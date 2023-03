Anniversaire AliExpress : voici 6 offres à ne pas rater

AliExpress fête ses 13 ans ! Pour l’occasion, le marketplace affiche de grosses réductions sur un large catalogue de produits. Il faut faire vite, les bonnes affaires ne durent que quelques jours et les stocks sont limités.

Vous avez envie de vous offrir un smartphone premium, une bonne tablette ou un aspirateur robot ? Inutile de casser votre PEL pour vous offrir du matériel tech haut de gamme, AliExpress propose jusqu’à 80 % de remise sur de nombreuses références pour son treizième anniversaire.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans de cet anniversaire AliExpress, à valoir jusqu’au 27 mars prochain :

Le OnePlus 10T est à 420 euros au lieu de 629 euros avec le code promo AEFR80 ;

; Le Poco X5 Pro est à 249 euros avec le code promo AEFR55 ;

; Le Nothing Phone (1) est à 334 euros au lieu de 449 euros avec le code promo AEFR55 ;

; La tablette Redmi Pad est à 170 euros au lieu de 299 euros avec le code promo AEFR30 ;

; Le Roborock Dyad Pro est à 373,18 euros avec le code promo AEFR55 ;

; Le Midea M9 est à 265,07 euros avec code promo AEFR55.

Le OnePlus 10T 16/256 Go est à 420 euros

OnePlus est reconnu pour l’excellent rapport équipement-prix de ses smartphones et le OnePlus 10T lancé en août dernier ne fait pas figure d’exception. Animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et par 16 Go de mémoire vive, ce modèle est particulièrement puissant.

Mais ses atouts ne s’arrêtent pas là. Le OnePlus 10T profite aussi d’une charge ultra-rapide 150 W, soit l’une des plus performantes du marché. Vous ne serez jamais longtemps à court de batterie sachant que 19 minutes suffisent à le recharger intégralement.

Et si le OnePlus 10T est idéal pour regarder des vidéos en streaming ou jouer en ligne depuis son écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,7 pouces, ce smartphone est aussi doué en photo. Il propose à ce titre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels pour la macro. Toutes ses qualités lui ont permis d’obtenir la note de 8/10 lors des tests réalisés par Frandroid.

Et bien qu’il soit aussi bien équipé, le OnePlus 10T est à seulement 420 euros chez AliExpress avec le code promo AEFR80.

Le Poco X5 Pro est à 249 euros

Tout juste officialisé, le Poco X5 Pro est déjà disponible chez AliExpress au prix de 249 euros avec le code promo AEFR55. Fidèle à la marque Poco, ce nouveau smartphone affiche une fiche technique excellente compte tenu de son prix.

Le Poco X5 Pro bénéficie ainsi d’une puce Snapdragon 778G épaulée par 6 Go de mémoire vive qui lui confère la compatibilité avec la 5G. Une telle configuration lui permet de faire tourner de nombreux jeux mobiles et de s’y immerger pleinement grâce à son écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,67 pouces.

Poco a également mis le paquet côté photo avec un capteur principal de 108 mégapixels, un second de 8 mégapixels pour la prise de vue à ultra grand-angle et un dernier de 2 mégapixels pour la macro.

Que vous aimiez jouer en ligne, regarder des vidéos, ou encore tout photographier, le Poco X5 Pro ne vous lâchera pas avec sa large autonomie de plus d’une journée et sa batterie de 5000 mAh supportant la charge rapide 67 W.

Le Nothing Phone (1) est à 334 euros

Envie de vous démarquer avec un smartphone au design original ? Le Nothing Phone (1) profite d’une belle remise de 25 % à l’occasion des 13 ans d’AliExpress. Grâce au code promo AEFR55, ce smartphone qui a obtenu la note de 8/10 lors des tests réalisés par Frandroid, voit son prix tomber à 334 euros.

S’il est reconnaissable par sa coque transparente et ses grandes LED à l’arrière, le Nothing Phone (1) ne se contente pas d’être beau. Celui-ci est aussi performant en photo avec son double capteur de 50 mégapixels capable de filmer en 4K. Vous pourrez visionner toutes vos créations depuis son écran OLED FHD+ et 120 Hz de 6,55 pouces.

