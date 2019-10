Article sponsorisé par Gearbest

Que ce soit des smartphones, des trottinettes ou bien divers objets connectés, retrouvez notre sélection des meilleures offres GearBest, mises à jour deux fois par semaine. Que ce soit grâce à des coupons ou des ventes flash, nous trouvons pour vous les affaires les plus intéressantes du moment concernant de nombreuses marques, telles que Xiaomi, OnePlus, Honor ou encore DJI.



Si vous consultez régulièrement FrAndroid, vous n’êtes pas sans savoir que nous vous proposons régulièrement des bons plans sur GearBest. En effet, l’e-commerçant propose de très nombreux smartphones et accessoires à un très bon rapport qualité-prix sur des produits parfois non disponibles en France, mais pourtant très intéressants.

Si vous connaissez Gearbest, vous savez à quel point les promotions sont nombreuses et régulières. Tellement nombreuses, que l’on peut parfois passer à côté d’excellentes affaires. Voici notre sélection, mise à jour deux fois par semaine, des meilleures affaires qu’il est possible de réaliser dans le domaine high-tech sur Gearbest. Le site d’e-commerce propose également des évènements temporaires avec de belles remises sur certains articles. Il y en a trois actuellement : des promotions sur les meilleurs produits Xiaomi, des baisses de prix sur les produits les plus vendus du moment.

Les immanquables de la semaine :

Redmi Note 8 à 170 euros

Cette année, c’est le Redmi Note 8 Pro qui occupe le devant de la scène. Mais son petit frère, le Redmi Note 8 a lui aussi des arguments à faire valoir. Lui aussi intègre quatre caméras à l’arrière, dont un capteur principal de 48 mégapixels et trois autres modules pour de l’ultra grand-angle, de la macro et de la gestion de profondeur. C’est au niveau des processeurs que l’on trouve une différence majeure : le Redmi Note 8 est équipé d’un Snapdragon 665, plus puissant que le Snapdragon 660 que l’on retrouve sur le Redmi Note 7. La batterie est de 4000 mAh, et promet sans aucun doute de longues heures d’autonomies.

Le Redmi Note 8 est une très bonne affaire d’un point de vue rapport qualité-prix. D’autant plus qu’il est déjà en promotion sur le site de Gearbest, affiché au prix de 170 euros en entrant le code GBNOTE801.

Le Redmi Note 8 à 170 euros

GBNOTE801

Le OnePlus 7 (version 8 + 256 Go) à 361 euros

Un peu éclipsé par le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7 est sans conteste l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année. D’accord, du point de vue du design, c’est une copie conforme du OnePlus 6T. Et son appareil photo est perfectible lorsque la lumière vient à manquer. Mais pour le reste c’est un monstre de puissance et son écran de 6,4 pouces est tout simplement irréprochable. Pour moins de 500 euros il est difficile de trouver mieux en ce moment.

Lancé en France au prix de 609 euros en version 8 + 256 Go (et 559 euros en 6 + 128 Go), le OnePlus 7 est vendu aujourd’hui sur Gearbest, en version internationale, au prix de 361 euros en entrant le code GBOP7GSBW.

Le OnePlus 7 256 Go à 361 euros

GBOP7GSBW

Les autres immanquables de la semaine :

Le Redmi Note 8 Pro est à 218 euros avec le code GBNOTE8P1 .

. Le Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go 309 euros avec le code GBM9TPRO1

Le fraîchement sorti Xiaomi Mi A3 (version 4/128 Go) est à 158 euros avec le code GBA312802

L’aspirateur-robot Roborock S5 est à 322 euros avec le code GBFASTS501

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro (M365 Pro) est à 435 euros.

Redmi AirDots de Xiaomi à 15 euros

Redmi, la sous-marque de Xiaomi, se lance à son tour dans les écouteurs sans fil : les AirDots à la fois très complets et accessibles. Ils sont livrés avec un étui de rechargement qui permet, au total, de bénéficier d’une autonomie d’environ 12 heures. L’unique différence avec les Xiaomi AirDots semble se trouver au niveau des contrôles : ces Redmi AirDots disposent d’un bouton cliquable, et non d’une surface tactile. En revanche, ils restent compatibles avec le Google Assistant.

