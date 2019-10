Nous avons réalisé une série de photos dans les mêmes conditions avec les Pixel 4 et iPhone 11 Pro.

En attendant nos tests des Pixel 4, voici quelques exemples de photographies face à l’iPhone 11 Pro.

Pour rappel, les modèles Pixel 4 et XL intègrent deux caméras arrière, et non une, comme leurs prédécesseurs. La caméra arrière principale est basée sur un capteur de 12,2 mégapixels et une optique stabilisée (OIS) de 28 mm avec une valeur d’ouverture de f/1,7 et une mise au point automatique par détection de phase (PDAF). L’autre appareil photo est un téléobjectif associé à un capteur de 16 mégapixels et à une optique stabilisée (OIS) avec valeur d’ouverture f/2,4 et la mise au point automatique par détection de phase (PDAF).

Google Pixel 4 Apple iPhone 11 Pro Première caméra arrière 12,2 mégapixels, f/1.7,

28 mm (grand angle)

1/2.55", 1,4 µm, dual pixel PDAF, OIS 12 mégapixels, f/1.8,

26 mm (grand angle), 1/2.55", 1,4 µm, dual pixel PDAF, OIS Deuxième caméra 16 mégapixels, f/2,4,

45mm (téléphoto)

1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x

12 mégapixels, f/2.0

52 mm (téléphoto)

1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x Troisième caméra - 12 mégapixels, f/2,4

13mm (ultra grand-angle)



Ici, il n’est pas question de noter la qualité des appareils photo des Pixel 4 et iPhone 11 Pro, nous avons juste mis côte à côte des photos réalisées dans les mêmes conditions. Un test complet des Pixel 4 et du Pixel 4 XL sera réalisé dans les prochains jours.

Notez que nous n’avons utilisé le nouveau système de contrôle de double exposition du Pixel 4 qui offre la possibilité de récupérer beaucoup d’informations dans les zones les plus lumineuses et les plus sombres. Nous avons tenté de cadrer de la même façon et nous avons réalisé une mise au point au même endroit de la photo avec les paramètres automatiques de chaque appareil.

La photo de gauche est la photo du Pixel 4, celle de droite est la photo de l’iPhone 11 Pro. Le chargement de l’article peut être long car nous avons ajouté les photos sans aucune compression, vous pouvez d’ailleurs les voir et les télécharger en taille réelle depuis la galerie (le lien en bas à droite).

Mode nuit

Pixel 4 iPhone 11

Pixel 4 – Mode nuit iPhone 11 Pro – Mode nuit

Pixel 4 – Mode nuit iPhone 11 Pro – Mode nuit

Mode portrait

Comme vous pouvez le voir, le Pixel 4 et l’iPhone 11 Pro n’ont pas la même longueur focale avec le mode portrait. Merci aux deux modèles pour avoir posé : Brandon et Julien. Le Pixel 4 parvient à mieux capturer les couleurs, mais les détails sont très similaires une fois que vous zoomez sur les deux photos.

Pixel 4 – Mode portrait iPhone 11 Pro – Mode portrait

Pixel 4 – Mode portrait iPhone 11 Pro – Mode portrait

Pixel 4 – Mode portrait iPhone 11 Pro – Mode portrait

Pixel 4 – Mode portrait iPhone 11 Pro – Mode portrait

Mode HDR

Le cadrage de ces deux photos n’est pas exactement le même mais la mise au point a été réalisée au même droit.

Pixel 4 – Mode HDR iPhone 11 Pro – Mode HDR

Zoom progressif

C’est sûrement un des comparatifs les plus intéressants car on peut observer ce que donne le Superzoom du Pixel 4.

Pixel 4 iPhone 11 Pro

Pixel 4 – Zoom 2x iPhone 11 Pro – Zoom 2x

Pixel 4 – Zoom 5x iPhone 11 Pro – Zoom 5x

Macro

Pixel 4 – Macro iPhone 11 Pro – Macro

Pixel 4 – Zoom x2 iPhone 11 Pro – Zoom x2

En attendant notre test complet, n’hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaires.

