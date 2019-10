Voici le Mudita Pure : un featured phone avec un écran e-ink dont la mission est à l’opposé de nos smartphones actuels.

La proposition est frappante et sujette à discussion : existe-t-il un public pour un téléphone portable qui a le même prix qu’un smartphone milieu de gamme complet ? Le constructeur polonais Mudita en est persuadé. Il vient de révéler deux produits atypiques. Un téléphone portable nommé Pure et un réveil-matin nommé Bell, avec des designs très minimalistes.

Le téléphone portable est ce que l’on appelle un featured phone, il permet d’envoyer des SMS et de passer des coups de fil. Il y a d’ailleurs des featured phones bien plus complets aujourd’hui, avec de la 4G et même des assistants pré-embarqués. Non, le Pure est minimaliste.

La valeur de son indice de débit d’absorption spécifique ou DAS est d’ailleurs très faible – 0,08 W/kg – et son écran est en technologie e-ink. Pour la petite histoire, l’entreprise Mudita a été fondée par Michał Kiciński, cofondateur de CD Projekt (The Witcher et Cyberpunk 2077).

En ce qui concerne les détails techniques, le Mudita Pure est un téléphone minimaliste, tout blanc, avec un écran e-ink de 2,84 pouces qui offre une définition de 600 × 480 pixels. Le téléphone sera alimenté par le système d’exploitation propriétaire MuditaOS, qui garantit les normes les plus strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de fiabilité.

Les créateurs ont veillé à ce que le Mudita Pure puisse être utilisé comme modem Internet (grâce à la connexion USB-C, mais vous ne profitez que d’une connexion GSM) et ont également implémenté des outils simples tels qu’un lecteur de musique,des outils pour la méditation, une lampe de poche ou une calculatrice. La mémoire intégrée de 16 Go pour les données vous permettra d’héberger beaucoup de chansons et quelques podcasts. Lorsque l’appareil sera commercialisé, la campagne Kickstarter est un succès relatif, il sera vendu à 369 dollars.

Mudita Bell est un réveil qui analyse la qualité de l’air, en particulier certaines particules fines (PM2.5 et PM10) ainsi que le taux d’humidité et le température intérieur. Ces données peuvent être ensuite visionnées sur l’application MuditaOS compatible macOS et Windows. Comme le téléphone Pure, il a quelques fonctions dédiées à la méditation. Pour le moment, il n’est pas proposé à la commercialisation.