Autre point fort de ces Redmi AirDots : le prix. En effet, dans leur robe noire, ils sont actuellement proposés au prix de 15 euros sur GearBest en entrant le code S399A133A618D000.

Les Redmi AirDots à 15 euros

S399A133A618D000

Les Xiaomi Mi Airdots Pro à 51 euros

Il faut avouer que ces écouteurs sans-fil Xiaomi Mi True Wireless ressemblent fortement à des Airpods d’Apple à une différence près : ils sont intra-auriculaires. Ce qui va naturellement offrir une meilleure isolation passive du bruit, l’une des faiblesses des Airpods. Ces écouteurs Xiaomi proposent également une connexion Bluetooth stable, une surface tactile pour le contrôle de la musique et une autonomie totale de 11 heures grâce au boîtier rechargeable en USB-C.

Les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless sont proposés au prix de 51 euros sur Gearbest, soit entre 3 et 4 fois moins que les écouteurs d’Apple.

Les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless à 51 euros

Le Xiaomi Mi Band 4 à 25 euros

Xiaomi continue de faire évoluer ses Mi Band. Cette quatrième version reprend globalement le même design et les mêmes fonctionnalités que son grand frère, à ceci près que l’écran OLED est désormais en couleur. Un détail, peut-être mais qui lui confère un indéniable effet waouh qui le fait monter en gamme.

Le Mi Band 4 est déjà disponible sur Gearbest au prix de 25 euros dans sa version internationale en entrant le code GBBAND4MI.

Le Mi Band 4 à 25 euros sur GearBest

GBBAND4MI

Xiaomi Mi Band 3 à 20 euros

Il est difficile de trouver un bracelet connecté plus complet que le Xiaomi Mi Band 3 à ce prix. Il dispose d’un large ensemble de fonctionnalités, aussi bien pour le suivi de son activité sportive (distance parcourue, suivi de sommeil…) que pour le suivi des notifications. Celles-ci s’affichent sur le petit écran du Mi Band 3, accompagnées d’une vibration. Avec son poids très léger et une autonomie de deux semaines, il fera même facilement oublier sa présence sur votre poignet.

Le Xiaomi Mi Band 3 est l’une des références des bracelets connectés à petit prix, et il devient encore plus intéressant lorsqu’il est en promotion. Vous pouvez le trouver au prix de 20 euros sur Gearbest.

Le Xiaomi Mi Band 3 à 20 euros sur GearBest

Le ukulele Bluetooth Populele de Xiaomi à 71 euros

Xiaomi n’est pas seulement un constructeur de smartphones. C’est aussi une entreprise qui attaque tous les marchés en s’appuyant sur des start-ups qui bénéficient de la notoriété de sa marque. C’est le cas de ce ukulele d’apprentissage, connecté en Bluetooth à un smartphone. Il est équipé de frets à LED qui permettent d’apprendre l’instrument avec une application dédiée. Celle-ci permet de se d’apprendre ses tablatures en douceur mais aussi d’accorder l’instrument. Pour les curieux, cette vidéo explique parfaitement son fonctionnement.

Le Populele est désormais disponible sur Gearbest au prix de 71 euros en entrant le code IT$TH999XPA lors de la commande. Comptez une à deux semaines de temps de livraison.

Le ukulele connecté Populele à 71 euros

IT$TH999XPA

La balance connectée Xiaomi Mi Scale 2 à 34 euros

Cette balance Xiaomi a la particularité d’être connectée, c’est-à-dire qu’elle peut communiquer avec votre smartphone et partager des données sur votre masse. Un tel appareil s’inscrit très bien dans un entraînement sportif car il est compatible avec les applications de santé telles que Google Fit. En un coup d’oeil donc, il est possible de suivre l’évolution de son poids au cours des derniers mois. Petit plus, ce modèle peut également mesurer la masse osseuse, musculaire, graisseuse et le niveau d’eau de votre corps.

Comptez 34 euros pour cette balance connectée très complète de Xiaomi.

