Avec son énorme bonus de reprise, le Pixel 9a est à prix très réduit pour son lancement

Comme le veut la tradition, le début d’année est l’occasion pour Google de sortir la version « a » de son dernier smartphone. Une itération moins chère, et doté d’une fiche technique revue et corrigée pour partir à l’assaut du segment milieu de gamme.

Pixel 9a // Source : Google

Lancés en fin d’année dernière, les Pixel 9 ont fait souffler un petit vent de fraîcheur sur la gamme de smartphones conçue par Google. Plus compacts et dotés d’un nouveau design, le dernier-né du constructeur a gagné en ergonomie et en confort pour une expérience utilisateur toujours plus agréable au quotidien.

Bien décidé à continuer sur cette lancée, Google sort aujourd’hui la version « allégée » du Pixel 9, et le successeur de l’excellent Pixel 8a, très logiquement nommé Pixel 9a. Un smartphone qui reprend dans les grandes lignes les caractéristiques de son prédécesseur en y apportant une touche de nouveauté bienvenue.

Et pour célébrer le lancement de ce nouveau smartphone, Google a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec une offre de reprise conséquente. En échange d’un smartphone éligible, vous pouvez, en effet, obtenir jusqu’à 415 euros de remise, et ce, pour tout achat d’un Pixel 9a avant le 12 mai.

Un design repensé et tourné vers l’ergonomie

C’est la première chose qui frappe lorsque l’on regarde ce Pixel 9a. Cette nouvelle version se départit du look adopté par le Pixel 8a pour se rapprocher de celui du modèle de l’année, le Pixel 9. On retrouve donc des bords plats aux angles arrondis et surtout, une façade arrière presque lisse. Mais le Pixel 9a ne se contente pas de copier ses grands frères, il apporte sa touche personnelle en modifiant très largement l’aspect du capteur photo. Le constructeur a, en effet, abandonné la bande large et protubérante qui abritait les optiques, au profit d’un module photo particulièrement discret, qui affleure de manière assez délicate.

Pixel 9a // Source : Google

Un changement assez drastique dans la conception de ce Pixel qui bénéficie d’une meilleure prise en main et d’une stabilité accrue sur les surfaces planes. Petit changement aussi au niveau du gabarit puisque le Pixel 9a est un peu plus grand que son prédécesseur : il troque une dalle de 6,1 pouces contre une dalle de 6,3 pouces qui lui permet de gagner en lisibilité. Une augmentation qui n’a toutefois pas d’incidence sur le poids du Pixel 9a qui reste sous la barre des 190 g.

Une fiche technique efficace qui mise sur la polyvalence

S’il ne faut pas attendre du Pixel 9a des performances équivalentes à celles des Pixel 9 ou 9 Pro, Google ne propose pas non plus ici un modèle au rabais. Le Pixel 9a peut compter sur une puce Tensor G4 légèrement modifiée pour faire diminuer son prix. Elle est ici accompagnée par un processeur dédié à la sécurité, le Titan M2, ainsi que 8 Go de RAM et un stockage oscillant de 125 à 256 Go. De quoi assurer des performances correctes dans la plupart des tâches du quotidien comme dans les processus un poil plus ardus comme le jeu 3D.

Côté affichage, Google propose ici une dalle Aura display pOled de 6,3 pouces dotée d’une définition de 1080 par 2424 pixels et d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 60 à 120 Hz. Le HDR est bien évidemment supporté, et la luminosité est au rendez-vous avec un maximum de 2700 nits en pic.

Concernant la photo, Google est allé à l’essentiel et propose ici un double capteur : un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. Les connaisseurs remarqueront immédiatement la réduction de la définition du capteur principal (64 Mpx sur le Pixel 8a), mais sachez que ce changement est l’occasion pour le constructeur d’adopter un capteur de meilleure qualité. On retrouve en effet sur ce modèle un capteur identique à celui du Pixel 9 Pro Fold qui s’est démarqué par ses excellentes performances.

Un smartphone pensé pour durer

Année après année, Google profite de l’arrivée de ses modèles « a » pour réviser certaines caractéristiques de la gamme principale. Pour cette nouvelle itération, Google a, par exemple, travaillé sur l’autonomie pour la rendre meilleure. On retrouve ainsi une batterie de 5 100 mAh compatible avec la charge rapide capable d’offrir une trentaine d’heures d’autonomie avec un usage classique.

Le Pixel 9a profite aussi de tous les avantages de la Pixel Experience pour procurer une expérience utilisateur agréable, alliant simplicité et efficacité. Cela concerne aussi la longévité du téléphone, puisque Google garantit, comme c’est la norme désormais pour le constructeur, un suivi des mises à jour pendant pas moins de sept ans.

Jusqu’à 415 euros de bonus de reprise : découvrez la très belle offre de lancement du Pixel 9a

Le Pixel 9a est disponible dès aujourd’hui au tarif de 549 euros dans sa version 128 Go. Un prix très abordable pour un smartphone de cette trempe, et dans la droite lignée des modèles de la gamme « a » du constructeur. La bonne nouvelle, c’est que pour célébrer le lancement de son nouveau téléphone, Google vous propose de faire baisser la facture de manière assez importante.

Pixel 9a // Source : Google

Pour tout achat d’un Pixel 9a jusqu’au 12 mai prochain, vous pouvez faire reprendre votre ancien smartphone (s’il est éligible) et obtenir un bonus de reprise pouvant aller jusqu’à 415 euros grâce à une prime exceptionnelle de 150 euros.

Mieux, si vous décidez de faire vos emplettes sur le Google Store français, vous pouvez obtenir un crédit de 50 euros sur votre compte Google Store. Ce dernier peut être utilisé pour réaliser des achats sur le Google Store (à condition de posséder un compte).