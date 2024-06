L’été est là, les promos d’AliExpress sur l’iPhone 15 Pro, la Switch OLED ou les AirPods aussi

Bien qu’il faille attendre encore quelques semaines avant le début des soldes estivales en France, AliExpress prend les devants et propose dès maintenant une vague de promotions. Des remises qui touchent aussi bien des smartphones haut de gamme, comme l’iPhone 15 Pro, que des consoles à l’instar de la Nintendo Switch OLED.

Pas besoin d’annuler ses vacances pour se faire un petit plaisir sans éprouver son budget. AliExpress ne prend aucun repos et continue de casser les prix d’une myriade de smartphones et autres accessoires tech.

De l’iPhone 15 Pro, aux AirPods Pro 2 en passant par les aspirateurs-robot, les montres connectées ou encore les consoles, il n’est pas un type de produit qui ne bénéficie pas d’un tarif préférentiel chez AliExpress. Pour que vous ne soyez pas perdus face à l’avalanche de bons plans, nous avons concocté une liste des offres les plus intéressantes.

En bref

L’iPhone 15 à 650 € au lieu de 730 €

Si le form factor de l’iPhone 15 est similaire à celui de son prédécesseur, son écran accueille désormais la tuile Dynamic Island. Cette encoche en forme de pilule agit comme un petit écran secondaire, et peut afficher aussi bien des notifications que diverses informations, et même du contenu vidéo. Concernant l’affichage, on retrouve une magnifique dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces. Sa définition de 1 179 x 2 556 pixels est sublimée par une puissante luminosité.

Désormais contraint à cette norme, Apple équipe l’iPhone 15 d’un port USB Type-C. Le smartphone peut donc s’appuyer sur des chargeurs tiers (et moins chers) pour récupérer son énergie. Enfin, une puce A16 Bionic, ainsi qu’iOS 17 se chargent d’assurer une expérience utilisateur optimale, quel que soit l’usage. Sans oublier qu’Apple assure un suivi régulier en matière de mises à jour.

Habituellement vendu 734 euros, l’iPhone 15 profite du code promo FRSS80 chez AliExpress, ce qui fait tomber son prix à 650 euros pendant encore quelques jours.

Les AirPods Pro 2 à 191 € contre 216 €

Physiquement, seul le boîtier des AirPods Pro 2 a connu une évolution. Celle-ci se résume à la disparition du port lightning au profit d’une prise USB Type-C bien plus répandue. Les écouteurs, eux, reprennent le design soigné de leurs prédécesseurs. L’utilisation quotidienne est donc toujours très confortable, même après de longues heures d’écoute. Mieux, ils bénéficient désormais de la certification IP54, ce qui les rend résistants à la poussière et aux projections d’eau.

Grâce à la puce H2 et les embouts en silicone, les AirPods Pro 2 garantissent une très bonne réduction du bruit active et une isolation passive tout aussi correcte. Cela dit, un mode Transparence Adaptatif est aussi de la partie pour entendre les bruits alentour sans retirer les écouteurs. Pour ce qui est de la qualité audio, Apple livre ici une excellente copie. Le rendu sonore est équilibré et clair, avec en plus spatialisation du son très efficace (notamment avec le Dolby Atmos). Cette dernière profite d’ailleurs de la fonction Head Tracking qui permet aux écouteurs de suivre les mouvements de tête horizontaux de l’utilisateur afin de positionner certains éléments sonores de manière dynamique.

Dans le cadre de ses promotions estivales, AliExpress offre une remise aux AirPods Pro 2 avec le code FRSS25, ce qui leur permet d’afficher un tarif de 191 euros.

Le Google Pixel 7a à 285 € au lieu de 325 €

Remplacé depuis par le Pixel 8a, le Pixel 7a reste un excellent photophone particulièrement abordable. Son capteur principal de 64 mégapixels livre clichés d’une qualité hallucinante pour ce segment tarifaire, et ce en forte comme en basse luminosité. Les photographes en herbe comme confirmés peuvent même profiter des nombreuses fonctions IA, comme la gomme magique pour retoucher efficacement leurs œuvres.

Sous son format compact de 6,1 pouces, le Google Pixel 7a cache une puissante puce Google Tensor 2 et 8 Go de RAM. Un duo capable d’encaisser tous les usages sans peine. Surtout, la force du Google Pixel 7a réside dans sa longévité. En effet, le constructeur promet pas moins de 3 ans de mises à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Une rareté pour ce type de produit.

Grâce au code promo FRSS40, le Google Pixel 7a est proposé au prix de 285 euros chez AliExpress.

La Nintendo Switch OLED à 240 € contre 265 €

Relecture moderne de la dernière console de Nintendo, la Switch OLED offre une plus grande surface d’écran. On passe ainsi à une diagonale de 7 pouces, toujours avec une définition de 720p en mode portable et 1 080p une fois dockée. L’arrivée de la technologie Oled permet d’avoir un niveau de contraste presque infini et une meilleure gestion des couleurs.

Nintendo a également rendu la console plus résistante, au niveau de la béquille, avec une prise en main toujours agréable malgré sa taille plus conséquente. Même le dock se métamorphose avec des bords arrondis, et l’intégration d’un port Ethernet. Enfin, la Nintendo Switch OLED tire sa puissance d’une puce Tegra X1+, un processeur moins énergivore que celui de la mouture 2017 de la console. Quant au stockage interne, il passe de 32 Go à 64 Go.

La Nintendo Switch OLED passe à 240 euros au lieu de 265 euros chez AliExpress grâce au code promo FRSS25.

Le processeur AMD Ryzen 7 à 154 € au lieu de 179 €

C’est sans conteste l’une des meilleures affaires de cette sélection : le tout nouveau processeur AMD Ryzen 7 5700X3D est à seulement 154 euros (alors qu’on le trouve aux alentours de 250-300 euros habituellement) jusqu’à la fin de la semaine. N’y allons pas par 4 chemin, ce processeur est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix d’AMD en ce moment. Sorti au début de l’année, ses performances sont très proches d’un Ryzen 75800X3D, une référence du genre en termes de performances.

En d’autres termes, c’est le processeur idéal pour une tour de jeu pas cher. Associé à une RTX 4070, il est capable de faire tourner à peu près n’importe quel jeu gourmand de ces deux dernières années en définition 2K à 60 images par seconde. Cerise sur le gâteau, c’est un processeur AM4 : le prix des cartes mères le supportant est désormais très bas.

Le AMD Ryzen 7 5700X3D tombe à 154 euros au lieu de 179 euros chez AliExpress grâce au code promo FRSS25.