Balance connectée Xiaomi Mi Scale à 34 euros

La montre connectée Amazfit GTR à 123 euros

La GTR est la toute dernière montre connectée d’Amazfit. Son nom de voiture de sport est un indice : ce modèle est destiné aux athlètes. Elle est capable de reconnaître 12 activités sportives différentes et de mesurer des données grâce aux différents capteurs intégrés : cardiofréquencemètre, GPS, baromètre, accéléromètre, etc. Malgré un design classique, son écran AMOLED de 1,39 pouce peut proposer une multitude de cadrans un peu plus originaux.

À peine sortie que cette Amazfit GTR est déjà en vente flash sur Gearbest au prix de 123 euros. Pour obtenir ce prix, il suffit d’ajouter le produit à son panier.

La montre connectée Amazfit GTR à 123 euros

La montre connectée Amazfit Stratos Pace 2 à 132 euros

Amazfit est une filiale de Xiaomi, et propose une montre Stratos Pace 2 très intéressante sur bien des aspects. Notamment pour les sportifs, puisqu’elle capable de reconnaître une dizaine de sports différents, et peut fonctionner dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Pour le côté un peu plus technique, cette montre est équipée d’un écran OLED, d’une capacité de stockage de 4 Go pour écouter de la musique en Bluetooth sans téléphone ou encore une autonomie annoncée de cinq jours.

Cette montre connectée Amazfit Stratos Pace 2 est disponible au prix de 132 euros sur Gearbest en entrant le code ASTRATOS25. Une bonne affaire lorsqu’on la compare à d’autres modèles avec des fonctionnalités similaires.

L'Amazfit Stratos Pace 2 à 132 euros

ASTRATOS25

L’aspirateur-robot Roborock S50 à 322 euros (livraison rapide)

Pour avoir pu tester pendant quelques semaines le Roborock S50, nous avons déjà pu vous dire tout le bien que nous pensons de cet excellent aspirateur-robot. Non seulement c’est, de base, un très bon aspirateur avec une aspiration puissance et une belle autonomie. Mais ce que l’on apprécie le plus provient de ses fonctionnalités de cartographie intelligente et surtout de son excellente application. Celle-ci permet de définir des zones précises de nettoyage, des zones interdites, voire de contrôler directement l’aspirateur à distance.

Le Roborock S50 se trouve généralement en France aux alentours de 380 euros environ. Aujourd’hui, le temps d’une vente flash, il est disponible sur Gearbest au prix de 322 euros environ avec le code GBFASTS501. La livraison est rapide et s’effectue en moins d’une semaine.

Le Roborock S50 à 322 euros sur Gearbest

GBFASTS501

Le Roborock S6 à 475 euros

Le nouvel aspirateur robot de Roborock n’introduit pas de grosse révolution par rapport au Roborock S5, mais se contente d’améliorer la formule : aspiration toujours plus efficace, moins de bruit et surtout une application mobile toujours aussi pratique, précise et bourrée d’options.

Si l’appareil est excellent de base, la vraie force du Roborock S6 provient de son rapport qualité-prix. Pour faire simple, il est aussi bon que des aspirateurs-robots vendus généralement plus de 600 ou 700 euros. Pour son lancement sur Gearbest, il est aujourd’hui vendu 475 euros avec les frais de port compris en entrant le code GBSTSDJS6.

Le Roborock S6 à 475 euros

GBSTSDJS6

L’aspirateur robot 360 S7 à 363 euros

Il ressemble comme deux gouttes d’eau au Roborock S6, que ce soit en termes de design, de performance ou d’application, voici le 360 S7. Le S7 bénéficie en effet d’un capteur lidar lui permettant de repérer facilement les meubles présents dans une maison, mais aussi de nombreux capteurs de pression et de vide afin qu’il ne tombe pas dans des escaliers. Enfin, après un premier passage dans un logement, le S7 est capable de créer une carte virtuelle très pratique permettant ensuite de nommer des pièces ou de dresser des murs virtuels.

On le disait un peu plus haut, alors qu’il affiche peu ou prou les mêmes caractéristiques que le Roborock S6, le 360 S7 est vendu beaucoup moins cher. En utilisant le code GB-360S7 au moment de payer, celui-ci passe au tarif de 363 euros, avec une brosse à dents électrique offerte. Comptez environ deux semaines de temps de livraison.

