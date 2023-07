Le Honor 90 et son capteur de 200 mégapixels débarquent en France avec un atout de taille : son rapport qualité-prix

L'été approche et vous ne disposez pas d'un bon photophone pour immortaliser vos futures vacances ? Honor commercialise aujourd’hui en France son tout premier modèle flanqué d’un énorme capteur de 200 mégapixels : le Honor 90.

Rares encore sont les smartphones abordables capables de capturer des photos à plus de 108 mégapixels. Du moins, c’était le cas jusqu’à ce jour. Doté d’un capteur principal de 200 mégapixels et affiché au prix plancher de 599 euros, le tout nouveau Honor 90 risque de bousculer le marché des photophones.

Disponible dès aujourd’hui sur la boutique du constructeur aux côtés du Honor 90 Lite, mais également sur la boutique en ligne de SFR au prix de lancement de 499,90 euros, ce smartphone propose en prime une fiche technique solide alliant puissance, large autonomie et écran de haute qualité. Une fois encore, Honor démontre sa capacité à proposer des terminaux avec d’excellents rapports équipement-prix.

Une configuration photo premium à prix mini

Si le Honor 90 profite d’un design élégant et ultra-fin avec ses 7,8 mm d’épaisseur, ce smartphone brille avant tout par la puissance de son appareil photo.

Son capteur principal atteint une remarquable définition de 200 mégapixels, un terrain sur lequel on trouve encore peu de smartphones de milieu de gamme. Avec une taille conséquente de 1/1,4 pouce, celui-ci laisse bien entrer la lumière et réalise des clichés lumineux et nets, même le soir. Et si Honor a opté pour un équipement photo premium, le groupe a aussi soigné la partie logicielle avec un mode nuit et un nouveau mode HDR qui permet d’augmenter la lisibilité dans les zones sombres tout en détaillant également les hautes lumières.

En complément, le Honor 90 embarque un objectif ultra grand-angle et macro 2,5 cm avec capteur de 12 mégapixels ainsi qu’un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels pour les portraits. À l’avant, Honor a aussi mis le paquet avec une caméra frontale de 50 mégapixels dotée de surcroît d’un bel angle de prise de vue de 100 degrés. De quoi faire entrer tous ses amis sur les selfies de groupe.

Et pour donner encore plus de vie à vos souvenirs, sans avoir à saturer le stockage du smartphone avec des vidéos, Honor a prévu une option « photo dynamique ». Vos clichés sont ainsi accompagnés automatiquement d’une courte vidéo, qui peut même être transformée en GIF en un clic. Difficile de revenir en arrière quand on a gouté à cette fonctionnalité.

Écran : de l’OLED à 120 Hz au programme

Même si la photo est centrale sur le Honor 90, la firme chinoise a aussi pensé aux grands consommateurs de vidéos en streaming et aux gamers. Ce nouveau smartphone profite d’une connectivité 5G et d’un bon niveau de performance, tous deux offerts par la puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et les 12 Go de mémoire vive associée.

C’est sans compter son grand écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces affichant une belle définition de 2664 x 1200 pixels. Ultra lumineuse avec un pic mesuré à 1 600 nits en HDR, la dalle bénéficie en prime d’un taux de rafraîchissement optimal de 120 Hz.

Honor a donc tout prévu pour apporter un maximum de confort, même lors des utilisations prolongées. Et ce n’est pas le manque d’autonomie qui vous coupera en plein film ou au milieu d’une partie, le Honor 90 étant alimenté par une large batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 66 W.

Le nouveau Honor 90 profite donc d’une fiche technique particulièrement robuste, surtout pour un smartphone de milieu de gamme.

Une série de cadeaux pour accompagner son lancement

Dès aujourd’hui, la marque chinoise vous permet d’obtenir son tout nouveau Honor 90 au prix contenu de 499,90 euros, au lieu de 599,90 euros. Une remise de totale de 100 euros, qui est valable jusqu’au 19 juillet seulement. Il est disponible dans trois coloris : Midnight Black, Emerald Green ou Diamond Silver.

Le Honor 90 vient compléter la gamme puisque la marque vient de lancer il y a quelques semaines le Honor 90 Lite avec son capteur de 100 mégapixels au prix accessible de 299,90 euros.