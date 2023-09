France Identité est disponible pour tous : la carte d’identité sur Android et iPhone

Après une très longue beta fermée, l'application France Identité est désormais disponible pour tous en téléchargement sur les boutiques d'applications d'Apple et Google. La carte identité peut désormais être dématérialisée.

Il s’agit toujours officiellement d’une bêta, mais désormais, les applications France Identité pour Android et iOS sont disponibles pour tous, sans attente. Si vous avez un iPhone vous pouvez donc suivre ce lien, et si vous avez un smartphone sous Android, celui-ci, pour télécharger l’application France Identité.

Cette application permet pour rappel de copier et de dématérialiser votre carte d’identité, et bientôt votre permis de conduire. Il est nécessaire d’être majeur et de posséder la nouvelle carte d’identité, au format carte bancaire, pour pouvoir l’enregistrer sur un smartphone muni du NFC.

Une nouvelle pièce d’identité

En principe, il est dès lors possible de présenter la carte d’identité enregistrée sur votre smartphone plutôt que la carte bien physique pour justifier de votre identité. Il s’agit, en effet, d’une pièce d’identité bel et bien officielle, même si cela a déjà pu créer de la confusion, notamment avec la SNCF. France Identité peut également générer des justificatifs pour des démarches comme la création d’un dossier pour la location d’un logement.

À terme, l’application doit aussi permettre un système de procuration simplifié pour les élections. Une première expérimentation devrait avoir lieu en ce sens pour les élections européennes de 2024.