L’aspirateur robot 360 S7 à 363 euros

GB-360S7

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mi Laser Projector 4K à 1636 euros

Annoncé en début d’année, le Xiaomi Mijia Mi Laser Projector 4K est une mise à jour technique du Xiaomi Mi Laser Projector. Principale différence : il est en définition 4K (non native), contre Full HD sur la précédente version. Une montée en gamme appréciable qui n’entache en rien le design, puisqu’il s’agit toujours d’un projecteur laser à courte focale. Comprenez que c’est un petit appareil (410 mm x 291 mm x 88 mm) que l’on ne pose qu’à 50 cm du mur pour avoir un affichage de 80 pouces.

Habituellement vendu plus de 2000 euros, le Xiaomi Mijia Mi Laser Projector 4K est aujourd’hui en vente à 1636 euros. Il faut toutefois compter sur une vingtaine de jours pour recevoir le projecteur.

Le Xiaomi Mijia Mi Laser Projector 4K à 1636 euros

Une prise connectée Alfawise à 9 euros

Cet accessoire qui se branche entre un appareil et une prise électrique permet de rendre — presque — intelligent tous les appareils imaginables. Connectée au Wi-Fi, il est possible d’activer ou de désactiver l’électricité qui passe par cette prise. Cela permet de contrôler à distance vos appareils branchés sur secteur, et même par la voix puisque cette prise connectée est compatible avec Google Assistant et Alexa.

Cette prise connectée Alfawise est compatible avec les prises françaises sans avoir besoin d’adaptateur. Elle est affichée au prix de 9 euros seulement.

La prise connectée Alfawise à 9 euros

Un thermomètre et hygromètre connecté Xiaomi à 12 euros

Avec les dernières canicules, il est important de savoir quelle température il faut chez soi. Xiaomi a évidemment pensé à vous avec ce petit thermomètre et hygromètre (pour mesure l’humidité de son logement) de 2,2 cm d’épaisseur qu’il est possible de connecter à l’application Xiaomi Home. Parfait pour savoir si votre logement ressemble à un four ou un frigo en revenant chez vous.

Disponible aujourd’hui sur Gearbest, ce petit thermostat est vendu au prix de 12 euros.

Le thermomètre connecté Xiaomi à 12 euros

Le Kit de démarrage pour la carte Arduino UNO R3 à 21 euros

Les cartes Arduino sont des cartes de circuit programmable physique (des microcontrôleurs) que l’on peut programmer à l’aide d’un petit logiciel. L’intérêt ? Essentiellement s’initier à la programmation sur une machine physique mais aussi être capable d’automatiser quelques tâches à la maison en les programmant soi-même.

Ce kit de démarrage comprend justement, en plus de la carte de base, des composants, des LED, des boutons ou encore une télécommande ainsi qu’un tutoriel pour apprendre à programmer la carte. Vendu habituellement aux alentours de 35 euros, ce kit de démarrage est aujourd’hui vendu 21 euros sur Gearbest.

Le Kit de Démarrage pour la carte Arduino UNO R3 à 21 euros

Le Redmi Note 8 Pro à 218 euros

Alors qu’il vient tout juste d’être lancé en France, le Redmi Note 8 Pro est déjà en promotion sur Gearbest. Ce smartphone de milieu de gamme au prix défiant toute concurrence a la lourde tâche de succéder à l’excellent Redmi Note 7. Et selon le test de la rédaction, il y arrive parfaitement. Son design est plus travaillé, la partie photo est convaincante, mais surtout les performances et l’autonomie du Redmi Note 8 Pro sont excellentes. On apprécie également l’arrivée d’une puce NFC ainsi que de la B20 700 MHz.

Proposé au prix de 249 euros sur le site officiel de Xiaomi, le Redmi Note 8 Pro est à 218 euros sur Gearbest avec le code GBNOTE8P1. Et nul doute que son prix va continuer à descendre dans les prochaines semaines.

