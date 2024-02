Ce smartphone français promet 5 jours d’autonomie à 250 euros

Équipé d'une batterie de 28 000 mAh, le nouveau smartphone d'Avenir Telecom promet une autonomie record pour ce type de produit.

C’est un classique des salons tech depuis quelques années : le smartphone avec une énorme batterie. Au Mobile World Congress nous avons ainsi pu découvrir l’Energizer Hard Case P28K. Un smartphone en réalité développé en France par la société Avenir Telecom, qui détient un contrat avec la célèbre marque de piles pour commercialiser des smartphones.

3 mois d’autonomie en veille

Ce smartphone est tout simplement équipé d‘une batterie record de 28 000 mAh ! De quoi tenir pendant plus de 120 heures en appel audio, soit 5 jours d’appel continue. En veille, la marque promet même que son smartphone peut tenir jusqu’à 3 mois, plus de 90 jours.

La recharge se fait par USB-C à 33W. Avenir Telecom promet une recharge complète en moins de 2 heures, ce qui est un bel exploit compte tenu du volume de la batterie.

Une vraie brique

Bon, comme toujours avec ce type de produit, Avenir Telecom n’a pas trouvé le secret révolutionnaire pour faire tenir tout ca dans le format d’un smartphone classique. Non, il s’agit ici d’une vraie batterie externe type « powerbank » dans le châssis du smartphone, durci pour l’occasion.

Le produit est tout simplement énorme en main. Le châssis est sans doute capable de résister à la plupart des chutes. D’ailleurs, le produit est certifié IP69 en termes d’étanchéité, ce que l’on voit rarement sur des smartphones.

C’est clairement un produit adressé aux baroudeurs, qui vont s’aventurer plusieurs jours loin de toute prise de courant. On imagine pour un voyage dans des zones vraiment reculées.

On parle d’un smartphone pesant quelque 570 g pour 28 mm d’épaisseur. Il ne rentrera pas dans toutes les poches, loin de là.

L’Energizer Hard Case P28K sera commercialisé en octobre 2024 à partir de 249,99 euros. Il propose un écran Full HD+ de 6,78 pouces, une puce MediaTek MT6789 (MediaTek G99), 256 Go de stockage, 8 Go de RAM et un module photo 64 + 20 +2 mégapixels à l’arrière. Il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre, mais il devrait sur le papier être compétitif avec ce que propose un Redmi Note 13 en 2024.

