AliExpress a 13 ans : rejoignez notre Live du 20 mars, avec de nombreux cadeaux à gagner

AliExpress fête ses 13 ans la semaine prochaine et va lancer de nombreuses promotions sur une large sélection de produits high-tech. Pour faire le plein de bonnes affaires, retrouvez-nous en Live sur Twitch le 20 mars prochain à 19h. De beaux cadeaux seront à gagner durant tout ce live.

En quelques années, AliExpress a conquis le cœur des Français avec un catalogue de produits variés et des prix parmi les plus attractifs du marché. Des accessoires high-tech aux derniers smartphones, en passant par les aspirateurs-robots, le meilleur de la tech y est référencé.

À l’occasion de son treizième anniversaire, AliExpress va encore plus loin et prévoit de faire chuter les prix de nombreux produits tech pendant une semaine. Afin de vous aider à profiter des meilleurs bons plans du moment, nous vous attendons le 20 mars prochain à 19 heures en live sur Twitch en compagnie de deux invités de marque : Nono et Gardoum. Plusieurs cadeaux d’une valeur de plus de 1000 euros seront à gagner lors de ce Live Shopping.

Découvrez en direct les meilleures offres

Repérer les bonnes affaires à réaliser sur AliExpress n’est pas évident tant le choix est vaste. C’est pourquoi, nous avons décidé de suivre de près les offres anniversaires d’AliExpress et de vous présenter en direct les meilleures promotions à saisir. Celles-ci seront valables jusqu’au 27 mars, dans la limite des stocks disponibles.

Figure emblématique de la chaîne Youtube et Twitch de Frandroid, Arnaud animera le Live aux côtés de deux streamers bien connus sur Twitch : Nono et Gardoum. Tous trois vous présenteront en direct une dizaine de produits et accessoires tech avec, au programme, les références les plus haut de gamme et les plus en vogue du moment. De belles surprises seront au rendez-vous.

Et puisqu’un anniversaire s’accompagne toujours de beaux cadeaux, un jeu-concours sera organisé tout le long de ce live. Une partie des références présentées lors de l’émission sera mise en jeu, dont un produit star d’une valeur de 900 euros.

Régulièrement, Arnaud vous posera quelques questions simples sur les derniers modèles pris en main. Les plus rapides auront la chance de remporter ces produits. N’ayez crainte, le quiz est simple et accessible à tous. Inutile d’être un expert en tech pour tenter sa chance, il suffira juste d’être attentif et réactif (et d’avoir un compte sur Twitch).

Mieux comprendre AliExpress pour réaliser de bonnes affaires

Au cours de ce Live Shopping spécial Anniversaire d’AliExpress, vous pourrez également découvrir comment fonctionne le site d’e-commerce et comment repérer les bons plans. Contrairement à la plupart des boutiques en ligne, les promotions peuvent prendre des formes très variées chez AliExpress.

En plus des remises immédiates, les revendeurs proposent des coupons et des codes promo, à valoir sur tout ou partie du site. Ceux-ci peuvent passer relativement inaperçus pour un œil non averti. C’est pourquoi il est essentiel d’apprendre à les repérer pour ne pas passer à côté des meilleures affaires.

À l’issue du Live qui se tiendra le 20 mars à partir de 19 heures, vous aurez donc toutes les clés en main pour partir à la conquête des plus belles offres d’AliExpress et pas uniquement dans le cadre de cet anniversaire.

Et si vous avez le coup de cœur pour certains produits, vous n’aurez peut-être pas à patienter durant des semaines avant de les recevoir. En effet, AliExpress prend soin de stocker les références les plus demandées dans des entrepôts basés en Europe. La livraison peut alors se faire en seulement deux jours ouvrés pour les produits concernés.

Vous ne pouvez pas être présent pour le Live ? Dès le 21 mars, vous pourrez retrouver la liste complète de tous les modèles pris en main lors de l’évènement.