Le Redmi Note 8 Pro 64 Go à 218 euros

GBNOTE8P1

Le Xiaomi Mi 9T Pro à 309 euros

C’est encore un nouveau venu dans la grande famille des Mi 9, le Xiaomi Mi 9T Pro est tout simplement un Xiaomi Mi 9T auquel on a greffé un surpuissant Snapdragon 855 et un nouveau capteur photo (Sony IMX 586 de 48 MP). Le résultat est, selon la rédaction, toujours aussi probant, avec des performances dans le haut du panier, une autonomie considérable et un design toujours aussi séduisant. Le flagship-killer du moment, tout simplement.

Lancé il y a peu en France, le Xiaomi Mi 9T Pro est d’ores et déjà disponible sur Gearbest à un tarif attractif. Comptez en effet 309 euros 6/64 Go du Mi 9T Pro (coloris bleu) en utilisant le code GBM9TPRO1 au moment de payer. La version 128 Go elle descend au prix de 332 euros en entrant le code GBM9TPRO4.

Le Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go à 309 euros

GBM9TPRO1

Le Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 332 euros

GBM9TPRO4

Le Xiaomi Mi 9 Lite à 211 euros

La gamme Mi 9 de Xiaomi n’en finit pas ! Dernièrement, Xiaomi a proposé une version allégée de cette gamme avec son Mi 9 Lite. Mais Lite ne veut pas dire mauvais, bien au contraire. Pour un prix contenu, le Xiaomi Mi 9 Lite affiche des caractéristiques alléchantes : un bel écran OLED de 6,39 pouces, un relativement puissant Snapdragon 710 et des capacités photo plus que correctes. Son point fort est assurément l’autonomie, puisqu’il peut tenir deux journées en utilisation classique.

Et même avec une fiche technique bien fournie, le prix du Xiaomi Mi 9 Lite n’atteint pas des sommets. Il est proposé au tarif de 211 euros dans sa version 64 Go de stockage avec le code GBMI9LITE102.

Xiaomi Mi 9 Lite à 211 euros

GBM9LITE3

Le OnePlus 7 Pro (128 Go) à 572 euros

Est-il vraiment nécessaire de vous présenter le OnePlus 7 Pro ? C’est le nouveau flagship de OnePlus de 2019, un smartphone haut de gamme équipé d’un très grand écran de 6,67 pouces AMOLED dont la particularité est de bénéficier d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À cela s’ajoute un design sans encoche ni trou étant donné que la caméra frontale est intégrée directement dans le téléphone et se lève à l’aide d’un petit système mécanique automatisé.

Le OnePlus 7 Pro bénéficie en sus d’une fiche technique particulièrement musclée (Snapdragon 855 associé à 6 ou 8 Go de RAM), d’une interface à la fois sobre et pratique et d’une partie photo convaincante à défaut d’être excellente.

Dans sa version 128 Go, le OnePlus 7 Pro est affiché au prix de 709 euros sur le site de OnePlus. Sur Gearbest, il n’en coûtera que 572 euros le temps d’une vente flash.

Le OnePlus 7 Pro 128 Go à 572 euros

Le Xiaomi Mi A3 (version 4 + 128 Go) à 158 euros

C’est sans conteste l’un des meilleurs rapports qualité-prix de 2019, le Xiaomi Mi A3 est désormais disponible sur Gearbest. C’est un smartphone doté d’un processeur performant (Snapdragon 665), d’un design certes classique mais éprouvé (écran borderless avec une goutte d’eau pour le capteur frontal) et d’un écran AMOLED – c’est la principale nouveauté par rapport au Mi A2 – de définition 720p. Le téléphone conserve toutefois sa principale particularité : il est installé sous Android One, c’est-à-dire l’interface « pure » d’Android, dont les mises à jour sont directement gérées par Google. Enfin, il dispose d’un triple capteur photo (principal de 48 MP + 8 MP en grand-angle + 2 MP pour la profondeur de champ) très convaincant du moment que l’on ne l’utilise pas la nuit.

Le Xiaomi Mi A3 est officiellement vendu 249 euros en France dans sa version 128 Go. Sur Gearbest, dans sa version internationale (ROM française et compatibilité des bandes de fréquence 4G), cette même version est vendue 158 euros en appliquant le code GBA312802 au moment de passer au panier.