Équipé de la puissante puce Snapdragon 778G+, le Nothing Phone (1) bénéficie enfin d’une connectivité des plus complètes : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC. Ce modèle a donc tout d’un smartphone haut de gamme, hormis le prix.

La tablette Redmi Pad est à 170 euros

Vous recherchez une tablette polyvalente adaptée aussi bien à la lecture de vidéo qu’à la consultation de pages web dans votre canapé ? Lancée en 2022, la Redmi Pad constitue une bonne affaire si vous ne voulez pas dépenser 300 euros. Compacte et légère avec ses 7,05 mm d’épaisseur et ses 445 grammes, cette tablette peut vous accompagner partout et profite en prime d’une belle autonomie puisqu’elle peut tenir jusqu’à 21 heures en lecture vidéo.

Vous pourrez alors vous plonger au cœur de vos séries préférées depuis son bel écran 2K de 10,61 pouces tout en profitant d’un son stéréo propulsé par 4 haut-parleurs Dolby Atmos.

Pensée également pour un usage professionnel, la Redmi Pad est aussi équipée de caméras avant et arrière de 8 mégapixels et de la fonctionnalité Focus Frame pour apparaître automatiquement au centre de l’écran lors de vos appels vidéo.

Jusqu’au 27 mars, la Redmi Pad est disponible chez AliExpress à seulement 170 euros au lieu de 299 euros. Pour profiter d’un tel tarif, il suffit d’entrer le code promo AEFR30.

Le Roborock Dyad Pro est à 373,18 euros

Si les produits tech sont les stars de cet anniversaire AliExpress, le site propose aussi de bonnes remises sur le petit électroménager. Dévoilé en début d’année, l’aspirateur balai Roborock Dyad Pro voit déjà son prix tomber à 373,18 euros avec le code promo AEFR55.

C’est donc le moment idéal pour s’offrir un modèle haut de gamme, qui lave et aspire tous types de sol dur, qu’il s’agisse de béton, de carrelage, de parquet ou encore de lino. Et s’il est polyvalent, le Dyad Pro est aussi très performant puisqu’il aspire à une puissance de 17 000 Pa, soit plus que la plupart des aspirateurs traditionnels. Le lavage du sol s’appuie quant à lui sur trois rouleaux mobiles, qui sèchent automatiquement pour éviter l’apparition de bactéries et de mauvaises odeurs.

Le Midea M9 est à 265,07 euros

Vous préférez opter pour un aspirateur robot 2-en-1 afin de vous décharger de la corvée du ménage ? Tout juste officialisé, le Midea M9 est déjà à prix réduit sur AliExpress. Jusqu’au 27 mars, vous pouvez l’obtenir pour seulement 265,07 euros avec le code promo AEFR55.

Et bien qu’il soit particulièrement abordable, le Midea M9 rassemble toutes les qualités que l’on peut attendre d’un aspirateur robot haut de gamme. Non seulement il aspire à une puissance de 4000 Pa, mais en plus, il lave le sol à haute pression.

C’est sans compter sur ses fonctionnalités avancées comme l’évitement d’objets, l’élévation automatique de la serpillère en cas de franchissement de tapis, ou encore la cartographie 3D.

AliExpress : des prix mini et une livraison rapide

AliExpress ne se contente pas d’afficher de multiplier les coupons de réduction et les codes promos, mais promet aussi la livraison gratuite et sous seulement 10 jours sur certains produits libellés Choice.

Le groupe chinois stocke en effet une partie de ses biens dans des entrepôts basés en Europe, ce qui permet de réduire drastiquement les délais de livraison. Et si vous changez d’avis, le retour est, lui aussi, gratuit et pris en charge par AliExpress.

Pour aller plus loin, le processus de paiement est également sécurisé. Le site internet vous permet de choisir entre un règlement par PayPal, Apple Pay ou encore plus classiquement par carte bancaire en fonction de vos préférences.