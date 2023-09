Samsung : son prochain smartphone low cost aurait un petit air de S23

Samsung s'apprête à procéder au lancement de son Galaxy A05s. Ce smartphone entrée de gamme mise sur une fiche technique modeste mais débutera sur le marché à un prix très accessible. Une fuite émanant de OnLeaks et MySmartPrice nous renseigne en détails sur le design de ce nouveau produit.

On sait dĂ©sormais Ă quoi ressemble le nouveau Samsung Galaxy A05s. Remplaçant du Galaxy A04s, lancĂ© en octobre 2022 sur le marchĂ© indien, pour l’Ă©quivalent de 151 euros hors taxes, l’appareil arrivera sur le marchĂ© en parallèle de son cousin le Galaxy A05. Les deux mobiles ont d’ailleurs dĂ©jĂ reçu la certification de plusieurs organismes, dont la FCC amĂ©ricaine, ce qui augure bel et bien d’un lancement imminent.

En attendant leur officialisation, OnLeaks et MySmartPrice dĂ©voilent avec moults dĂ©tails le design de ce nouveau Galaxy A05s et sont dès Ă prĂ©sent en mesure de nous renseigner sur certains points clĂ©s de sa fiche technique. Pour rappel, ce smartphone pourrait bien ĂŞtre l’un des modèles les plus abordables de 2023. Reste Ă savoir s’il sera plus convaincant que son prĂ©dĂ©cesseur.

Grand Ă©cran, triple capteur photo arrière… et prix mini ?

Comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-dessus, le nouveau Galaxy A05s regroupe trois capteurs photo Ă son dos, accompagnĂ©s d’un flash LED. Ă€ l’avant s’Ă©tire un grand Ă©cran LCD IPS HD+ de 6,6 pouces, percĂ© Ă son sommet d’une encoche en « U » abritant le module selfie. Le flanc droit de l’appareil arbore pour sa part un bouton d’alimentation, ainsi que les touches de volume. On apprend Ă©galement de MySmartPrice qu’un lecteur d’empreintes digitales serait logĂ© dans le bouton d’alimentation et de verrouillage. Si cela se confirme, il s’agirait d’une première pour cette gamme.

[ytpub:_ra2ihLzJN0]

Quoi qu’il en soit, le Galaxy A05s devrait conserver une prise casque jack 3,5 mm et un port USB-C, installĂ©s tout deux sur la tranche infĂ©rieure du châssis. L’appareil mesurerait 167,9 x 77,7 x 8,8 mm. On ignore par contre son poids.

Le nouveau smartphone abordable de Samsung devrait en outre se contenter d’une batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide 25 W, mais on ne sait pas encore quel SoC animerait l’ensemble. L’an passĂ©, le Galaxy A04s s’Ă©tait pour sa part limitĂ© Ă un petit Exynos 850, couplĂ© Ă 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.