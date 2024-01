Rolex n’est pas à l’origine d’un smartphone, Realme s’est inspiré de la marque suisse

Un smartphone Rolex ? Trop beau pour être vrai.

Cette semaine, un buzz particulier a enflammé la tech : un teaser laissant entrevoir un smartphone Realme en collaboration avec Rolex. Toutefois, il s’est avéré que Rolex n’était pas partie prenante de ce projet.

En effet, l’association de ces deux marques, connues pour des valeurs et des segments de marché très distincts, avait de quoi surprendre. Le visuel partagé a été modifié pour y intégrer le logo Rolex et ainsi tromper les gens (et nous tromper aussi).

Un smartphone « inspiré »

Pourtant, Realme a bel et bien conçu un smartphone qui s’inspire de l’esthétique Rolex, avec une touche d’élégance horlogère. Le designer renommé Ollivier Savéo, célèbre pour son travail dans le domaine des montres de luxe, a collaboré à la création de ce modèle.

Baptisé en coloris Submarine Blue, ce smartphone évoque le design du modèle Oyster Perpetual de Rolex, sans toutefois impliquer la célèbre marque de montres suisses.

Peut-être verrons-nous Rolex introduire un smartphone à l’avenir, mais cette réalité n’a pas encore pris forme.