200 euros de remise immédiate sur le Galaxy Z Flip 5 : les soldes chez Bouygues Telecom, c’est du miel pour le porte-monnaie

Jusqu’à dimanche soir seulement, Bouygues Telecom affiche 200 euros de remise immédiate sur une sélection de smartphones haut de gamme. Le Samsung Galaxy Z Flip 5, le Google Pixel 8 Pro ou l’excellent Honor Magic 6 Pro se retrouvent à des tarifs inédits. L’effet solde se ressent enfin !

Les bons plans sur les smartphones haut de gamme sont de plus en plus rares. Même en période de soldes, on voit rarement le prix de ces appareils chuter sérieusement. Alors quand Bouygues Telecom propose enfin des offres dignes de ce nom, on lève un sourcil.

Jusqu’au dimanche 14 juillet, Bouygues Telecom propose une offre double sur le Galaxy Z Flip 5, le Google Pixel 8 Pro et le Honor Magic 6 Pro. Tous bénéficient de 200 euros de remise immédiate (150 euros pour le Google Pixel 8 Pro) et d’un bonus de reprise de son ancien smartphone de 150 euros (100 euros pour le Google Pixel 8 Pro), à condition de les associer à un forfait 150 Go ou supérieur (engagement 24 mois).

Concrètement, cela signifie que :

le Samsung Galaxy Z Flip 5 passe à 401,90 euros avec un forfait 150 Go

avec un forfait 150 Go le Google Pixel 8 Pro passe à 441,90 euros avec un forfait 150 Go

avec un forfait 150 Go le Honor Magic 6 Pro passe à 761,90 euros avec un forfait 150 Go

Des prix comptant qu’il est possible d’adoucir encore plus en passant par les facilités de paiement offertes par Bouygues Telecom. Il est ainsi possible de faire encore plus baisser le prix d’acquisition immédiat du smartphone en ajoutant 8 euros par mois pendant 24 mois à la facture de son forfait téléphonique.

De cette façon, le prix d’achat immédiat du Samsung Galaxy Z Flip 5 baisse encore plus. Le smartphone pliant de Samsung passe ainsi à 209,90 euros seulement avec un forfait 150 Go, auquel il faut ensuite ajouter 8 euros supplémentaires tous les mois.

Samsung Galaxy Z Flip 5 : le smartphone pliant le plus maîtrisé du marché

Dans le domaine des smartphones à écran pliant, Samsung a une grosse longueur sur toute la concurrence. Avec maintenant 5 années d’expérience, le coréen sait s’y prendre : la pliure de l’écran (AMOLED) est désormais totalement invisible, la charnière est solide comme un roc et le Galaxy Z Flip 5 est maintenant totalement étanche.

Désormais sans réelle faille majeure, le Galaxy Z Flip 5 est de loin le smartphone pliant le plus recommandable du moment. Non seulement son format est extrêmement pratique et bien pensé, mais en plus Samsung l’a doté d’une fiche technique vraiment costaude : Snapragon 8 Gen 2, 256 Go d’espace de stockage de base, double capteur photo et batterie de 3700 mAh.

Le plus recommandable des smartphones pliants du marché profite des soldes de Bouygues Telecom pour voir son prix baisser considérablement lorsqu’il est associé à un forfait 150 Go ou plus. Comptez donc 401,90 euros à l’achat jusqu’au dimanche 14 juillet.

Google Pixel 8 Pro : l’as de la photo et de l’IA

En quelques années seulement, Google est devenu un acteur incontournable sur le marché des smartphones. La marque américaine a bien compris comment séduire ses acheteurs : proposer un smartphone au design simple et efficace, mais doté d’un redoutable appareil photo. La version Pro du Google Pixel 8 est à ce titre l’un des meilleurs photophones du marché et l’un des plus polyvalents : téléobjectif, mode portrait, stabilisation en vidéo, il ne rate rien.

Ajoutez à cela une excellente interface et un suivi logiciel irréprochable (Google promet 7 ans de mises à jour !) et vous tenez là un appareil conçu pour durer.

Le principal défaut du Google Pixel 8 Pro lors de son lancement était son prix : 1 099 euros pour la version de base. Pendant les soldes chez Bouygues Telecom, il se retrouve à 441,90 euros seulement en l’associant à un forfait 150 Go ou plus. Un prix réellement plancher.

Honor Magic 6 Pro : il n’a pas eu 9/10 pour rien

Voilà un sérieux prétendant au titre du SotY, le fameux “Smartphone of the Year”. La rédaction de Frandroid a été bluffée par l’excellence de ce Honor Magic 6 Pro dans tous les domaines. Il est beau, excellent en photo, doté d’une autonomie exceptionnelle et ses performances font partie des meilleures relevées cette année. Un appareil qui a fait entrer Honor dans la cour des grands.

Reste que son prix de lancement en février dernier, de 1 299 euros, a très certainement dû en refroidir plus d’un. Les soldes sont le bon moment pour craquer, puisque le Honor Magic 6 Pro peut être acheté comptant pour 761,90 euros chez Bouygues Telecom en l’associant à un forfait 150 Go ou plus.

Que propose le forfait mobile 150 Go de Bouygues Telecom ?

Le forfait 150 Go de Bouygues Telecom qui est associé à chacun de ces smartphones est un forfait particulièrement avantageux. Il garantit tous les mois 150 Go de données mobiles en 5G, en France, mais aussi en Europe. Une enveloppe de data en itinérance de 30 Go est également intégrée nativement pour l’international (dont les États-Unis, le Canada, la Chine ou le Japon, entre autres).

Les appels, SMS et MMS sont illimités vers et depuis la France et l’Europe. L’option multi-SIM est aussi proposée pour équiper un second appareil comme un PC portable ou une tablette.

Le forfait Bouygues Telecom est facturé 34,99 euros par mois avec un engagement minimal de deux ans.