Le Xiaomi Mi A3 (4 + 128 Go) à 158 euros

GBA312802

L’Asus Zenfone 6 (version 6 + 128 Go) à 527 euros

Lancé au début de l’été, l’Asus Zenfone 6 vient tout juste de revenir sur Gearbest. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce Zenfone 6 ne manque pas d’originalité. C’est un smartphone aux bordures d’écran très fines qui ne comprend ni encoche, ni trou dans l’écran. Il n’y a tout simplement pas de caméra frontale, c’est la caméra dorsale qui pivote pour venir au-dessus de l’écran. Un mécanisme ingénieux.

Officiellement lancé à la fin du mois de mai en France, le Zenfone 6 est déjà disponible sur Gearbest. Dans sa version 6 + 128 Go, il est vendu au prix de 527 euros avec le code GBMPOUZF6.

Le Zenfone 6 (version 6 + 128 Go) à 527 euros

GBMPOUZF6

Le Xiaomi Mi 9T 128 Go à 283 euros

Le Xiaomi Mi 9T est sûrement l’un des smartphones milieu de gamme les plus réussis du moment. Il dispose d’un très beau design (écran sans aucune encoche ni trou mais caméra pop-up), d’un capteur d’empreinte sous l’écran et d’une fiche technique très séduisante (Snapdragon 730, 6 Go de RAM). Enfin, la batterie de 4000 mAh permet à ce Xiaomi Mi 9T de tenir deux jours complets avec un usage normal.

Proposé au prix de 349 euros en France, le Xiaomi Mi 9T est encore plus accessible en passant par Gearbest. Le temps d’une vente flash, la version 128 Go passe au prix de 283 euros.

Le Xiaomi Mi 9T 128 Go à 283 euros

Le Xiaomi Mi 9 SE à 272 euros

Il devient de plus en plus difficile de trouver un bon smartphone compact. Fort heureusement, le Xiaomi Mi 9 SE a fait une apparition remarquée : c’est un smartphone très complet, avec un écran de 5,97 pouces. Son design est agréable en main, et même s’il est petit, l’écran OLED du Xiaomi Mi 9 SE est excellent (chose rare dans cette gamme de prix). Comme son grand frère le Mi 9, il possède un triple capteur photo, avec ultra grand-angle et zoom x2, ce qui offre une belle polyvalence. Enfin, il embarque un Snapdragon 712 avec 6 Go de RAM, ce qui est un bon choix puisque ce smartphone est très performant pour son prix.

Proposé au prix de 369 euros sur le site officiel français de Xiaomi, le Mi 9 SE est affiché à 272 euros sur GearBest.

Le Xiaomi Mi 9 SE à 272 euros

Le Xiaomi Redmi 7A à 81 euros

Le successeur du Redmi 6A est désormais enfin disponible sur Gearbest. Il s’agit du smartphone le plus abordable du catalogue de Redmi. À ce titre, il possède le strict nécessaire : un processeur d’entrée de gamme Snapdragon Snapdragon 439, 2 Go de mémoire vive avec 16 Go de mémoire interne et un écran HD (720x1440p) au format 18:9 de 5,45 pouces. La bonne surprise de ce téléphone provient toutefois de sa batterie, de 4000 mAh, qui lui confère une très bonne autonomie.

La version internationale du Redmi 7A est disponible depuis quelques jours sur Gearbest. Comptez 81 euros pour ce smartphone d’appoint au prix imbattable.

Le Xiaomi Redmi 7A à 81 euros

La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro à 435 euros (livraison rapide)

Cette version Pro de la trottinette électrique de Xiaomi est une évolution musclée de la fameuse M356. Parmi les changements, on retrouve une autonomie améliorée (45 km) et une puissance accrue, même si elle est bridée à 26 km/h sur le territoire français. Chose importante, la conduite reste agréable et donne une impression de sécurité.

Proposée à 500 euros en France, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro est disponible à 435 euros sur Gearbest. Livrée depuis l’Europe, elle peut arriver à votre domicile en moins d’une semaine.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro à 435 euros

La monoroue InMotion V5F à 303 euros

Malgré ses deux années d’existence, laInMotion V5F reste une référence sur le marché des monoroues. Elle est en effet très facile à prendre en pied, bénéficie d’une autonomie confortable de 30 km environ et son poids de 12 kg lui permet d’être transportée facilement. Ajoutez à cela un moteur puissant lui permettant de monter à 25 km/h et vous obtenez une excellente monoroue pour qui souhaite se lancer sur ce type d’appareil.

