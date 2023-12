Android : cette nouveauté pourrait sauver l’autonomie de votre smartphone

Selon Android Authority, plusieurs indices suggĂšrent que Google s'apprĂȘterait Ă dĂ©ployer une nouvelle fonction permettant de prendre soin de la batterie de son smartphone, Ă l'instar de ce que propose dĂ©jĂ Apple sur ses iPhone.

C’est un principe chimique inaltĂ©rable pour les batteries au lithium. Au fur et Ă mesure de leur utilisation et de leurs cycles de recharge successifs, elles vont finir pas s’abĂźmer et perdre peu Ă peu de leur capacitĂ©. On considĂšre gĂ©nĂ©ralement qu’aprĂšs 800 cycles de recharge, soit un peu plus de deux ans d’utilisation, une batterie aura perdu 20 % de sa capacitĂ© initiale.

Malheureusement, les smartphones Android ne prennent pas en compte cette usure naturelle de la batterie au sein du systĂšme d’exploitation. Pourtant, Apple l’indique au sein de ses iPhone. Avec la sortie des iPhone 15, le constructeur a lancĂ© cette annĂ©e un nouveau menu dans iOS indiquant l’Ă©tat de santĂ© de la batterie. Ce menu va indiquer le pourcentage de capacitĂ© restant, proposer des performances de batterie amĂ©liorĂ©es et une optimisation de la recharge pour la limiter Ă un maximum de 80 % afin de moins endommager les cellules lithium.

Jusqu’Ă prĂ©sent, Apple Ă©tait cependant le seul constructeur Ă proposer une telle fonctionnalitĂ© au sein de son systĂšme d’exploitation. NĂ©anmoins, il semble que Google travaille de son cĂŽtĂ© Ă dĂ©velopper une fonction similaire pour les smartphones Android.

De nouvelles options pour prendre soin de sa batterie

Comme le rapporte le site amĂ©ricain Android Authority, la derniĂšre mise Ă jour « Pixel feature drop » des smartphones de Google a intĂ©grĂ© une nouvelle option baptisĂ©e « information de batterie » au sein du menu « à propos du tĂ©lĂ©phone ». Cette option est pour l’heure relativement limitĂ©e, permettant d’afficher la date de fabrication de la batterie, ainsi que le nombre de cycles de charge qu’elle a subi. Par ailleurs, le site spĂ©cialisĂ© indique qu’un autre menu est dĂ©sormais proposĂ© au sein d’Android 14 QPR2 Beta 2, relatif Ă la « santĂ© de la batterie ». Pour l’heure, ce menu se contente de livrer des informations gĂ©nĂ©riques, mais des Ă©lĂ©ments du code de l’application suggĂšrent que cet Ă©cran pourrait afficher prochainement bien davantage d’informations :

Cette page vous donnera le « pourcentage estimĂ© de charge que la batterie peut conserver par rapport Ă son Ă©tat neuf » avant et aprĂšs « recalibration » de la batterie. Nous n’avons pas de dĂ©tails sur ce que signifie cette « recalibration », mais puisqu’un Ă©lĂ©ment de code suggĂšre que « le processus peut prendre quelques semaines », on imagine qu’il s’agira d’une collecte de donnĂ©es du systĂšme sur une longue pĂ©riode pour proposer une estimation plus fiable de la capacitĂ© de la batterie.

Reste encore Ă savoir si Google conservera ces fonctionnalitĂ©s sur ses propres smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro lorsqu’elles seront dĂ©ployĂ©es ou si la firme les intĂ©grera directement Ă AOSP, la base open source d’Android, afin que les autres constructeurs puissent les utiliser Ă leur tour sur leurs propres smartphones. Pour l’heure, Google n’a pas encore communiquĂ© officiellement sur ces options liĂ©es Ă l’Ă©tat de santĂ© de la batterie.