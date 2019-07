Les écrans flexibles commencent à arriver auprès du grand public. Même si la technologie n’en est qu’à ses premiers balbutiements, cela n’empêche pas Samsung d’imaginer déjà comment ces écran vont modeler notre futur proche.

Samsung a comme ambition de perpétuer son image de pionnier dans le monde de la technologie. Le Galaxy Fold en est un bon exemple. Il devait être le premier smartphone à écran flexible à sortir sur le marché avant de connaitre une série de problèmes qui ont poussé la firme coréenne à le repousser à une date inconnue.

Mais cela n’a pas découragé la marque qui imagine déjà comment les écrans flexibles vont modeler notre futur et peut-être même pour certains, pousser les smartphones comme nous les connaissons aujourd’hui, vers la fin.

On s’était dit rendez-vous dans 5 ans

Interrogé par The Independent, Kang Yun-Je, directeur de l’équipe design de chez Samsung, a donné son avis sur la question et pour lui, les écrans flexibles seront présent sur bien plus d’appareils qu’uniquement sur les smartphones :

Le design des smartphones avait atteint sa limite, c’est pourquoi nous avons créé des smartphones pliables. Mais nous nous concentrons aussi sur d’autres produits qui commencent à avoir un plus gros impact sur le marché comme des écouteurs ou des montres connectées. Dans 5 ans, les gens ne se rendront plus compte qu’ils portent des écrans.[/chapo] The Independent a également interrogé Diego Cibils, cofondateur de la firme d’intelligence artificielle Kona, qui pense même que le smartphone est proche de la fin de vie : Le smartphone fut un excellent appareil pour ce que je vois comme la période de transition entre le monde de l’informatique de bureau et la période de l’informatique de la liberté.

Le PDG de Samsung, DJ Koh est du même avis et a prédit que « lorsque la 5G et l’internet des objets seront disponibles ensemble, nous devrons penser aux objets intelligents plutôt qu’aux smartphones ».

Nous verrons bien dans quelques années ce que cela donnera. En attendant, nous attendons toujours la sortie du Galaxy Fold corrigé.