Surtout, la monoroue InMotion V5F est vendue la plupart du temps aux alentours de 600 ou 700 euros sur les principaux sites marchands français. Elle se trouve aujourd’hui au prix de 303 euros sur Gearbest, à l’occasion d’une vente flash. Avec une contrepartie importante à prendre en compte toutefois : si sa livraison est gratuite, il faut attendre entre 50 et 60 jours pour la recevoir. Pile à temps pour Noël en fait.

La monoroue InMotion V5F à 303 euros

Une pompe/compresseur portable Xiaomi MIJIA Digital Smart Air Compressor à 48 euros

Vous avez peut-être déjà une pompe à vélo chez vous. Mais possédez-vous un compresseur portable électronique Xiaomi ? Il s’agit concrètement d’une pompe automatique, portable, d’un poids de 480 grammes environ qui permet de gonfler en quelques secondes des pneus de vélo, de scooter ou des ballons. Il est capable d’afficher la pression des pneus simplement en le raccordant à la valve et il est possible de le programmer pour arrêter de gonfler à une certaine pression. Pour les curieux, ce youtubeur américain a fait une prise en main de l’appareil au début de l’été.

Ce compresseur portable est actuellement vendu sur Gearbest au prix de 48 euros le temps d’une vente flash.

Le compresseur portable Xiaomi à 48 euros

GB090201

La mini-borne d’arcade AIWO G1000 à 64 euros

C’est la mode des consoles rétro vendues hors de prix actuellement. Et ça, les constructeurs chinois l’ont bien compris. Pas étonnant que l’on retrouve alors sur le marché des mini-bornes d’arcades telles que cette AIWO G1000 qui contient un bon nombre d’émulateurs préinstallé, des ports USB pour y brancher des manettes supplémentaires et la connecter à un PC ou encore une batterie de 2100 mAh pour y jouer en déplacement.

Fraîchement arrivée sur Gearbest, la AIWO G1000 est aujourd’hui vendue au prix de 58 euros.

La mini-borne d’arcade AIWO G1000 à 58 euros

Le chargeur sans fil rapide Xiaomi de 20 Watts à 18 euros

Xiaomi a assez peu communiqué sur le sujet, mais son Xiaomi Mi 9 dispose d’une technologie de recharge sans fil propriétaire très rapide, capable de supporter jusqu’à 20 Watts. Et il n’existe qu’un seul chargeur capable de délivrer cette puissance pour l’instant, celui-ci, actuellement vendu sur Gearbest. Il s’agit d’un pad blanc assez épais dont la particularité est de posséder un ventilateur afin de le refroidir. Notez que les 20 Watts de puissance ne s’appliquent qu’au Xiaomi Mi 9, les autres smartphones compatibles avec la recharge sans-fil ne bénéficieront « que » d’une recharge de 10 Watts.



Ce chargeur très rapide n’est pas encore disponible en France sur le site de Xiaomi. Il vient de faire son apparition sur Gearbest au prix de 18 euros grâce au code GBXM1999.

Le chargeur sans fil rapide Xiaomi de 20 Watts à 18 euros

GBXM1999

Le chargeur officiel Huawei Supercharge à 10 euros

Si vous recherchez un deuxième chargeur pour votre smartphone Huawei, ce chargeur supercharge est ce qu’il vous faut. C’est un chargeur officiel de Huawei, il dispose donc de la technologie Supercharge (jusqu’à 22,5 Watts de puissance) et est accompagné d’un câble USB Type-C, lui aussi officiel.

Ce chargeur officiel est aujourd’hui disponible dans la boutique de Gearbest au prix de 10 euros.

Le chargeur officiel Huawei Supercharge à 10 euros sur Gearbest

Le chargeur Qi Wireless Quick Charge 2.0 à 7 euros

Les chargeurs sans-fil des grandes marques vous semblent toujours vendus trop chers ? La solution se trouve peut-être du côté de ce chargeur sans-fil noname qui fait exactement ce qu’il indique. Il est donc capable de charger un smartphone compatible avec une puissance maximum de 10 Watts et supporte le téléphone de façon verticale. Que lui demander de plus ?

