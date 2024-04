iPad 10, iPhone 15 Pro Max… Même les produits Apple profitent des baisses de prix AliExpress

AliExpress célèbre le retour des beaux jours et des sorties en plein air avec une pluie de remises. Au programme : des réductions immédiates, codes promo et coupons vendeurs valables sur de nombreux produits tech. Attention, ces bons plans disparaissent le 19 avril prochain.

En ce mois d’avril, il n’y a pas que la météo qui se montre clémente. Dès aujourd’hui et jusqu’au 19 avril prochain, AliExpress casse les prix de nombreux smartphones, tablettes et autres produits tech à l’aide d’une flopée de codes promo et de coupons vendeurs. Même les produits Apple n’y échappent pas.

Et pour vous aider à ne manquer aucune bonne affaire, nous avons listé les meilleures affaires à réaliser sur la célèbre marketplace.

En bref

L’iPhone 15 Pro Max à 1 085 € au lieu de 1 135 €

Bien qu’il s’agisse du plus grand iPhone de cette nouvelle génération, l’iPhone 15 Pro Max reste très agréable à prendre en main. Une prouesse permise par l’arrivée du cadre en titane qui lui permet de rester léger. Son design dans la veine de ce que propose Apple depuis quelques années fait la part belle à une superbe dalle Super Retina XDR. Un écran OLED de 6,7 pouces, à la définition de 2 796 x 1 290 pixels, au taux de rafraîchissement de 120 Hz et compatible avec le Dolby Vision. Autant dire que l’image affichée est tout simplement magnifique. On retrouve bien entendu la fameuse Dynamic Island. Ce véritable écran dans l’écran peut afficher une flopée de notifications, d’informations, et même du contenu vidéo.

Sous le capot, pas de puce Bionic, mais un processeur Apple A17 Pro. Celui-ci déploie une puissance folle qui lui permet de faire tourner toutes les applications désirées, même les jeux les plus gourmands. Un iPhone particulièrement performant et dans la durée qui plus est puisque Apple promet un suivi régulier en matière de mises à jour. Enfin, grâce à sa batterie de 4 422 mAh, l’iPhone 15 Pro Max est capable de tenir une journée complète avant de réclamer une charge. Un accumulateur qu’il est possible de recharger avec un câble USB-C, une première pour un smartphone de la marque.

S’il affiche habituellement un prix de 1 135 euros, l’iPhone 15 Pro Max tombe à 1 085 euros chez AliExpress grâce au code WODF50.

Le OnePlus Nord N20 SE à 92 € au lieu de 99,75 €

Le OnePlus N20 SE est un smartphone entrée de gamme qui ressemble beaucoup à ses ainés plus onéreux de la même marque. Comment ? Grâce à un design faisant la part belle aux tranches plates, aux bords arrondis et un écran quasi borderless. Sa dalle IPS LCD de 6,56 pouces HD+ est suffisamment généreuse en taille pour profiter pleinement de ses applications du quotidien.

Sous le capot, on déniche un MediaTek Helio G35 et 4 Go de RAM. Une configuration qui permet tant la navigation web au quotidien que le visionnage de contenu en streaming. Surtout, une colossale batterie de 5 000 mAh supportant la charge rapide de 33 W est de la partie. Celle-ci assure une endurance de plus de deux jours dans un usage normal. Parfait pour partir en week-end sans s’encombrer du chargeur.

Le OnePlus N10 5G est proposé à 92 euros contre 99,75 euros grâce au code WODF08.

Découvrir le OnePlus Nord N20 SE à 92 euros WODF08

L’iPad 10 à 324 € au lieu de 374 €

C’est avec l’iPad 10 qu’Apple a revu l’esthétique de ses iconiques tablettes. Les bordures noires autour de l’écran se sont grandement affinées tandis que le bouton central a fait ses adieux. Surtout, ses tranches plus plates garantissent une meilleure prise en main, et ce même en cas d’un usage prolongé.

Son écran LCD de 10,9 pouces à la définition 1640 × 2360 pixels est très bien calibré et garantit une image d’une très grande qualité. Que ce soit pour regarder du contenu en streaming, surfer sur le web ou jouer à de petits jeux, la rétine n’est jamais mise en défaut.

Tournant sous iPadOS, l’une des interfaces les plus ergonomiques du marché, l’iPad 10 accueille une puce A14 Bionic, la même que celles des iPhone 13. La puissance est au rendez-vous dans la plupart des tâches du quotidien et même dans certains jeux gourmands. Enfin, côté autonomie, l’iPad 10 peut tenir une journée et demie en usage intensif, voire deux jours avec une utilisation plus modérée.

Normalement vendu 374 euros, l’iPad 10 chute à 324 euros au lieu de 374 euros chez AliExpress grâce au code WODF50.

Le Tineco Floor One S5 à 275 € au lieu de 305 €

Le Tineco One S5 est loin d’être un aspirateur classique. On est ici face à un aspirateur-balai sans-fil qui intègre un réservoir à eau pour laver le sol. De la simple poussière aux taches tenaces, rien ne lui résiste. D’autant qu’avec sa technologie de capteurs iLoop, il peut détecter le type de sol afin d’adapter sa puissance et son débit d’eau.

Lors du ménage, l’écran du Tineco One S5 indique si le sol est sale ou propre, le temps restant d’utilisation ainsi que la puissance d’aspiration. Et pas besoin de s’inquiéter quant à l’état de la serpillière : une fois sur sa base, cet aspirateur deux-en-un active sa fonction auto-nettoyante, qui s’assure que la brosse soit toujours propre. Parfait pour éviter de salir par terre après plusieurs passages. Côté autonomie, sa batterie lui confère une endurance de 35 minutes, ce qui permet d’enchaîner plusieurs sessions de ménage complètes en une seule charge. Enfin, une application dédiée est également de la partie, pour profiter d’un contrôle vocal et garder un œil sur l’état de l’aspirateur à chaque instant.

En ce moment, le Tineco One S5 est proposé à 275 euros chez AliExpress, avec le code WODF30, contre 305 euros habituellement.