Tous vos documents d’identité sur votre smartphone : comment l’UE veut vous faire oublier Apple Wallet

L'Union européenne va officiellement lancer son portefeuille d'identité numérique. Une belle avancée qu'on vous explique en détail.

Vous avez aimé l’application France Identité ? Vous avez hâte de la sortie du permis de conduire sur smartphone ? La carte vitale numérique, c’est votre dada ? Vous allez adorer le remix européen.

Le 8 novembre 2023, les instances de l’Union européenne, à savoir la Commission, le Parlement et le Conseil, se sont mis d’accord sur le règlement à propos des portefeuilles européens d’identité numérique. Elles l’ont annoncé dans un communiqué.

Le projet est ambitieux. Il vise à ce que « tous les citoyens de l’UE » se voient « offrir la possibilité de disposer d’un portefeuille d’identité numérique européen. » Son but ? « Accéder aux services en ligne publics et privés en toute sécurité et protection des données personnelles dans toute l’Europe. »

Les plateformes ciblées par le DSA devront fonctionner avec

Un détail intéressant du communiqué souligne que les très grandes plateformes listées par le Digital Services Act (DSA), Facebook, Amazon, etc., devront se plier au protocole mis en place par l’UE. « Les services privés qui sont légalement tenus d’authentifier leurs utilisateurs devront accepter le portefeuille d’identité numérique de l’UE pour se connecter à leurs services en ligne », peut-on lire.

Plusieurs exemples d’usages sont cités et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’initiative paraît ambitieuse. Surtout pour la France ou Google Wallet peine encore à être accepté par la majorité des banques traditionnelles :

En plus de stocker de manière sécurisée leur identité numérique, le Wallet permettra aux utilisateurs d’ouvrir des comptes bancaires, d’effectuer des paiements et de détenir des documents numériques, comme un permis de conduire mobile, une prescription médicale, une attestation professionnelle ou un titre de transport.

L’UE veut même que le wallet intègre un tableau de bord de toutes les transactions accessibles à son titulaire, des notifications pour signaler une éventuelle violation des données, et même l’interaction entre deux portefeuilles.

Quant à la question un peu sensible des données personnelles, l’UE prend le devant. Elle précise : « Le Wallet respectera pleinement le choix de l’utilisateur de partager ou non ses données personnelles. Il offrira le plus haut degré de sécurité certifié indépendamment selon les mêmes normes, et les parties pertinentes de son code seront publiées en open source pour exclure toute possibilité d’utilisation abusive, illégale, suivi, traçage ou interception gouvernementale. »

À quand l’arrivée du eWallet ?

Le eWallet, si on peut l’appeler comme ça pour european wallet, ne devrait toutefois pas arriver de si tôt. Il reste au texte les étapes cruciales de l’adoption auprès du Parlement européen et du Conseil. Il faudra ensuite attendre entre 6 et 12 mois que les États membres de l’UE mettent en place les actes d’exécution traduisant le règlement dans leurs droits nationaux, puis deux ans avant que les états soient tenus de fournir à leurs citoyens un portefeuille d’identité numérique européen.