Article sponsorisé par Honor

Que peut-on vraiment faire avec les quatre capteurs du Honor 20 Pro ? Nous avons demandé à deux créateurs de contenu sur Instagram de réaliser les plus belles photos possible avec son module photo.

Le Honor 20 Pro est sorti la semaine dernière. Après être passé entre les mains de la rédaction, il s’avère que c’est un excellent photophone, particulièrement polyvalent avec ses trois principaux objectifs.

Pour le mettre à l’épreuve, nous avons fait appel à deux créateurs de contenu sur Instagram, Cris Silveira et Jean-Philippe Mattei, et nous leur avons demandé de prendre la plus belle photo possible du quartier de Montmartre, à Paris. Leur objectif était de prendre deux photos : la première avec le capteur grand-angle et la seconde avec le zoom optique (×3) ou hybride (×5) du Honor 20 Pro. C’est ensuite aux lecteurs de FrAndroid de choisir la plus belle. Le résultat de cette journée photo dans les hauteurs de Paris, le voici :

Le Honor 20 Pro est actuellement disponible au tarif de 499 euros, après ODR de 100 euros, chez les principaux e-commerçants.