iPhone 16 : cette marque sait comment le sublimer tout en le protégeant

Quel gâchis de cacher son nouvel iPhone 16 sous une coque inesthétique. Pour le protéger efficacement tout en préservant son design, RHINOSHIELD a tout prévu. Coques invisibles, colorées ou personnalisées, le choix est vaste et la résistance toujours de mise.

Lors de sa grande conférence annuelle du 9 septembre, Apple a officialisé ses iPhone 16. Disponibles à partir de 969 euros, ces bijoux technologiques méritent les meilleures protections du marché, et ce, dès les premiers instants. Justement, RHINOSHIELD propose dès à présent toute une gamme de coques ultra-robustes, compatibles MagSafe, et surtout d’une rare élégance.

Mieux, vous pouvez les personnaliser à souhait pour obtenir un iPhone 16 vraiment unique. Et pour tout achat d’une coque, la marque propose jusqu’à 40 % de remise sur ses nouvelles protections d’écran Impact Protector Pro. Voilà de quoi sécuriser intégralement son iPhone 16.

Des protections parmi les plus résistantes du marché

Aussi solide que soit l’iPhone 16, personne n’a envie de tester sa robustesse et de perdre près de 1000 euros faute de maladresse. D’où l’importance de le protéger au plus vite. Mais toutes les coques ne se valent pas et généralement, il faut prioriser soit l’esthétique, soit la résistance.

Sauf si vous optez pour la marque RHINOSHIELD. Sa technologie ShockSpread ECO à structure alvéolaire absorbe efficacement les impacts et offre ainsi une grande résistance aux chocs ainsi qu’aux chutes (jusqu’à 3,5 mètres). Le tout, en préservant le design de l’iPhone 16.

La coque SolidSuit de RHINOSHIELD pour protéger efficacement et en toute élégance son iPhone 16 ou 16 Pro // Source : RHINOSHIELD

Déclinée en divers coloris et proposée à partir de 29,99 euros, la coque SolidSuit habille élégamment l’iPhone 16. Sa finesse et sa texture douce, conçue à base d’un unique matériau recyclable, l’élastomère thermoplastique, offrent une prise en main agréable. Et pour les utilisateurs désireux de changer de coque au gré de leurs tenues et de leurs envies, ce modèle hautement flexible s’ôte et se remet en un tournemain.

La coque Clear, tout en raffinement, mais hautement protectrice // Source : RHINOSHIELD

Les amateurs de coques invisibles souhaitant mettre en avant les finitions premium de l’iPhone 16 ne sont pas en reste. Pour eux, RHINOSHIELD a prévu la coque Clear, accessible à partir de 37,99 euros. Tout aussi robuste, celle-ci présente l’avantage d’être aussi transparente que du cristal et de ne pas jaunir avec le temps. Une prouesse rare sur ce type d’accessoires.

La SolidSuit et la Clear sont toutes deux compatibles MagSafe, une technologie permettant d’accrocher magnétiquement une charge sans fil compatible. RHINOSHIELD promet d’ailleurs une puissance d’attraction deux fois supérieure à celle du standard de la marque à la pomme. Même balloté dans un sac, l’ensemble reste bien fixé.

Une personnalisation de la coque pour les plus audacieux

En marge de la robustesse à toute épreuve de ses protections, RHINOSHIELD a un autre atout de taille sous sa manche : leur personnalisation. Exit les coques passe-partout et place à des modèles qui vous ressemblent.

Une infinie possibilité de personnaliser ses coques RHINOSHIELD // Source : RHINOSHIELD

Depuis le « Design studio » ou l’outil « Personnalisation » disponibles sur le site internet de la marque, l’utilisateur peut exercer tous ses talents d’artiste. Créer des graphismes à partir d’une large sélection de motifs et de stickers, importer ses propres photos, ou encore ajouter du texte, le champ des possibles est vaste.

La marque collabore aussi avec les grands noms de la pop-culture et propose dans son catalogue un large panel d’illustrations aux couleurs de Star Wars, One Piece, Marvel, ou encore de la Nasa.

La personnalisation de la SolidSuit et de la Clear est donc presque infinie.

Des accessoires pour renforcer encore plus son iPhone 16

En marge de ses coques, RHINOSHIELD propose une série d’accessoires originaux comme des dragonnes, des grips, des supports de téléphone et même des gourdes. Voilà de quoi rendre votre iPhone 16 encore plus pratique à l’usage.

La marque profite d’ailleurs de la sortie de ce smartphone pour lancer une nouvelle protection d’écran : l’Impact Protector Pro. Sa promesse : une résistance aux impacts décuplée, cinq fois supérieure à celle de sa prédécesseure.

L’impact Protection Pro et les protections pour capteurs conçus pour les iPhone 16 // Source : RHINOSHIELD

Elle absorbe efficacement les impacts, empêche les rayures et limite les dépôts de poussière. Le tout sans nuire à l’expérience tactile et en protégeant vos yeux de la lumière bleue.

En plus d’être ultra-résistante, l’Impact Protector Pro est aussi très simple à apposer. Inutile de s’y reprendre à plusieurs fois pour la placer correctement grâce à son nouvel outil d’installation doté d’une languette d’alignement. En un clin d’œil, la voilà ajustée et déchargée de toutes ses bulles d’air.

Fraîchement lancée, l’Impact Protector Pro profite actuellement d’une belle remise de 40 % pour tout achat simultané d’une coque. Son prix tombe ainsi de 35,99 à 21,59 euros. Et en entrant le code FRANDROID, la marque vous fait bénéficier en supplément d’une remise de 10 % à valoir sur l’ensemble de votre commande.