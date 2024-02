Un smartphone pliable deux fois moins cher qu’un Galaxy Z Flip 5, mais avec des compromis

À un tarif divisé par deux comparé au Galaxy Z Flip 5, quelles limitations pour ce smartphone pliable ? On a pu voir ce smartphone pliable à clapet. Avant de sauter de joie, penchons-nous sur ce que ça implique vraiment.

On pose le décor : un smartphone qui se plie en deux sans vous plier le portefeuille. C’est le pari d’Energizer avec son Ultimate U660S, annoncé à seulement 499,99 euros. Oui, vous avez bien lu. On est loin du Galaxy Z Flip 5 et ses 999 euros.

Mais avant de sauter de joie, penchons-nous sur ce que ça implique vraiment.

Plaisirs pliants à petit prix

Energizer, plus connu pour ses piles que pour ses téléphones, débarque sur le marché des smartphones pliants par la grande porte. Grâce à Avenir Telecom, un distributeur français qui a récupéré la licence Energizer (ils ont aussi annoncé un smartphone très endurant), la marque promet de mettre cette technologie tant convoitée à la portée de tous. Mais, évidemment, qui dit prix mini, dit concessions.

@frandroid_ Un smartphone pliant à 500€ ? Oui ça existe et c’est signé Energizer ! #smartphone #mwc #techtok #energizer ♬ Lo-Fi Hip-Hop Chic Calmness(1415020) – Kimochi Timbre Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Avec un processeur Helio G99, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, on pourrait penser qu’ils n’ont pas lésiné sur les moyens. Mais pas de 5G ici, on reste en 4G. Côté photo, c’est un peu le flou artistique avec un capteur arrière de 16 mégapixels, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels, et un frontal de 25 mégapixels, sans plus de précisions.

La batterie de 3 600 mAh, et très peu d’informations à se mettre sous les dents du côté de la charge Et tout ça tournera sous Android 14, avec une interface personnalisée très légère, dès novembre 2024.

Le format nous a fait penser à une Motorola Razr, mais la première génération. Même si c’est un prototype que nous avons eu en mains, on a quelques doutes sur la fiabilité et la durabilité de ce produit.

Ce prix cassé va forcément en séduire plus d’un, mais il faut se demander jusqu’où on est prêt à aller en termes de compromis. Le format pliant est cool, c’est sûr, mais est-ce suffisant pour faire abstraction des petites faiblesses ici et là ?