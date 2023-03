Le Samsung Galaxy A54 se montre une nouvelle fois plus en détails

Déjà très largement dévoilé par les fuites ces dernières semaines, le Samsung Galaxy A54 s'exhibe encore un peu avant l'heure. Cette fois, c'est le journaliste Roland Quandt qui nous en montre plus sur l'appareil.

Le Galaxy A54 sera lancé ce 15 mars, mais l’on ne peut pas dire que l’appareil ait su garder la surprise sur grand-chose. Alors que son design, son prix supposé et l’essentiel de ses spécifications techniques ont déjà fuité ces dernières semaines, voilà que Roland Quandt en remet une couche avec une nouvelle fournée de visuels et quelques informations complémentaires sur un produit dont on connaît maintenant presque tout.

Le journaliste allemand confirme ainsi que le Samsung Galaxy A54 serait bien motorisé par un processeur Exynos 1380. Les visuels qu’il partage nous renseignent par ailleurs sur la résolution et la focale attendues sur les différents capteurs photo du produit.

Un smartphone plus si abordable que ça ?

Dans le détail, le Galaxy A54 abriterait ainsi un capteur grand-angle de 12 Mpx ouvrant à f/2.2, un module principal stabilisé ouvrant à f/1.8 et un capteur complémentaire de 5 Mpx disposant cette fois d’une focale f/2.4. En façade, dans un orifice percé en haut de l’écran, nous retrouverons en outre un module selfie de 32 Mpx ouvrant pour sa part à f/2.2.

Compatible 5G, l’A54 profiterait aussi d’une partie audio certifié Dolby Atmos. On y trouverait pour le reste 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage en fonction de la configuration choisie. Côté écran, Samsung devrait lui octroyer une dalle Oled Full HD+ de 6,4 pouces capable de monter à 120 Hz. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide 25 W « seulement ». Une certification IP67 serait enfin d’actualité.

Source : Samsung via Roland Quandt

Reste la question du prix, et de ce côté Samsung aurait largement revu à la hausse le placement tarifaire de son Galaxy A54. En clair, l’appareil verrait son prix augmenter d’une soixantaine d’euros pour atteindre 519 euros en version 128 Go et 569 euros avec 256 Go de stockage (prix européens). Si ces tarifs se confirment, le rapport équipement / prix de l’engin en prendrait un coup. Réponse attendue sous peu.

