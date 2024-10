Le Xiaomi 14T à (tout) petit prix ? C’est chez SFR que ça se passe et c’est maintenant

Annoncés la semaine passée et déjà disponibles dans les linéaires, les nouvelles itérations du Xiaomi 14 conservent le niveau d’exigences des flagships du constructeur, mais avec un positionnement tarifaire beaucoup plus abordable. Ils vous attendent désormais chez SFR.

Vous cherchez un smartphone qui a l’apparence et les performances du haut de gamme sans en avoir le prix ? C’est en substance ce que propose Xiaomi avec ses deux nouveaux smartphones. Comme chaque année, le constructeur intègre à son catalogue des modèles estampillés d’un T. Des smartphones qui reprennent dans les grandes largeurs les caractéristiques et le design des modèles sortis dans le courant de l’année (le Xiaomi 14 en l’occurrence), mais à un tarif révisé à la baisse.

Élégants, puissants, dotés de jolies capacités en photo, les Xiaomi 14T et 14T Pro cochent toutes les cases. Présentés à l’occasion d’une conférence exceptionnelle la semaine dernière, ces deux modèles sont disponibles à l’achat chez la plupart des revendeurs, dont SFR. Pour célébrer leur lancement, l’opérateur vous permet de les obtenir à partir d’un euro seulement.

Xiaomi 14T et 14T Pro : une expérience haut de gamme sans le prix

En voyant les 14T et 14T Pro, difficile de nier les efforts réalisés par Xiaomi pour proposer un smartphone qui coche toutes les cases du haut de gamme sans en avoir le prix. Pour un téléphone proposé sous la barre des 800 euros, le Xiaomi 14T Pro en met plein les yeux avec un design sobre et élégant qui mise sur la robustesse. Qualité des matériaux, finitions, détails : tout respire la solidité et s’avère étonnamment confortable et léger en main.

La dalle installée, un écran AMOLED de 2712 par 1220 pixels doté d’un taux de rafraîchissement ajustable de 1 à 120 Hz offre un affichage fin et fluide doté d’une jolie colorimétrie. Sous le capot, la performance est au rendez-vous. Le Xiaomi 14T Pro embarque en effet un SoC MediaTek Dimensity 9300+ qui déborde de puissance, ce qui permet à ce smartphone de briller dans tous les usages possibles et imaginables. Son petit frère, le Xiaomi 14T se « contente » d’un SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra un brin moins puissant, mais tout aussi efficace.

L’un comme l’autre bénéficient d’une excellente partition photo grâce au partenariat noué entre Xiaomi et Leica. De quoi obtenir des clichés impressionnants dans les nombreux modes de prise de vue proposés, de jour comme de nuit. Quant à l’autonomie, rien à redire non plus. Les deux modèles bénéficient d’une batterie conséquente et d’une consommation énergétique raisonnable, ainsi que d’une charge rapide efficace (HyperCharge 67 W pour le 14T et HyperCharge 120 W pour le 14T Pro).

Un forfait 5G particulièrement bien achalandé

Comme c’est le cas chez la plupart des opérateurs, la meilleure façon de faire baisser le prix d’achat d’un téléphone est encore de l’associer à un forfait. Dans le cas présent, SFR vous propose d’obtenir les tout nouveaux Xiaomi 14T et 14T Pro à prix réduit si vous les associez à l’un de ses forfaits avec engagement. Des forfaits premium qui proposent des prestations de haute volée que ce soit en téléphonie ou au niveau de la data, avec des enveloppes de 250 ou 300 Go par mois.

Avec le forfait 5G 250 Go, vous bénéficierez chaque mois :

d’appels et SMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine, de Monaco ou des DOM ;

d’appels, SMS et MMS illimités vers la France dans l’Union européenne, les DOM, la Suisse et Andorre ;

de 250 Go d’internet mobile en 5G sur le réseau SFR, dont 100 Go utilisables avec l’option multisurf ;

de 100 Go d’internet mobile utilisables dans l’Union européenne, les DOM, la Suisse et Andore, ainsi que 10 Go supplémentaires pour les USA et le Canada.

Le forfait 300 Go, de son côté, propose chaque mois :

des appels et SMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine, de Monaco ou des DOM, mais aussi vers l’Europe, les USA, le Canada ou la Chine ;

des appels, SMS et MMS illimités vers la France dans l’Union européenne, les DOM, la Suisse et Andorre ;

de 300 Go d’internet mobile en 5G sur le réseau SFR, dont 100 Go utilisables avec l’option multisurf ;

de 100 Go d’internet mobile utilisables dans l’Union européenne, les DOM, la Suisse et Andore, ainsi que 30 Go supplémentaires pour les USA et le Canada, l’Asie, l’Océanie et de nombreux autres pays à travers le monde.

Forfait haut de gamme oblige, de menus avantages sont aussi proposés aux titulaires. Outre une facilité de paiement et un tarif réduit à l’achat du mobile, SFR s’engage à prêter gratuitement (et rapidement) un smartphone en cas de panne, casse ou perte du téléphone. C’est aussi un espace de stockage de 1 To sur le cloud de SFR et la possibilité d’accéder à plus de 100 chaînes de télévision via la TV de SFR qui attendent les abonnés, pour une expérience particulièrement complète.

Si vous souhaitez faire l’acquisition du Xiaomi 14T ou 14T Pro à prix réduit, il vous suffit de sélectionner le téléphone qui vous convient sur la boutique en ligne de SFR et de l’associer à l’un des forfaits proposés.

Si vous prenez le Xiaomi 14T avec le forfait 5G 250 Go, vous pourrez faire descendre son prix à 1 euro, à condition toutefois de sélectionner le la facilité de paiement en 24 fois sans frais. Vous devrez toutefois rembourser 3 euros par mois durant deux ans.

Le forfait 5G 250 Go est disponible à 34,99 euros par mois la première année. Une fois les 12 premiers mois passés, cette offre reprendra son tarif habituel à 44,99 euros. Bonne nouvelle pour les abonnés box de SFR : une ristourne supplémentaire vous attend. De quoi faire passer ce forfait à 26,99 euros par mois la première année, et 36,99 euros par mois la seconde.

Si vous penchez plus pour le Xiaomi 14T Pro, vous pourrez l’associer avec le forfait 5G 300 Go proposé par l’opérateur et l’obtenir à 99 euros avec le paiement en une fois sans frais. Le forfait 5G 300 Go est disponible à 64,99 euros par mois, mais les clients box SFR bénéficient d’un joli cadeau avec une réduction mensuelle de 20 euros, pour un prix final de 44,99 euros par mois.