Pixel 8, iPhone 15, Switch OLED : AliExpress affiche des prix jamais vus pour son anniversaire

Non, AliExpress n’est pas un site réservé aux gadgets. Pour ses 14 ans, la plateforme affiche les meilleures références tech à des prix défiant toute concurrence. iPhone 14, Galaxy S24 ou encore Pixel 8 Pro, le choix est vaste et les grands noms à l’honneur.

Si AliExpress n’a fait son entrée en France qu’en 2018, le géant chinois de l’e-commerce fêtera le 18 mars ses 14 ans. Déjà reconnu pour ses prix ultra-compétitifs défiant le marché, le site prévoit pour l’occasion une vague de promotions sur l’ensemble de son catalogue.

Au programme, les plus grandes marques de la tech comme Google, Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Nintendo seront à l’honneur. Attention, les réductions ne seront valables que sur une plage horaire limitée, à savoir le 18 mars de minuit à 2 heures du matin.

Pour vous aider à vous préparer au mieux à cet évènement, nous avons sélectionné pour vous les plus belles offres à saisir :

Le plein de coupons à faire en amont de l’évènement

Les festivités ne dureront que 2 heures le 18 mars. Les internautes n’attendront pas la dernière minute pour valider leur panier. Et pour cause, certains prix pratiqués relèvent du jamais vu sur certains produits, les stocks vont s’écouler rapidement. D’où l’importance de bien anticiper pour ne pas être déçu le jour J.

Dès à présent, et jusqu’au 18 mars, connectez-vous sur l’application AliExpress entre minuit et 2 heures et récupérez vos deux coupons de réduction de 50 et 150 euros, à valoir respectivement dès 200 et 500 euros d’achat. Ceux-ci sont disponibles depuis la rubrique « Vente flash Coupons ». Leur quantité est limitée, et chacun est restreint à une seule utilisation.

Avant le grand évènement, prenez le temps de bien préparer votre panier et de l’enregistrer, pour être fin prêt dès que les festivités seront lancées. Vous n’aurez que deux heures, le 18 mars, pour utiliser ces coupons.

Néanmoins, AliExpress vous offre une séance de rattrapage. En effet, les codes promo LCFR50 et LCFR150 les remplaceront à merveille et vous donneront droit aux mêmes remises. Là aussi, la quantité est limitée, et le stock de produits encore disponibles sera très certainement restreint.

Enfin, AliExpress accorde des réductions complémentaires pour toute commande passée entre le 18 mars à minuit et le 27 mars à 23h59 :

5 euros de remises dès 39 euros d’achat avec le code promo AAFR05

10 euros de remises dès 79 euros d’achat avec le code promo AAFR10

20 euros de remises dès 159 euros d’achat avec le code promo AAFR20

40 euros de remises dès 299 euros d’achat avec le code promo AAFR40

80 euros de remises dès 499 euros d’achat avec le code promo AAFR80

iPhone 15 : la qualité Apple au prix d’un milieu de gamme

Obtenir des nouveautés Apple à prix réduit est particulièrement rare, ce qui rend l’offre proposée par AliExpress d’autant plus attractive. Dévoilé en septembre dernier, l’iPhone 15 sera affiché le 18 mars de minuit à 2 heures avec une remise de 38 %, ramenant ainsi son prix à 608,01 euros.

Voilà une belle occasion de bénéficier des dernières avancées d’Apple à un prix jamais vu. Car l’iPhone 15 s’est enrichi de multiples nouveautés par rapport à son prédécesseur. La plus emblématique est la suppression de l’encoche au profit d’un discret poinçon et du nouveau panneau de notification Dynamic Island. Il s’intègre subtilement au sein de son lumineux écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces.

Pour la performance, l’iPhone 15 s’appuie sur la puissante puce A16 Bionic, également déployée par Apple sur les premium iPhone 14 Pro et Pro Max. Enfin, la dernière évolution majeure concerne l’abandon du port Lightning pour le traditionnel USB-C. Même si l’iPhone 15 bénéficie d’une bonne autonomie d’une journée et demie, comme le confirme le test mené par Frandroid, il est toujours plus simple d’obtenir un câble USB-C quand le besoin s’en fait sentir.

Vous préférez directement passer à l’iPhone 15 Pro ? Le 18 mars de minuit à 2 heures, son prix tombe de 1 229 à 909 euros avec le code promo LCFR150 sur AliExpress.

