cette sobriété n’enlève rien à l’esthétique luxueuse du smartphone qui jouit d’une coque entièrement en verre Gorilla Glass Victus 2 et de bordures en aluminium. L’écran AMOLED de 6,1 pouces est toujours calibré à la perfection puisqu’il propose une définition de 2 340 x 1080 pixels pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

… mais de la puissance à revendre sous le capot

Alors que le design extérieur s’est “assagi”, la fiche technique du Samsung Galaxy S23, elle, se veut plus exubérante. En effet, le nouveau fleuron du constructeur sud-coréen signe la fin des puces Exynos en Europe, laissant ainsi sa place au Snapdragon 8 Gen 2 “Made for Galaxy”. Ce processeur a l’avantage de chauffer beaucoup moins que la puce Exynos, et permet surtout au Samsung Galaxy S23 de bénéficier de performances proches de celles d’un téléphone dédié au gaming.

Avec une force supplémentaire : le Samsung Galaxy S23 est ultra-polyvalent dans ses usages, là où un smartphone gaming se montre particulièrement faiblard sur la dimension photo. A contrario, avec son module composé de 3 caméras, dont une principale de 50 mégapixels, le Samsung Galaxy S23 livre des clichés magnifiques en toute circonstance, de jour comme de nuit. Enfin, sa batterie de 3 900 mAh, couplée à l’excellente gestion énergétique du Snapdragon 8 Gen 2, lui confère une grande autonomie.

Forfait, paiement échelonné, comment profiter du Galaxy S23 à prix réduit ?

Même s’ils ne sont pas encore disponibles sur le marché, une promotion s’applique déjà aux Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+. SFR met en place une ODR de 100 euros pour l’achat d’un Galaxy S23 (256 Go) en plus d’un forfait mobile 220 Go 5G. Le smartphone passe ainsi à 109 euros (+8 € /mois pendant 2 ans).

Cette même ODR passe à 80 euros si vous optez pour un forfait 150 Go. Le téléphone vous revient alors à 269 euros (+8 € /mois durant 24 mois).

Les forfaits mobile SFR sont équilibrés et vous donnent accès :

à 150 ou 220 Go de données mobiles (en 5G pour la seconde enveloppe data) ;

aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM, l’Union européenne, la Suisse et Andorre ;

à 100 Go utilisables depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et l’Andorre.

Les deux forfaits nécessitent un engagement de 2 ans. L’offre 150 Go affiche un prix de 29,99 euros par mois (puis 44,99 euros au bout d’un an), tandis que le forfait 220 Go 5G est au prix de 49,99 euros par mois (puis 64,99 euros au bout d’un an).

Si vous ne voulez pas de forfait mobile, SFR propose également les Samsung Galaxy S23 et S23+ nus. Pas de réduction ici, mais la possibilité de payer son téléphone en 4 fois. Le Samsung Galaxy S23 affiche donc des mensualités de 239,75 euros, pour un prix total de 956 euros. Le Samsung Galaxy S23+, lui, est facturé 304,75 euros mensuels, pour un total de 1 219 euros.

Enfin, si le Samsung Galaxy S23 Ultra et son capteur photo de 200 mégapixels vous fait de l’œil, il est aussi possible de le payer en plusieurs fois. Vous devrez ainsi régler 354,75 euros par mois pendant 4 mois pour un total de 1 419 euros.