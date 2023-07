Le permis de conduire arrive bientôt sur smartphone : voici comment ça marche

C'est officiel, le permis de conduire sera dématérialisé dès l'année prochaine. Il sera intégré directement dans le smartphone et pourra être présenté au forces de l'ordre en cas de contrôle. Mais ce n'est pas la seule utilité de ce système, qui co-existera aux côtés de la version physique.

Si vous possédez une voiture, vous avez sans doute déjà oublié votre permis de conduire chez vous et espéré ne pas avoir affaire aux forces de l’ordre. Car dans ce cas, vous risquez une amende forfaitaire de 11 euros et vous devez vous rendre au commissariat pour montrer votre petit papier rose. Mais cela sera bientôt de l’histoire ancienne.

Un permis virtuel

En effet, en mai dernier, le gouvernement annonçait vouloir créer un permis de conduire dématérialisé, qui prendrait place directement dans les smartphones. Un projet très prometteur, qui n’avait plus donné de nouvelles depuis quelques mois. Mais voilà que le ministère de l’Intérieur vient de remettre le sujet sur le tapis, à l’occasion d’une conférence de presse sur la sécurité routière.

Celle-ci, qui s’est tenue il y a quelques jours fut l’occasion pour le gouvernement de faire plusieurs annonces, dont la fin de la vignette d’assurance obligatoire sur le pare-brise, par exemple.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin en a donc aussi profité pour en dire plus sur le permis dématérialisé, qui devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2024. C’est aussi à ce moment-là que l’âge devrait être abaissé à 17 ans.

Gérald Darmanin annonce "la dématérialisation totale du permis de conduire" et la suppression "de la vignette assurance verte" pic.twitter.com/afoqLLDwPn — BFMTV (@BFMTV) July 17, 2023

Ce dernier prendra donc place dans tous les smartphones, quelle que soit la marque ainsi que le modèle, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un smartphone sous Android comme le Google Pixel, entre autres. Et que les plus conservateurs soient rassurés, le permis physique existera toujours bel et bien. Les deux solutions co-existeront en fait en parallèle et la carte plastifiée sera toujours délivrée aux nouveaux conducteurs.

Mais alors, quel est l’intérêt de cette solution ? À vrai dire, il en a plusieurs, comme le rappellent les journalistes de BFM TV. Tout d’abord, ce permis numérique pourra être présenté aux forces de l’ordre comme la version physique. Ce qui réduit le risque de l’oublier chez soi avant de prendre la route, mais aussi de le perdre. Sans parler du fait qu’il prendra moins de place dans nos portefeuilles.

Comment ça marche ?

Mais ce n’est pas le seul avantage de ce système. En effet, celui-ci permettra également au conducteur de consulter son solde de points restants. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de se connecter au service en ligne, qui nécessite d’avoir ses identifiants France Connect sous la main. Une procédure allégée pour les détenteurs de ce nouveau permis de conduire dématérialisé.

Pour pouvoir utiliser ce dernier, les conducteurs devront télécharger l’application France Identité sur leur téléphone. Celle-ci est pour l’heure encore en phase expérimentale, mais devrait continuer à se développer d’ici à l’année prochaine. Ensuite, les utilisateurs devront importer leur carte d’identité sur leur téléphone. Attention, car seules celles disposant d’un système biométrique sont acceptées.

Ensuite, il vous faudra importer votre petit papier rose dans l’application, soit via le service Télépoints grâce à votre numéro de permis, soit via la base de donnée de la Délégation à la Sécurité Routière. En cas de contrôle routier, les policiers pourront ensuite lire les informations vous concernant grâce à un lecteur NFC et vérifier la validité de votre permis de conduire.

Si vous souhaitez louer une voiture ou montrer une attestation à votre employeur, celle-ci pourra être téléchargée directement via l’application en quelques clics. De son côté, la Commission Européenne souhaite aller encore plus loin en mettant en place un permis de conduire dématérialisé valable dans toute l’Union européenne. Ce qui permettra aux différents pays de mieux communiquer entre eux en cas d’infraction routière.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.