iPhone 15 : à peine sortis et déjà à prix réduit chez cet opérateur

Les iPhone 15 sont enfin là. Mais voilà, aussi premium soient-ils, leur prix peut en dissuader plus d’un. C’est pourquoi Bouygues Telecom a prévu une belle offre de lancement si vous les associez à son forfait 200 Go.

Le 12 septembre dernier, à l’occasion de la grand-messe annuelle d’Apple, Tim Cook et ses équipes ont levé le voile sur les iPhone 15. De belles évolutions sont au programme, notamment sur les iPhone 15 et 15 Plus : Dynamic Island, capteurs photo améliorés et intégration du port USB-C.

Pour leur sortie, Bouygues Telecom a concocté une offre des plus compétitives. Jusqu’au 8 octobre, si vous souscrivez à son forfait mobile 5G de 200 Go à 31,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois), l’opérateur vous permet de les obtenir à prix réduit. Mieux, vous pouvez régler votre nouvel iPhone sur 24 mois comme suit :

l’iPhone 15 est disponible pour 1 euro (après ODR de 80 euros) puis 24,78 euros par mois pendant 24 mois ;

l’iPhone 15 Plus est disponible pour 99,90 euros (après ODR de 80 euros) puis 27,12 euros par mois pendant 24 mois ;

l’iPhone 15 Pro est disponible pour 99,90 euros (après ODR de 80 euros) puis 31,70 euros par mois pendant 24 mois ;

l’iPhone 15 Pro Max est disponible pour 199,90 euros (après ODR de 80 euros) puis 37,66 euros par mois pendant 24 mois.

iPhone 15 et 15 Plus : un pas de plus vers les modèles Pro

L’iPhone 15, ainsi que sa variante Plus profitent d’avancées majeures, jusqu’alors réservées aux modèles Pro et Pro Max. La plus emblématique concerne le design. Exit l’encoche et place au poinçon Dynamic Island qui a fait le succès des iPhone 14 Pro.

La qualité d’affichage est aussi au rendez-vous, avec un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces sur l’iPhone 15 et de 6,7 pouces sur le Plus. Bien plus lumineux que ses prédécesseurs, ce panneau peut atteindre les 2000 nits, idéal pour ne rien manquer même sous un soleil radieux.

La performance a, elle aussi, été boostée, ces nouveaux smartphones héritant de la puce A16 Bionic des iPhone 14 Pro. La firme de Cupertino a pu profiter d’un tel gain de puissance pour remplacer le capteur principal de 12 mégapixels par un modèle de 48 mégapixels avec stabilisateur optique d’image (OIS).

Les prises de vue à ultra grand-angle sont quant à elles assurées par un capteur de 12 mégapixels doté d’un large champ de vision de 120°. Il s’avère idéal pour capturer des photos de groupe ou de paysages. Si cette combinaison photo est déjà remarquable, la plus grande force d’Apple réside dans son traitement de l’image, considéré comme l’un de plus aboutis du marché.

Dernière nouveauté et pas des moindres : l’arrivée du port USB-C en lieu et place du Lightning. Plus besoin donc de rechercher exclusivement des propriétaires d’iPhone lorsque vous êtes en rade de batterie. D’ailleurs, les risques de se faire surprendre par un manque d’autonomie sont faibles, l’iPhone 15 pouvant tenir plus de 20 heures (26 heures pour l’iPhone 15 Plus) avec une charge pleine.

Une belle offre de lancement

Pour leur lancement, Bouygues propose les iPhone 15 et 15 Plus avec une belle remise si vous vous abonnez conjointement à son forfait de 200 Go. L’opérateur vous permet d’obtenir l’iPhone 15 pour 541,90 euros au lieu de 999 euros et l’iPhone 15 Plus pour 691,90 euros au lieu de 1 149 euros.

