iPhone 15 : l’option discrète pour préserver encore plus sa batterie

Sans beaucoup la détailler, Apple a présenté une nouvelle fonction d'optimisation de la batterie pour les iPhone 15. Une option qui va un peu plus loin que la simple limitation de la recharge à 80 %.

Bien que les iPhone 15 aient une autonomie juste un peu meilleure que les iPhone 14, Apple a pensé à intégrer une nouvelle fonction pour préserver encore un peu plus la durée de vie de la batterie.

Le nouveau paramètre de batterie exclusif aux iPhone 15

Malheureusement, cette discrète nouveauté n’est disponible que sur les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Il existe un paramètre d’optimisation de la recharge depuis iOS 13, permettant de limiter la charge de la batterie à 80 %. Ce paramètre est accessible dans la section « Batterie », puis « État de santé de la batterie et recharge », puis « Optimisation de la recharge ».

Néanmoins, la nouvelle fonction va un peu plus loin. Elle limite toujours la charge à 80 %, mais n’atteint pas ce pourcentage d’emblée. À vrai dire, l’iPhone 15 apprend les habitudes de son utilisateur pour se charger en faisant en sorte d’arriver aux 80 % lorsque celui-ci débranchera son appareil. Il semble impossible de régler ce paramètre pour ralentir la charge, mais sans la limiter à 80 %. Pour en profiter, il suffit de sélectionner « Recharge optimisée de la batterie » parmi les trois paramètres.

Les autres détails de sa batterie d’iPhone 15 à consulter

Dans le sous-paramètre « À propos » de la section « Général » des paramètres, on peut avoir d’autres informations à propos de la batterie, comme l’a rapporté le journaliste Ray Wong sur X. Si l’on pouvait y accéder grâce à un outil tiers, ce n’était pas présent dans les paramètres. De plus, il semblerait qu’elles ne soient disponibles que sur les iPhone 15.

On peut ainsi consulter la date de fabrication de la batterie, mais aussi la date de la première utilisation. Mais l’information la plus importante qui s’affiche, c’est sans doute celle du compteur de cycles de charge. Chaque cycle correspondant à la charge de la batterie de 100 %, qui peut être séparé en deux sessions de 50 % de recharge. En prenant ce chiffre au regard de la dégradation de la batterie, cela permettra de savoir si la batterie ne tient pas dans la durée.