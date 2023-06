Galaxy S23, Z Flip 4, Redmi Note 12 : découvrez les promotions Bouygues Telecom

Pour le retour des beaux jours, Bouygues Telecom lance des offres renversantes sur de nombreux smartphones, même haut de gamme. On pense notamment au Samsung Galaxy Z Flip 4 qui tombe à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois).

Avec l’inflation, faut-il renoncer aux smartphones haut de gamme ? Non, répond Bouygues Telecom avec sa nouvelle série de réductions sur des appareils premium.

Son meilleur exemple est sans conteste le Samsung Galaxy Z Flip 4 qui passe à 1 euro (+ 8 € /mois pendant 2 ans) avec un forfait mobile 200 Go. Soit un téléphone facturé 193 euros, contre 749 euros s’il est pris nu. Et ce n’est pas le seul bon smartphone dont le prix baisse chez l’opérateur.

Le Galaxy S23 à 49,90 euros (+ 8 €/mois pendant 24 mois)

Arrivé en début d’année, le Galaxy S23 offre un design plus sobre que ses aînés, mais toujours aussi luxueux. Le châssis surélevé autour des capteurs à l’arrière a laissé sa place à des caméras qui se fondent directement dans la coque du téléphone. La quasi-totalité de sa coque est en verre Gorilla Glass Victus 2 avec seulement les bordures en aluminium.

Mais la vraie force du Galaxy S23 réside dans sa fiche technique. Samsung a abandonné les puces Exynos au profit d’un Snapdragon 8 Gen 2 « Made for Galaxy ». Un choix qui permet au fleuron de Samsung de moins chauffer et de bénéficier d’une meilleure gestion énergétique. Le tout avec des performances proches de celles d’un téléphone gaming.

Son module photo embarque 3 caméras, dont une principale de 50 mégapixels, qui lui permet de livrer des clichés magnifiques de jour comme de nuit. Enfin, l’autonomie est assurée par une batterie de 3 900 mAh.

Habituellement vendu 814 euros, le Samsung Galaxy S23 dégringole à 49 euros (+ 8 € / mois pendant 24 mois), soit un total de 241 euros chez Bouygues Telecom, en souscrivant à un forfait mobile 200 Go.

Le Galaxy Z Flip 4 à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois)

Grâce à son écran pliable, le Samsung Galaxy Z Flip 4 réussit le tour de force d’être à la fois compact et gigantesque. Il peut ainsi se glisser dans les petites poches très facilement puis dégainer une dalle AMOLED de 6,7 pouces. Celle-ci jouit d’une définition FHD+ et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Un second écran de 1,9 pouce se glisse sur la coque externe. Un atout particulièrement ergonomique, car il permet d’accéder à plusieurs widgets. L’utilisateur peut donc consulter de nombreuses informations sans avoir à ouvrir votre smartphone, tel que la météo, sa musique ou ses messages.

Les performances sont aussi de la partie avec le Galaxy Z Flip 4. Son puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1, ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de stockage lui confèrent une fluidité à toute épreuve, même dans les jeux gourmands. Sa batterie de 3 700 mAh lui permet, quant à elle, de tenir le rythme plus longtemps que son prédécesseur.

Le Galaxy Z Flip 4 voit son prix fondre s’il accompagne un forfait Sensation 200 Go. Il passe ainsi à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois) soit un total de 193 euros au lieu de 849 euros nu.

Le Redmi Note 12 5G avec Xiaomi Band 7 offert

Fraîchement arrivé, le Redmi Note 12 se place immédiatement comme un beau téléphone, et ce grâce à un magnifique design. Son écran aux bordures peu épaisses procure une belle surface d’affichage. Quant à son poids de 189 g, son épaisseur de 7,98 mm et son module photo assez fin, ils permettent une très bonne prise en main.

Malgré son positionnement sur le segment de l’entrée de gamme, le Redmi Note 12 se pare d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces. On retrouve une définition FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’image est superbe que ce soit une simple photo ou une vidéo en streaming. Le module photo, lui, embarque :

une caméra principale de 50 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

un objectif macro de 2 mégapixels.

Une configuration qui assure de belles photos au quotidien.

Le Redmi Note 12 mise avant tout sur l’efficacité au quotidien, avec sa puce Snapdragon 685, couplée à 4 Go de mémoire vive. On est face à un smartphone parfaitement fonctionnel aussi bien pour naviguer sur le web que pour supporter du multitâche. Côté autonomie, le Redmi Note 12 ne se laisse pas distancer par la concurrence, avec une batterie de 5 000 mAh capable de faire tenir une journée et demie, voire deux selon votre utilisation. Elle est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W.

Jusqu’au 27 juin prochain, Bouygues Telecom propose le Redmi Note 12 à 1 euro (+8 €/mois pendant 2 ans) avec le forfait mobile 200 Go. Mieux, il est possible d’obtenir un Mi Band 7 offert en utilisant ce formulaire.

Le forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom

S’il casse le prix de nombreux smartphones, le forfait 200 Go de Bouygues Telecom est loin d’être une offre au rabais. Il garantit 200 Go de données mobiles 5G tous les mois, dont 100 Go à utiliser en Europe. À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe. Il est également possible de bénéficier de la multi-SIM afin d’équiper un second appareil comme un PC portable ou une tablette.

Le forfait Bouygues Telecom est facturé 26,99 euros par mois pendant un an puis 39,99 euros mensuels. Il demande un engagement minimal de deux ans.