Vous pouvez aussi décider de les régler sur deux ans avec, pour le modèle standard, un premier versement de 1 euro (après ODR de 80 euros) puis 24 mensualités de 24,78 euros. Pour l’iPhone 15 Plus, le premier règlement passe à 99,90 euros (après ODR de 80 euros) et les mensualités à 27,12 euros.

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max : du premium à tous les niveaux

Aussi élégants que performants, les iPhone 15 Pro s’imposent comme de dignes représentants de la marque à la pomme. Avant même de découvrir toute la puissance qu’ils cachent sous leur coque, il suffit de les regarder pour percevoir toute leur dimension premium.

Apple a choisi de les entourer d’un magnifique cadre en titane, à la fois léger et robuste. Et, pour l’arrière, le groupe de Cupertino a misé sur un dos en verre mat texturé du plus bel effet.

En complément, le groupe américain a ajouté un bouton « Action » permettant d’accéder en un clic à la fonction de son choix. Les iPhone 15 Pro étant en prime compatible avec l’affichage permanent et avec le Dynamic Island, ce mini volet de notifications situé autour du poinçon, tout est à portée de main.

En matière d’affichage, les iPhone 15 Pro profitent aussi du meilleur : un écran OLED Super Retina XDR doté d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (ProMotion) et d’une belle luminosité pouvant monter à 2000 nits.

Le reste de la fiche technique est tout aussi impressionnante. Sa puissante puce A17 Pro fait aussi bien le bonheur des gamers que des photographes et des vidéastes amateurs. Sur ce point, les iPhone 15 Pro bénéficient d’un équipement photo complet, équivalant à sept objectifs professionnels, grâce à l’ajout de longueur focale logicielle. Le bloc comprend en effet :

un capteur principal de 48 mégapixels avec OIS ;

un capteur de 12 mégapixels pour la prise de vue à ultra grand-angle ;

un téléobjectif de 12 mégapixels avec OIS pouvant zoomer x3 en optique sur le Pro, jusqu’à x5 sur le Pro Max.

Enfin, comme les modèles standards et Plus, les iPhone 15 Pro arborent un port USB-C. Mais pour eux, la vitesse de transfert est décuplée grâce à la prise en charge de l’USB 3.

80 euros de réduction pour tous les iPhone

À l’occasion de leur sortie, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont disponibles respectivement à 791,90 euros et à 1021,90 euros avec le forfait 200 Go de Bouygues Telecom.

L’opérateur vous permet aussi d’étaler le paiement sur 24 mois. L’iPhone 15 Pro revient alors à 99,90 euros (après ODR de 80 euros) puis 31,70 euros par mois pendant 24 mois. Le modèle Pro Max est quant à lui disponible pour 199,90 euros (après ODR de 80 euros) puis 37,66 euros par mois durant 24 mois.

Un généreux forfait à la hauteur des iPhone 15

Pour accompagner ses iPhone 15, et surtout pour vous permettre de les obtenir au meilleur prix, Bouygues Telecom vous suggère son forfait de 200 Go. Disponible à 31,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois), celui-ci comprend :

200 Go de données mobiles en 5G, dont 100 Go utilisables en Europe, dans les DOM, en Suisse, en Andorre, aux États-Unis, au Canada, en Chine et en Israël ;

les appels et SMS illimités en France et vers l’Europe, les DOM, la Suisse, l’Andorre, les États-Unis, le Canada, la Chine et Israël ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

une seconde carte SIM pour accéder à internet avec son forfait depuis une tablette ;

24 mois d’abonnement à la solution de cybersécurité Norton.

Et, si vous êtes client Bbox, vous profitez en prime d’une belle remise de 5 euros par mois sur ce forfait mobile, dont le prix tombe alors à 26,99 euros par mois la première année (puis 39,99 euros par mois).

En plus, en cas de perte, de vol, de casse ou de panne de votre iPhone 15, l’opérateur s’engage à vous fournir sur demande un smartphone de prêt pour vous dépanner. Difficile donc de trouver une offre plus complète.