2 minutes pour gagner jusqu’à 1000 euros : faire reprendre son matériel hi-tech n’a jamais été aussi facile

Et si vous vous remplumiez un peu après les fêtes ? Back Market reprend en quelques clics vos anciens smartphones, et bien plus. Voici la marche à suivre.

Ne laissez plus vos anciens appareils prendre la poussière, car ils peuvent vous rapporter gros. Back Market propose jusqu’à 1150 euros pour la reprise de produits tech neufs ou d’occasion. Les smartphones ne sont pas les seuls concernés, Back Market reprend également les casques audio, les ordinateurs ou les consoles de jeux.

La procédure de reprise est simple, rapide et sans surprise. Voilà une bonne opportunité pour gagner un peu d’argent après les fêtes et, pourquoi pas, vous faire plaisir en craquant pour ce smartphone dont vous rêvez tant.

Un large choix de produits compatibles avec la reprise

Le reconditionné ayant gagné en popularité avec les iPhone, il est naturel de penser que ce marché leur est réservé. Mais il n’en est rien. Reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix des smartphones reconditionnés proposés sur sa plateforme, Back Market ne se limite pas aux derniers modèles de la marque à la pomme.

Toutes les marques de smartphones y sont représentées, de Samsung à Google en passant par Xiaomi, Honor ou encore OnePlus. Les références les plus premium, tout comme les modèles à la fois récents et abordables, ont aussi droit à une seconde vie grâce à Back Market.

Back Market ne se contente pas de reprendre des smartphones mais étant son offre à une large gamme de produits tech // Source : Back Market

Mieux, la plateforme étend son offre de reprise à d’autres types de produits tech comme les MacBook (modèles standards, Air ou Pro), les tablettes tactiles, les consoles de jeux ou encore les casques audio.

Comme pour les smartphones, Back Market accepte des appareils anciens, dans toutes les gammes de prix et dans une grande variété de marques. Même les consoles de rétrogaming comme la Game Gear, la Super Nes et la Game Boy ont une rubrique spéciale de reprise sur le site.

Un seul mot d’ordre donc : ne pas se brider et suivre la procédure en ligne pour faire estimer son appareil. Deux minutes suffisent pour découvrir si vous possédez quelques pépites susceptibles de vous rapporter quelques dizaines, voire quelques centaines d’euros.

Une revente facilitée grâce à Back Market

Back Market tire sa force de son vaste réseau de plus de 250 revendeurs partenaires spécialisés dans le « reconditionné ». Chacun d’eux lui indique les produits qu’il recherche et à quel prix. Charge ensuite à Back Market de vous mettre en relation avec les reconditionneurs offrant le meilleur prix pour votre appareil.

Une procédure extrêmement rapide, deux minutes suffisant à obtenir une offre ferme. Après avoir indiqué le type d’appareil, la marque et le modèle concerné, Back Market vous invite à préciser l’état général de votre produit et s’il fonctionne correctement ou non.

Un smartphone n’a pas besoin d’être en excellent état pour être repris sur Back Market // Source : Ali Abdul rahman via Unsplash

Attention à bien répondre le plus honnêtement possible à ces quelques questions afin d’éviter une décote ultérieure. En fonction de vos réponses, un panel d’offres vous est proposé. Une fois celle-ci validée, vous avez 21 jours pour sauvegarder vos données, réinitialiser l’appareil, puis l’envoyer gratuitement par voie postale. Il est d’ailleurs conseillé de le prendre en photo sous tous les angles avant de l’emballer pour être en mesure de justifier son état initial au cas où il subirait des dommages durant le transport.

Le produit est ensuite analysé par le reconditionneur, qui valide le paiement si tout est conforme. Dans le cas contraire, il vous transmettra une contre-offre. Une fois un accord trouvé, vous recevez sous cinq jours les fonds sur votre compte bancaire.

À noter que si votre smartphone ne trouve pas repreneur en raison de son ancienneté ou de son état, il reste possible de confier à Back Market son recyclage.

Jusqu’à 1190 euros de gains suivant les produits

Tous les produits n’ont pas la même valeur en cas de reprise. Les marques les plus prisées et les plus premium comme Apple, Samsung, Google, ou encore Sony et Microsoft pour la partie gaming ont plus de chance de déboucher sur une reprise et surtout à un meilleur prix.

Le prix d’origine, l’ancienneté, la réparabilité et l’état de l’appareil entrent alors en jeu dans l’estimation de la reprise. Le plus simple est donc de s’en remettre au formulaire de diagnostic prévu à cet effet pour savoir combien vous pouvez en obtenir.

Si vous souhaitez malgré tout vous faire une première idée des gains possibles, Back Market indique les montants maximums accordés par type de produit :

jusqu’à 550 euros pour un iPhone ;

jusqu’à 330 euros pour les smartphones Android ;

jusqu’à 1190 euros pour un MacBook ;

jusqu’à 550 euros pour une tablette ;

jusqu’à 250 euros pour une console de jeu ;

jusqu’à 250 euros pour un casque, des écouteurs ou une enceinte.

Que recèlent vos tiroirs ? Vous abritez peut-être quelques trésors dans vos placards. Il serait dommage de passer à côté d’une telle occasion.