Un bon prix peut-être ? C’est le cas aujourd’hui avec cette petite promotion GearBest puisque ce chargeur sans fil passe au prix de 7 euros.

Le chargeur Qi Wireless à 7 euros sur Gearbest

Le stylo à bille encre gel Xiaomi Mijia à 3,65 euros

Il n’y a aucun domaine dans lequel Xiaomi n’est pas présent. Si la marque chinoise fait des smartphones, elle produit également des brosses à dents, des montres mécaniques, des purificateurs d’air mais aussi… des stylos. Et pour l’utiliser régulièrement à la rédaction, nous pouvons vous assurer que c’est un excellent stylo à encre gel, avec une glisse parfaite et un design très sobre.

Ce joli stylo à bille est justement en promotion sur Gearbest au prix de 3,65 euros. De quoi parfaitement compléter sa commande d’un nouveau smartphone Xiaomi.

Le stylo Xiaomi Mijia à 3,65 euros

Un support de téléphone à 4 euros

Oui, encore un support de téléphone à installer dans sa voiture. Mais celui-ci possède deux avantages. Le premier est sans conteste le fait qu’il est petit et surtout que son système d’attache est compatible avec pratiquement toutes les grilles d’aération de voiture du moment. Ce support est par ailleurs compatible avec tous les téléphones dont la diagonale d’écran va de 4,5 à 6,5 pouces.

Son deuxième avantage, c’est évidemment son prix ! Il ne coûte que 4 euros et ses frais de port sont gratuits. Vous ne trouverez pas moins cher pour ce genre de gadget.

Le support de téléphone pour voiture à 4 euros

Pourquoi acheter sur Gearbest ?

Les produits commandés sur GearBest sont garantis 12 mois, avec une livraison vers la France souvent comprise entre deux semaines et un mois. Pour encore plus de sécurité, il est conseillé de commander en utilisant PayPal, qui offre encore d’autres garanties de sécurités aux acheteurs (perte du colis, frais de retour plus faciles à gérer, etc.). Du côté de la livraison, GearBest expédie principalement de ses entrepôts chinois, mais dispose également d’entrepôts en France et en Europe, permettant de diminuer les délais de livraison. Concernant les emballages, c’est du solide, comme le montre GearBest dans cette vidéo.

En plus de permettre de réaliser des économies, faire ses achats sur GearBest permet également d’acquérir des produits réservés aux marchés asiatiques, et donc introuvables en France. C’est le cas de Xiaomi par exemple qui propose, en Asie, toute une gamme dédiée à la maison connectée. GearBest est d’ailleurs plus qu’un simple exportateur puisque le site commercialise une marque exclusive, Aflawise, qui propose une large sélection d’articles à des prix très attractifs.

👨‍💻 Qui est Gearbest ?

Gearbest est un e-commerçant chinois basé à Shenzhen. Sa particularité est de proposer un vaste choix de produits, notamment high-tech, à des prix très intéressants. Il est possible d’y trouver des produits de grandes marques, mais également des références méconnues en Europe.

💰 Pourquoi les prix proposés par Gearbest sont-ils si bas ?

Si les prix sont si bas sur Gearbest, c’est parce qu’il y a moins d’intermédiaires. Les produits viennent directement des entrepôts de Gearbest à Shenzhen, en Chine, une région industrielle réputée pour produire de nombreux produits high-tech pour le monde entier.

🤝 Est-il sûr de passer une commande sur Gearbest ?

Lors du paiement, il est conseillé de passer par PayPal, un service qui offre plusieurs garanties aux consommateurs, notamment en cas de colis perdu ou de produits défaillants. Gearbest propose également son propre service après-vente, avec une garantie d’un an sur la quasi-totalité des produits.

📦 Combien de temps met une commande Gearbest pour être livrée ?

Gearbest propose plusieurs méthodes de livraisons, gratuites ou payantes. Selon la méthode choisie, le délai de livraison peut varier de 4 jours à 25 jours. Gearbest dispose aussi d’entrepôts en Europe, et dans ce cas là, la livraison ne dépasse généralement pas les 5 jours.