Honor 90 Lite : 100 mégapixels à prix doux et des cadeaux à la clé pour toute précommande

C'est déjà le début des promos chez Honor pour le lancement de son nouveau smartphone 5G abordable, le Honor 90 Lite. En le précommandant avant le 6 juillet, la marque chinoise vous offre non seulement une paire d’écouteurs sans fil, mais aussi un coupon de réduction d’une valeur de 50 euros.

Après avoir brillé avec son smartphone ultra-premium Magic5 Pro en février dernier, Honor revient sur le marché des smartphones abordables avec un nouveau modèle surprenant, le Honor 90 Lite.

Sous son apparente légèreté et sa finesse se cache une fiche technique robuste : un appareil photo de 100 mégapixels, un large écran de 6,7 pouces, 256 Go d’espace de stockage et la 5G en prime. Dès à présent et jusqu’au 6 juillet, Honor vous permet de le précommander au prix contenu de 299,90 euros et vous offre en cadeau :

une paire d’écouteurs sans fil Honor Earbuds X5 d’une valeur de 59,90 euros ;

un coupon de réduction de 50 euros à valoir immédiatement sur la commande du Honor 90 Lite.

C’est l’offre à ne pas manquer pour bien s’équiper avant l’été.

Un bon photophone pour immortaliser ses vacances d’été

Habituellement, les smartphones d’entrée de gamme se contentent d’aller à l’essentiel. Rares sont les modèles capables de prendre de belles photos avec des capteurs haute définition. Fraîchement dévoilé, le Honor 90 Lite fait exception à la règle et se distingue avant tout par la puissance de son appareil photo.

La marque chinoise l’a non seulement doté d’un gros capteur principal de 100 mégapixels, mais en plus, a prévu un second capteur de 5 mégapixels pour la prise de vue à l’ultra grand-angle, ainsi qu’un troisième capteur de 2 mégapixels pour la macro.

À cette configuration s’ajoute un exceptionnel espace de stockage de 256 Go. Même les plus actifs sur Instagram et sur TikTok pourront mettre à profit tous leurs talents créatifs et enregistrer une bonne quantité de clichés et de vidéos sur leur smartphone. Côté software, le logiciel de montage Honor Cut est nativement installé et permet d’éditer facilement et rapidement ses vidéos avant de les partager sur les réseaux sociaux.

Sur ce point, Honor a tout prévu pour que cette tâche reste la plus fluide possible. Le Honor 90 Lite est alimenté par une puce MediaTek Dimensity 6020 et par 8 Go de mémoire vive. Cette quantité de RAM peut en prime être étendue virtuellement à 13 Go, en utilisant une partie de la mémoire de stockage interne du téléphone. Totalement automatique, cette fonctionnalité est particulièrement utile pour booster temporairement la puissance du smartphone lorsque c’est nécessaire, pour du montage vidéo notamment, ou pour du gaming.

Mais le Honor 90 Lite n’est pas uniquement doué en photo. Honor a opté pour un design soigné et une conception tout en finesse et légèreté, puisque ce smartphone ne mesure que 7,5 mm d’épaisseur et ne pèse que 179 grammes. Avec son bel écran de 6,7 pouces, sa certification Hi-Res et sa connectivité 5G, le Honor 90 Lite convient aussi aux gros consommateurs de séries en streaming.

Ce nouveau smartphone signé Honor ne manque donc pas d’arguments et profite en outre d’une offre de précommande particulièrement attractive.

Un prix mini, mais pas uniquement

Le Honor 90 Lite est dès à présent disponible au prix abordable de 299,90 euros. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. En précommandant ce smartphone avant le 6 juillet, Honor vous fait cadeau :

d’un coupon de réduction de 50 euros (AFR90L) valable pour l’achat du Honor 90 Lite, le faisant ainsi passer à 249,90 euros ;

d’une paire d’écouteurs sans fil Honor Earbuds X5 d’une valeur de 59,90 euros.

À l’instar du Honor 90 Lite, ces nouveaux écouteurs Bluetooth sont parmi les plus légers du marché, avec un poids plume de 3,8 grammes par oreillette. Dotés de puissants haut-parleurs de 13,4 mm et d’une remarquable autonomie de 27 heures avec le boîtier de charge fourni, les Honor Earbuds X5 peuvent confortablement vous accompagner tout au long de la journée.

Avec une telle offre, c’est donc le moment idéal pour se faire faire plaisir et s’équiper à la fois d’un bon photophone et d’une paire d’écouteurs sans fil, le tout sans se ruiner.