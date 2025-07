C’est quoi Bitchat ? Ce concurrent de WhatsApp qui n’utilise pas Internet, par le créateur de Twitter

L’ex patron et co-créateur de Twitter Jack Dorsey a un nouveau projet : créer une application de messagerie concurrente de Telegram et WhatsApp. Elle n’utilise pas Internet pour fonctionner.

Entre les applications basées sur l’application SMS de nos smartphones comme iMessage ou le RCS, et les applications de messageries comme Signal, Telegram, WhatsApp et Messenger, on pensait le marché déjà saturé.

C’était sans compter la nouvelle idée de Jack Dorsey, le miliardaire créateur de Twitter, en recherche d’un nouveau projet depuis son eviction en 2021 du réseau social à l’oiseau bleu.

Ce projet ce n’était pas Bluesky, démarré en 2022 et que le miliardaire a rapidement quitté, notamment faché par la modération mise en place sur le réseau social.

Voici désormais Bitchat.

Comment faire une app de messagerie sans Internet ?

Disponible sur Github, et en beta test sur Testflight pour les iPhone, Bitchat repose sur un tout nouveau protocole basé sur le… Bluetooth.

L’idée est d’utiliser le réseau Bluetooth de chaque appareils en pair à pair pour créer ce nouveau réseau alternatif à Internet. L’avantage, c’est que l’application n’a donc pas besoin de votre numéro de téléphone ni même d’une connexion au réseau mobile.

Une application de messagerie sécurisée, décentralisée et peer-to-peer qui fonctionne sur des réseaux maillés Bluetooth. Pas besoin d’Internet, pas de serveurs, pas de numéros de téléphone – juste une communication purement chiffrée.

Cela ne signifie pas que vous pourrez seulement communiqué en réseau local, comme c’est le cas entre un périphérique Bluetooth et l’appareil principal par exemple. Non, vos messages chiffrés vont « sauter » d’appareils en périphérique jusqu’à atteindre son destinataire.

L’application prend en déjà en charge la messagerie de groupe et met vraiment l’accent sur la confidentialité des données. Bitchat propose par exemple un « nettoyage d’urgence » pour supprimer toutes les données de l’application.

L’idée est interessante sur le papier, mais à ce stade, difficile de savoir si elle trouvera son public. Le marché de la messagerie est déjà très saturée dans le monde entier. Se faire une place avec une solution totalement alternative aussi radicale ne sera pas simple.