Pixel 8 Pro : le photophone premium par excellence

Lancé en octobre dernier, le Pixel 8 Pro est l’un des smartphones les plus aboutis du moment. Non seulement il profite d’un élégant design avec son cadre en aluminium poli et son dos en verre mat, mais en prime, ce modèle se veut performant, surtout sur la partie photo.

Ses prouesses en la matière lui ont d’ailleurs valu la note de 9/10 lors des tests réalisés par Frandroid. En effet, au trio de capteurs de 50, 48 et 48 mégapixels, Google a ajouté une série de fonctionnalités exclusives pour retoucher en un clic photos et vidéos et obtenir des rendus d’excellentes qualités.

Pour ses 14 ans, AliExpress vous permet d’obtenir le Pixel 8 Pro à seulement 542,55 euros au lieu de 1 099 euros avec le code promo LCFR150. Attention toutefois, cette offre n’est valable que le 18 mars de minuit à 2 heures.

Samsung Galaxy S24 : compact et si puissant

Sorti en février dernier, le Galaxy S24 est déjà en promotion chez AliExpress. Proposé à seulement 509 euros avec le code promo LCFR150 au lieu de 899 euros, ce smartphone est l’un des meilleurs au format compact. Son excellent écran AMOLED FHD+ à 120 Hz mesure à peine 6,2 pouces. Bonne nouvelle si avez l’habitude de le ranger dans la poche de votre pantalon.

Mais c’est surtout au quotidien que le Galaxy S24 se démarque. Léger, mais ô combien robuste, il est aussi doté de fonctionnalités pratiques et exclusives, chargées de vous simplifier la vie. Traduction instantanée des messages et des appels reçus en langue étrangère, aide à la rédaction de SMS, recherche visuelle, les assistances par IA (intelligence artificielle) ne manquent pas.

Celles-ci se retrouvent également dans la partie photo. Un puissant traitement de l’image intervient aussi bien durant la prise de vie pour photographier et filmer comme un pro, qu’a posteriori pour réaliser des retouches personnalisées en un tournemain. Un atout précieux, qui vient seconder une combinaison de capteurs déjà prometteuse (50 + 12 + 10 mégapixels). Et pour couronner le tout, Samsung promet 7 ans de mises à jour du système et de sécurité. C’est un record sur Android.

Le Galaxy S23 profite lui aussi d’une belle remise le 18 mars entre minuit et 2 heures et passe de 799 à 415 euros avec le code promo LCFR150.

Redmi Note 13 Pro+ 5G : un capteur de 200 mégapixels pour moins de 300 euros

Officialisé en janvier dernier, le Redmi Note 13 Pro+ 5G profite le 18 mars de minuit à 2 heures d’une belle remise de 40 %, ramenant son prix à 284 euros avec le code promo LCFR50. Mais ne vous fiez pas à son tarif contenu, car il a de beaux arguments à offrir, à commencer par son capteur principal de 200 mégapixels avec double stabilisation optique et numérique.

Xiaomi a aussi mis le paquet niveau multimédia. En plus d’un magnifique écran incurvé AMOLED de 6,67 pouces affichant jusqu’à 120 Hz à une définition de 1,5 K, la marque a prévu un double haut-parleur Dolby Atmos. De quoi donner de l’intensité à tous vos contenus SVoD et à vos sessions gaming. Surtout que côté puissance, le Redmi Note 13 Pro+ 5G a du répondant avec sa puce Mediatek Dimensity 7200-Ultra et ses 8 Go de mémoire vive.

Nintendo Switch OLED : une console de jeux pour tous et plus accessible que jamais

C’est le moment parfait pour craquer pour la console de jeux hybride de Nintendo. Pour ses 14 ans, AliExpress propose la Switch OLED à seulement 239 euros au lieu de 310 euros. Pour l’avoir à ce prix, comme pour les autres offres anniversaire d’AliExpress, il vous suffit de l’acheter le 18 mars prochain entre minuit et 2 heures du matin et bien indiquer le code promo LCFR50.

De quoi organiser de belles sessions de jeu en famille ou entre amis, ou tout simplement profiter de vos titres phares en solo. Cette version OLED présente l’avantage d’être équipée d’un meilleur écran que le modèle de base et offre une prise en main plus agréable par son design retravaillé. C’est sans compter l’ajout d’un port Ethernet, absent de son prédécesseur.

Voilà une console abordable, facilement transportable et dotée d’un large catalogue de jeu. Car il y en a pour tous les goûts, des licences les plus classiques aux titres indépendants.