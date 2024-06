Selon Android, la charge rapide commence avec des chargeurs de 7,5 W. Enfin, pour l'instant, car la dernière version bêta du système d'exploitation suggère que les choses sont sur le point de passer à la vitesse supérieure, du moins sur les Pixel.

La course à la puissance ne concerne pas que les processeurs et les capteurs photo. Depuis plusieurs années, les fabricants de smartphones s’efforcent à proposer les vitesses de charge les plus rapides possibles, à l’image du désormais emblématique chargeur SuperVOOC de OnePlus, accompagné de son câble rouge distinctif.

Si ces derniers offrent une puissance de charge de 80 W, certaines firmes proposent des chargeurs rapides allant jusqu’à 120 W, tandis que d’autres se limitent à des appareils dont la puissance ne dépasse pas les 30 W. Quoi qu’il en soit, les chiffres excèdent désormais largement ce qu’Android considère nativement comme de la charge rapide, à savoir 7,5 W. Cependant, les choses pourraient bientôt changer : dans la dernière version bêta d’Android 15, nos confrères d’Android Authority ont remarqué des ajouts intéressants dans certaines lignes de code.

Actuellement, lorsqu’Android détecte une puissance de charge inférieure à 5 W, il informe l’utilisateur que le chargeur utilisé est considéré comme « lent ». Entre 5 W et 7,5 W, l’appareil est qualifié de « normal », et au-delà, de « rapide ». C’est cette dernière valeur qui subit quelques changements avec l’apparition d’une potentielle remplaçante, mais pas encore utilisée par le système d’exploitation, qui fixe à 20 W le seuil à partir duquel le texte « charge rapide » doit s’afficher sur l’écran de verrouillage.

Ainsi, si votre smartphone Android profite d’une « charge rapide » à 15 W par exemple, il ne devrait plus pouvoir se targuer d’un tel label à l’avenir.

Une nouvelle norme dans le monde des smartphones

Cela va-t-il changer radicalement notre quotidien ? Pas vraiment, car les fabricants peuvent déjà modifier eux-mêmes ces lignes de code et spécifier leur propre définition de la charge rapide, qui varie donc d’un appareil à l’autre. Lorsque ce changement apparaîtra sur nos écrans, il concernera en premier lieu ceux qui utilisent une version brute d’Android, sans aucun ajout, mais aussi et surtout les utilisateurs de smartphones conçus par Google.

En fin de compte, la firme de Mountain View s’adapte ici à de nouveaux usages qu’elle suit elle-même, puisque les Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro peuvent supporter des charges allant respectivement jusqu’à 27 et 30 W. Nous avons surtout un indicateur qu’une nouvelle normalité s’est bien établie, au point d’être inscrite, non pas dans le marbre, mais dans le code d’Android 15. On ne sait cependant pas encore quand la version bêta du système d’exploitation ou sa version stable utiliseront cette nouvelle valeur.

Pour aller plus loin

Quand recharger son téléphone ? Nos astuces pour préserver la batterie