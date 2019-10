Nous ne le cachons pas, les Pixel 4 et 4 XL nous déçoivent sur certains aspects. Mais cette nouvelle génération de Pixel introduit des nouveautés bienvenues. En voici quelques unes.

Vous retrouverez les prix et la disponibilité des Pixel 4, ainsi que notre prise en main complète en attendant le test.

Les prix baissent !

Google a décidé de baisser ses prix en Europe, avec un taux de change dollar-euro. Le Pixel 4 (64 Go) est vendu 769 euros, contre 859 euros pour le Pixel 3 (64 Go). Le Pixel 4 XL (64 Go) est quant à lui à 899 euros contre 959 euros pour le Pixel 4 XL (64 Go). Les baisses de prix sont respectivement de 90 et 60 euros en fonction des modèles.

Si on compare avec les prix pratiqués aux Etats-Unis, on observe que le taux de change dollar-euro a été favorable à l’Europe, surtout que nos prix intègrent les taxes sur la valeur ajoutée. 799 dollars HT pour le Pixel 4, contre 769 euros en France et 749 euros en Allemagne, d’ailleurs le prix est plus bas en Allemagne mais on ne peut pas faire livrer sa commande en France sur le Google Store allemand.

L’astrophotographie

C’est une fonction gadget assez impressionnante : l’astrophotographie était déjà à portée de smartphone mais cela nécessitait des compétences pour réussir des clichés des étoiles. On a déjà pu voir d’excellents clichés de nuit avec la voie lactée, sur le Nexus 6P par exemple.

Avec les Pixel 4, vous allez pouvoir goûter à l’astrophoto : vous plonger dans les splendeurs de la nuit et du ciel profond vous fera découvrir que l’univers n’est pas noir, qu’il recèle de milliers de merveilles et vous fera mettre fin à des dizaines d’idées reçues. On a hâte de découvrir ça.

Déverrouillage facial

Fini le capteur d’empreintes digitales sur les Pixel, Google passe officiellement au déverrouillage facial. C’est au point et sécurisé à première vue, et c’est une bonne nouvelle pour les smartphones Android qui vont pouvoir bénéficier des avancées de Google dans le développement de la fonction Face Unlock. Même si cela nécessite des capteurs précis (des améras à proche Infrarouge – NIR – deux à l’avant des Pixel 4), on imagine que les équipes de Google et d’Android vont échanger des connaissances sur le sujet.

Superzoom

En optant pour un zoom x2 au lieu d’un ultra grand-angle, Google a introduit sa technologie Superzoom. Aujourd’hui, impossible de savoir si ce superzoom est une réussite, mais Google est persuadé que les clients tireront un meilleur profit d’un télé-objectif que d’un ultra grand-angle.

Ce Superzoom est un zoom hybride qui explique le zoom 2x et de la photographie informatisée pour pouvoir zoomer dans une image sans perdre trop de détails. Evidemment, on attend de voir ce que cela donne sur le terrain.

Le 90 Hz

L’écran du Pixel 4 passe à 90 Hz, enfin jusqu’à 90 Hz. Google reprend une des caractéristiques des OnePlus 7T et 7T Pro, même si l’intérêt ne semble pas flagrant pour tous les utilisateurs.

La retransmission de texte

Notre fonction préférée liée à la puce Neural Core (un NPU pour accélérer certaines fonctions d’IA) est de pouvoir comprendre l’anglais. Google a réduit l’ensemble du modèle de transcription de la parole pour lui permettre de tenir sur le stockage interne du Pixel 4, ce qui signifie qu’il peut convertir la parole en texte sans avoir à envoyer quoi que ce soit à un serveur externe. Malheureusement, ce n’est disponible qu’en anglais.

Nous avons pu tester la fonction, c’est très impressionnant, la restransmission est presque en temps réel avec très peu d’erreurs. Cela va être très utile pendant les entrevues et conférences à l’étranger. Le test ultime : utiliser cette fonction pendant une conférence en langue anglaise d’une marque japonaise, française ou chinoise.

La taille compacte du Pixel 4

Le Pixel 4 avec ses 14,7 centimètres de longueur, 7 centimètres de largeur et 5,7 pouces de diagonale d’écran est relativement compact, on peut d’ailleurs facilement le comparer à l’iPhone 11 Pro. Il est facilement manipulable à une main, ce qui n’est pas donné à tous les smartphones (en particulier les derniers OnePlus 7T et 7T Pro). On notera que c’est le plus petit écran 90 Hz du marché.

Pendant les tests des Pixel 4 et 4 XL, nous pourrons également vérifier les progrès de Google sur leurs modes nuit et portrait qui bénéficient de nouvelles caméras et d’une puissance de calcul supplémentaire très utile pour faire de la photographie informatisée.